Госдума в первом чтении приняла закон о запрете "наливаек"

Сегодня депутаты Государственной думы в первом чтении поддержали законопроект о праве регионов запрещать розничную продажу пива и прочих слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках", которые в большинстве случаев располагаются в многоквартирных жилых домах.

Как пояснили авторы поправок в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", сейчас в розничная продажа алкоголя и розничная продажа алкоголя в заведениях, оказывающих услуги общественного питания, считаются разными видами деятельности и требуют разных лицензий, но для пива и других слабоалкогольных напитков такие правила не действуют. Поэтому всякого рода забегаловки, которые помимо слабоалкогольных напитков продают закуски, используют эту лазейку, превращаясь по вечерам в псевдокафе (рюмочные), привлекая к себе шумных посетителей.