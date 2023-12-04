В Госдуме предложили наказывать за ложные доносы на семьи

Семьи более-менее традиционалистского воспитания, где детям, предположим, родители не разрешают пользоваться смартфонами, не дают возможность покупать ту одежду, которую им хотелось бы, более аскетично воспитывают, подвергаются нападкам со стороны таких жалобщиков.

Есть еще вопрос, когда органы опеки, тетка с халой на башке, сама, может быть, пять раз разведенная, ничего не понимающая на самом деле в семье, хочет показать для галки свою эффективность. Начинает третировать семью, где не очень большой достаток, но дети аккуратно одеты, традиционалистки настроены. Мы просто вытаскивали из лап этих баб с халами детей, которых из православных семей пыталась забрать опека.

Это, может, не выходит на поверхность, в силу того, что сами семьи — это не «я ж матери» с соцсетями, которые готовы сразу выкладывать своим миллионам подписчиков эти истории. Семья должна быть защищена от доноса, потому что доносы стали просто бичом.