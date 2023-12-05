Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек"

Совсем скоро забегаловки в многоквартирных домах могут исчезнуть.
Сегодня депутаты Государственной думы в первом чтении поддержали законопроект о праве регионов запрещать розничную продажу пива и прочих слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках", которые в большинстве случаев располагаются в многоквартирных жилых домах.
Как пояснили авторы поправок в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", сейчас в розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя в заведениях, оказывающих услуги общественного питания, считаются разными видами деятельности и требуют разных лицензий, но для пива и других слабоалкогольных напитков такие правила не действуют. Поэтому всякого рода забегаловки, которые помимо слабоалкогольных напитков продают закуски, используют эту лазейку, превращаясь по вечерам в псевдокафе (рюмочные), привлекая к себе шумных посетителей.
Отмечается, что помимо полного запрета "наливаек", региональные власти смогут менее радикально влиять на их деятельность, ограничивая время розничной продажи алкогольной продукции, либо полностью запрещать торговлю пивом, сидром и медовухой в точках общественного питания, которые расположены в жилых домах.
Кроме того, законопроект запрещает давать алкогольным напиткам названия, которые могут ввести в заблуждение потребителя "относительно природы, идентичности, состава, количества, срока годности или хранения", а также приписывать различные лечебные свойства, которыми продукция не обладает. Это важное дополненные законодатели проработали из-за недавних фактов массового отравления людей напитком "Мистер Сидр", который будучи разбавленным некачественным этиловым спиртом, никаким сидром не являлся.
Закон полезный, однако в Минфине уже указали на его слабые стороны. Заместитель министра финансов Алексей Сазанов отметил, что в законе необходимо определить понятие "наливайка", чтобы от запретов не страдали добросовестные предприятия общепита . По его словам, в подготовленном законе заведения, "где торгуют пивом, которое можно налить в баклажку и вынести продать" и кафе и рестораны никак не разделяются.
"Мы говорим о "наливайках", давайте дадим определение "наливайке" и обособим их от добросовестных предприятий общепита, чтобы, когда мы бы вводили новые требования, добросовестные предприятия общепита не пострадали", — предложил Сазанов.
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а магазины со спиртным, дворы и пр. прилегающая территория тоже куда-то исчезнут, куда весь контингент из эти закрытых наливаек и переберется?
P,s, Можно подумать, что в "наливайку" ходят инопланетяне, а не жильцы этого же дома и окрестных домов.
Сразу вспоминается первый запрет на продажу после 23:00 и как в аптеках скупали "боярина" и прочие "антисептические жидкости" (я как раз студентом в аптеке был ночным дежурантом) . Потом приличные аптеки отказались от продажи этой продукции, но наверное сильно удивлю - "синие" по мановению волшебной палочки не стали трезвенниками и ЗОЖевцами. Просто стали ходить в палатки братьев наших южных. И вот там то во всю ширь продавался чистый контрафакт, непойми из чего сделанный по принципу того самого "мистера Сидра" - палёный спирт непонятного качества. И деньги за который шли, я уверен, отнюдь не на добрые цели. И до сих пор - нет особой проблемы купить что-то ночью, несмотря на введение кодов.
Так что где-то потирают потные ручки продавцы из под полы.
ПС. Забавно - но как раз эти пивнушки-разливайки запреты сами же и породили: как раз для увеличения времени продажи и поставили в каждом "разливном пиве" пару столиков, типа - "кафе", у нас в соседнем доме такое. Раньше просто пивом на розлив торговали, люмпены брали свои баклахи и тащились кто куда. А потом чуть стойку сдвинули и вот теперь там типо вот "кафе", и личности эти там и кучкуются.