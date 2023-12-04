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В Госдуме предложили наказывать за ложные доносы на семьи

В Госдуме предложили наказывать за ложные доносы на семьи

Автор:
04 декабря 2023 15:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Виталий Милонов   Госдума   депутат   дети   закон   насилие   опека   семья   
1309
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Сначала ввести административную ответственность, а потом и уголовную.

В последние месяцы в Госдуме говорят о семейных ценностях и демографии. Выдвигают разные инициативы, порой весьма необычные. Но есть и вполне здравые мысли. Например, о работе с органами опеки - чтобы эта служба помогала защищать семью, а не разрушала её. Об этом рассказал вице-спикер ГД Пётр Толстой.

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У нас органы опеки, к сожалению, сформированы еще на основе ювенальных подходов Запада. Но государство должно охранять семью, а не разрушать ее, не пытаться в нее залезть, лишить родительских прав, выдать охранные ордера и творить прочую чушь. Мы считаем, что ложные доносы на семью - это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей - кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и т.д. Это, увы, существует и порочную систему подпитывает.

Так что в будущем законы о защите семьи могут дополнить. И органы опеки уже не будут терзать одного из родителей за то, что он шлёпнул расшалившегося ребёнка по попе.

Инициативу поддержал и экстравагантный депутат Виталий Милонов. Он заявил, что доносы стали просто бичом и хлещут им традиционные семьи. «Яжематери» в таком случае поднимают вой в соцсетях и их не трогают, а вот люди поскромнее -  страдают.

Семьи более-менее традиционалистского воспитания, где детям, предположим, родители не разрешают пользоваться смартфонами, не дают возможность покупать ту одежду, которую им хотелось бы, более аскетично воспитывают, подвергаются нападкам со стороны таких жалобщиков.

Есть еще вопрос, когда органы опеки, тетка с халой на башке, сама, может быть, пять раз разведенная, ничего не понимающая на самом деле в семье, хочет показать для галки свою эффективность. Начинает третировать семью, где не очень большой достаток, но дети аккуратно одеты, традиционалистки настроены. Мы просто вытаскивали из лап этих баб с халами детей, которых из православных семей пыталась забрать опека.

Это, может, не выходит на поверхность, в силу того, что сами семьи — это не «я ж матери» с соцсетями, которые готовы сразу выкладывать своим миллионам подписчиков эти истории. Семья должна быть защищена от доноса, потому что доносы стали просто бичом.

Милонов не на шутку разошёлся и добавил, что с доносами пора заканчивать. При этом - не оставлять без внимания те моменты, в которых действительно нарушаются права ребёнка. Как в этом разберутся органы опеки и как понять грань между лживым доносом и настоящим нарушением - с этим ещё будут разбираться.

Источник:

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Метки: Виталий Милонов   Госдума   депутат   дети   закон   насилие   опека   семья   
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6  комментариев
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babai65 6 минут назад
Каждый день все новые дебильные предложения. А предложить увеличить зарплаты и пенсии без подема цен и тарифов, улучшить медицинское обслуживание, уменьшить тарифы ЖКХ, цены на топливо и газ вера не позволяет?
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3k
владимир Минуту назад
Опять этот альтернативно одаренный. Вот ниже уже пример приводили.
Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия
Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия

Порой жизнь бывает гораздо страшнее, чем любой фильм ужасов.


Там донос никто не написал. Давайте чтобы каких случаев больше было отличное же предложение.
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11k
Том Сойер Час назад
А вот на эту "семью" - получается, что никто не донёс, или та самая "тетка с халой на башке, сама, может быть, пять раз разведенная, ничего не понимающая на самом деле в семье, хочет показать для галки свою эффективность" - и поэтому всё так и произошло? Или - здесь другой случай?

Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия
Мать три месяца жила с трупами своих детей, чтобы не терять на них пособия

Порой жизнь бывает гораздо страшнее, чем любой фильм ужасов.

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11k
Juli Час назад
мда...теперь адекватные люди 10 раз подумают, чем пожаловаться на действительно жестокое обращение.
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1k
thrashbox Час назад
Не с доносами надо заканчивать, а ограничить разошедшуюся ювенальную юстицию.
До необходимого минимума.
Законодательно.
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