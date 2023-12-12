Госдума приняла закон о традиционных ценностях в российской системе образования

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон, закрепляющий в системе образования традиционные ценности. Авторами проекта стали депутаты разных фракций во главе с председателем комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым.

Они отмечают, что принятый закон разработан для обеспечения "чёткого конституционного целеполагания системы образования, консолидации усилий государства и общества на её развитии в соответствии с общенациональными интересами, повышения доверия к мерам, предпринимаемым для такого развития".