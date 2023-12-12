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Госдума приняла закон о традиционных ценностях в российской системе образования

Госдума приняла закон о традиционных ценностях в российской системе образования

Автор:
12 декабря 2023 16:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   Традиционные ценности   гуманизм   закон   образование   школьники   
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Теперь учителя будут обязаны учить школьников родину любить гуманизму, а также прививать чувство патриотизма и уважительное отношение к традициям многонационального народа России.

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, закрепляющий в системе образования традиционные ценности. Авторами проекта стали депутаты разных фракций во главе с председателем комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым.


Они отмечают, что принятый закон разработан для обеспечения "чёткого конституционного целеполагания системы образования, консолидации усилий государства и общества на её развитии в соответствии с общенациональными интересами, повышения доверия к мерам, предпринимаемым для такого развития".

Согласно принятому закону, определяющему "гуманистический характер образования в России в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями", учителя будут обязаны формировать у детей чувство патриотизма, уважение к памяти защитникам Отечества и их подвигам, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Помимо этого, педагоги должны прививать учащимся взаимное уважение и трепетное отношение к традициям и культурному наследию многонационального российского народа.


"Поправки послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа", — отметили авторы законопроекта.



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Метки: Госдума   Традиционные ценности   гуманизм   закон   образование   школьники   
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35  комментариев
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819
Jānis (LPSR) 2 часа назад
А что плохого в том, что бы учить детей Родину любить? На Западе или в тех же Штатах детей буквально с детского садика в этом ключе воспитывают. Это нормально, так и должно быть.
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304
Алексей 42 минуты назад
Жаль учителя не обязаны получать достойную зарплату за все свои навыки.
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7k
Нестерин Сергей 44 минуты назад
Запустили проект "Роснано"- нет нанотехнологий. Запустили проект "Лидеры России"- через 10 лет объявили о дефиците руководящих кадров... Запустили борьбу с наркотиками- под каждым кустом раскладывать стали и т. д. Боюсь представить, что теперь будет. Когда мы учились- Родину любили без закона, просто так. А что ТАКОГО случилось в школе, что теперь учителя ОБЯЗЫВАЮТ прививать детям любовь к Родине? Мож учителя немного не те? Или те, но нагружены ТАК, и ТАКОЙ йухнёй, что на пед деятельность времени нет?
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43k
Валерий 44 минуты назад
опять возвращаемся к советской системе что ли? с её демагогией про направляющую роль партии и загнивающий капитализм! к чему это привело мы все прекрасно видели, кто бы спорил--учить детей родину любить надо и более того --рассказывать про то как запад мечтает нас раздавить тем более надо, что бы не было иллюзий насчёт того что у нас только два верных друга как говорится, это армия и флот, ну и Беларусь конечно
почему то в США патриотизм доходит до идиотизма насчёт того что они первые во вселенной а остальные гавно и это у них считается чуть ли не национальной гордостью, а чем мы хуже?
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322
Александр Шевченко 53 минуты назад
Вижу идельный набор - основы патриотизму (партиотизм как смысл жизни, высший патриотизм, патриотизм партийный и международный) , основам религии (с выбором конфесии как выпускной испытание) , домострою, обязательно ещё этикет, стихосложение ( хвалебные оды как обязательный курс), военное дело и физ подготовку ежедневно и нахрен выкинуть алгебру, геометрию и физику с химией (за ненадобностью, максимум счёт оставить). Заживём ...
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322
Александр Шевченко klop 46 минут назад
О безмоглое существо пришло, набор рефлексов :)

Доброго вам вечера, сосущее существо.
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322
Александр Шевченко klop Полчаса назад
Каждый видит своё, сосущий, как в истории так и в настоящем. Ладно соси дальше, а мне нужно трудиться к сожалению ... хотя хотелось бы ещё раз мокнуть Вас в говно ... но не судьба бывайте ...
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4k
Anners 57 минут назад
Я как-то не уловил момента, что учителей когда-то освободили от обязанности

"... учить школьников гуманизму, а также прививать чувство патриотизма и уважительное отношение к традициям многонационального народа России".

Совершенно ускользнуло от меня, что, оказывается, нужен специальный закон, чтобы учитель начал

"прививать учащимся взаимное уважение и трепетное отношение к традициям и культурному наследию многонационального российского народа".

Да, я учился в другой стране, имя ей СССР.

"... формировать у детей чувство патриотизма, уважение к памяти защитникам Отечества и их подвигам, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению" - это было так же естественно, как дышать.

Без специального закона.
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97
Феличита Anners 50 минут назад
странное всё это, тогда как единственный их Бог - деньги... Или себе материальные блага и власть, другим - патриотизм?
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316
iskra Час назад
"полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа".

Хотелось бы знать, каких именно национальностей многонационального народа.. Потому как мне кажется, что некоторым национальностям будет "зеленый свет",даже в ущерб титульной нации, а некоторые будут преданы проклятию,или забвению..
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97
Феличита Antique computer 49 минут назад
то естьпо сути всё это сводится к лгбт? потому что традиции у всех народов свои. То есть теперь будут заставлять любить что будут резать барашков по праздникам?
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316
iskra Antique computer 47 минут назад
Ага. У многих народов ТРАДИЦИОННЫЕ ценности сильно отличаются от русских. Например, нельзя в шортах ходить,или женщинам за одним столом с мужчинами сидеть..
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11k
GRuslan Час назад
Главное чтоб без религиозной составляющей, человек в данном вопросе сам должен принимать решение.
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316
iskra GRuslan 55 минут назад
Поздно.. Религия уже давно введена в школьную программу,да и правительство всячески поддерживает. Религию не уберут,однозначно.
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3k
portroy Час назад
А как это будет работать? Что значит "учителя будут обязаны формировать у детей чувство патриотизма"? Так себе и представляю учителя математики: "Сегодня будем изучать теорему Пифагора, во имя защитников Отечества!")))
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