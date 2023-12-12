Госдума приняла закон о традиционных ценностях в российской системе образования

Теперь учителя будут обязаны учить школьников
родину любить гуманизму, а также прививать чувство патриотизма и уважительное отношение к традициям многонационального народа России.
Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, закрепляющий в системе образования традиционные ценности. Авторами проекта стали депутаты разных фракций во главе с председателем комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым.
Они отмечают, что принятый закон разработан для обеспечения "чёткого конституционного целеполагания системы образования, консолидации усилий государства и общества на её развитии в соответствии с общенациональными интересами, повышения доверия к мерам, предпринимаемым для такого развития".
Согласно принятому закону, определяющему "гуманистический характер образования в России в соответствии с традиционными духовно-нравственными ценностями", учителя будут обязаны формировать у детей чувство патриотизма, уважение к памяти защитникам Отечества и их подвигам, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению. Помимо этого, педагоги должны прививать учащимся взаимное уважение и трепетное отношение к традициям и культурному наследию многонационального российского народа.
"Поправки послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа", — отметили авторы законопроекта.
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это не "навык".
А насчёт зарплаты - согласен с Вами.
Талантливый педагог достоин уважения общества, и соответствующего материального вознаграждения за свой талант.
Жаль, что сегодня такие педагоги - единичны.
Совсем ещё недавно было иначе.
почему то в США патриотизм доходит до идиотизма насчёт того что они первые во вселенной а остальные гавно и это у них считается чуть ли не национальной гордостью, а чем мы хуже?
Доброго вам вечера, сосущее существо.
"... учить школьников гуманизму, а также прививать чувство патриотизма и уважительное отношение к традициям многонационального народа России".
Совершенно ускользнуло от меня, что, оказывается, нужен специальный закон, чтобы учитель начал
"прививать учащимся взаимное уважение и трепетное отношение к традициям и культурному наследию многонационального российского народа".
Да, я учился в другой стране, имя ей СССР.
"... формировать у детей чувство патриотизма, уважение к памяти защитникам Отечества и их подвигам, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению" - это было так же естественно, как дышать.
Без специального закона.
И Минина с Пожарским никто не пытался представить, как предтечу Октября.
Хотелось бы знать, каких именно национальностей многонационального народа.. Потому как мне кажется, что некоторым национальностям будет "зеленый свет",даже в ущерб титульной нации, а некоторые будут преданы проклятию,или забвению..
Хотя я бы принял закон о том, что если кто детям попытается хотя бы заикнуться про гендеры вместо пола - того в чан с дерьмом. Тут же.
1. Что вас заставило сделать именно такое предположение?
2. А что вы ожидали, что я вам сейчас полный список выкачу? Серьезное исследование в комментариях на юмористическом сайте? А я не выкатил. Какой облом для вас!
В СССР у нас с патриотизмом было все нормально, хотя того бреда, что вы несёте не наблюдалось.
Для любого ученика нашей школы, будь он распоследний двоечник и хулиган, Матросов, Гастелло, Панфиловцы - Герои Святой Руси!
Сдаётся, это изъян в семье! ))))))
И я не про запреты, нет! )))))