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Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек"

Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек"

Автор:
05 декабря 2023 16:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   алкоголь   закон   запрет   многоквартирные дома   наливайки   регионы   
1775
3

Совсем скоро забегаловки в многоквартирных домах могут исчезнуть.

Сегодня депутаты Государственной думы в первом чтении поддержали законопроект о праве регионов запрещать розничную продажу пива и прочих слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках", которые в большинстве случаев располагаются в многоквартирных жилых домах.


Как пояснили авторы поправок в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", сейчас в розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя в заведениях, оказывающих услуги общественного питания, считаются разными видами деятельности и требуют разных лицензий, но для пива и других слабоалкогольных напитков такие правила не действуют. Поэтому всякого рода забегаловки, которые помимо слабоалкогольных напитков продают закуски, используют эту лазейку, превращаясь по вечерам в псевдокафе (рюмочные), привлекая к себе шумных посетителей.

Отмечается, что помимо полного запрета "наливаек", региональные власти смогут менее радикально влиять на их деятельность, ограничивая время розничной продажи алкогольной продукции, либо полностью запрещать торговлю пивом, сидром и медовухой в точках общественного питания, которые расположены в жилых домах.


Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольным напиткам названия, которые могут ввести в заблуждение потребителя "относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения", а также приписывать различные лечебные свойства, которыми продукция не обладает. Это важное дополненные законодатели проработали из-за недавних фактов массового отравления людей напитком "Мистер Сидр", который будучи разбавленным некачественным этиловым спиртом, никаким сидром не являлся.

Закон полезный, однако в Минфине уже указали на его слабые стороны. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что в законе необходимо определить понятие "наливайка", чтобы от запретов не страдали добросовестные предприятия общепита . По его словам, в подготовленном законе заведения, "где торгуют пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать" и кафе и рестораны никак не разделяются.


"Мы говорим о "наливайках", давайте дадим определение "наливайке" и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы, когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали", — предложил Сазанов.


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Метки: Госдума   алкоголь   закон   запрет   многоквартирные дома   наливайки   регионы   
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30  комментариев
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19k
Shtoppi 2 часа назад
«Совсем скоро забегаловки в многоквартирных домах могут исчезнуть.»
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а магазины со спиртным, дворы и пр. прилегающая территория тоже куда-то исчезнут, куда весь контингент из эти закрытых наливаек и переберется?
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6
ya 7 минут назад
Поменяют на кафе-столовая и дальше будут кутить
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65
aleksey090 8 минут назад
Опять алкошня по подъездам будет бегать
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1k
max20 14 минут назад
Запретить всё!
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10k
Борис Карабанов 15 минут назад
Всё это хорошо, конечно, но только напрягает, а скорее раздражает, традиционный стиль изменения правил по ходу игры, да и адекватные критерии отделяющие "наливайку" от уютного кафе с ликёром к кофе вряд ли будут выработаны.
P,s, Можно подумать, что в "наливайку" ходят инопланетяне, а не жильцы этого же дома и окрестных домов.
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834
kan35 16 минут назад
нужно смотреть на проблему с другой стороны: есть рыночная ниша и если её освободят, то она будет немедленно занято другим бизнесом (алкаши же останутся), и не факт, что он будет вот прям лучше. Либо сфера расчищается под своих, под всякие "КБ" и подобные им
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6k
мемфрид 18 минут назад
Если у меня в доме закроют эту падаль- я буду несказанно рад. Соседняя дверь от тренировочного зала. С ребёнком идём на тренировку вечером, а возле уже толпа матерящихся алкашей. Проклинаю это место
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14k
Роман 20 минут назад
По-моему, проблема не в наличии таких заведений, а в их антураже. Все эти пивхаус, бухарсет и т.п. , ну п...ц.
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2k
Росомаха Полчаса назад
Лучше бы занялись качеством пива!
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2k
Росомаха Полчаса назад
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827
Александр Сергеев Полчаса назад
Не знаю,у меня недалеко от дома пиво продают,закрывается,как и любой магазин алкогольной продукции в 23:00,ни разу рядом с магазином пьяных не видел.
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190
Афанасий Борщёв 37 минут назад
Ещё бы помойные КБ и Бристоли вонючие каморки с бухлом убрать из жилых домов.
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6
ya Афанасий Борщёв 2 минуты назад
Как там Шнур поет про ехай, в частный сектор
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4k
Евгений 45 минут назад
Так ведь не собираются запрещать. Собираются дать регионам право ограничивать деятельность. Я правда не совсем понял чего-мест где разливают пиво только на вынос, мест где разливают пиво на вынос и там же можно его пить? У меня напротив в доме есть разливайка, хорошая, много пива и очень много закусок, никогда там не видел распивающих, шумящих и ссущих людей.
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28k
Matrosskin Час назад
"недавних фактов массового отравления людей напитком "Мистер Сидр"" - ой как по прежнему далеки сие деятели от народа.
Сразу вспоминается первый запрет на продажу после 23:00 и как в аптеках скупали "боярина" и прочие "антисептические жидкости" (я как раз студентом в аптеке был ночным дежурантом) . Потом приличные аптеки отказались от продажи этой продукции, но наверное сильно удивлю - "синие" по мановению волшебной палочки не стали трезвенниками и ЗОЖевцами. Просто стали ходить в палатки братьев наших южных. И вот там то во всю ширь продавался чистый контрафакт, непойми из чего сделанный по принципу того самого "мистера Сидра" - палёный спирт непонятного качества. И деньги за который шли, я уверен, отнюдь не на добрые цели. И до сих пор - нет особой проблемы купить что-то ночью, несмотря на введение кодов.
Так что где-то потирают потные ручки продавцы из под полы.
ПС. Забавно - но как раз эти пивнушки-разливайки запреты сами же и породили: как раз для увеличения времени продажи и поставили в каждом "разливном пиве" пару столиков, типа - "кафе", у нас в соседнем доме такое. Раньше просто пивом на розлив торговали, люмпены брали свои баклахи и тащились кто куда. А потом чуть стойку сдвинули и вот теперь там типо вот "кафе", и личности эти там и кучкуются.
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3k
* You All Час назад
давно пора. ещё бы бары и прочее от жилых секторов на пару км поубирали
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6k
Alex Час назад
Давно пора
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62k
pynh 2 часа назад
а в итоге при голосовании 1 пиcда скажет "не голосуем" и хер что примут. попомните мои слова
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46
Косис Гудронис 2 часа назад
Просто соревнование у депутатов - что бы еще запретить...
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