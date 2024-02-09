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Позолоти ручку и будет тебе счастье: в России законодательно ограничат деятельность коучей, бизнес-тренеров и прочих «гуру»

Позолоти ручку и будет тебе счастье: в России законодательно ограничат деятельность коучей, бизнес-тренеров и прочих «гуру»

Автор:
09 февраля 2024 15:57
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Госдума   закон   инфоцыгане   коучи   курсы   ограничения   тренеры   
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К этому шло уже давно - оборот инфобизнесменов оценивают более чем в 100 миллиардов рублей в год.

В прошлом году все узнали об «исполнительнице желаний» и «королеве марафонов» Елене Блиновской. Она должна налоговой 1,5 миллиарда рублей, к тому же проходит по уголовному делу об отмывании денег. В перспективе может получить до 16 лет за решёткой. Поэтому марафон «Как вести себя в хате» для неё более чем реален.

И лишь один из примеров - на рынке огромное количество коучей, тренеров и блогеров, продающих разные курсы. Буквально по каждой теме есть десятки инфоцыганских тренингов, стоимостью до сотен тысяч рублей. Некоторые раскрученные граждане продают личное наставничество (коучинг) за миллионы. И это кто-то умудряется покупать. Хотя инфобизнесменов не зря называют «продавцами воздуха» - они не гарантируют каких-то результатов или достижения целей.

Теперь в этой нише хотят навести порядок.

В Госдуме создали рабочую группу, она готовит все необходимые документы. Прежде всего, всех тренеров и коучей обяжут раскрывать реквизиты и контактные данные. Затем они должны предоставить полную и исчерпывающую информацию о своих курсах. Не лить воду в стиле: «За 10 дней вы сделаете всё, что можно. Что нельзя тоже сделаете». Только реалистичные обещания. Также участники будут подписывать с этими коучами договора об оказании услуг. Ни для кого не секрет, что сейчас такие документы мало кто подписывают, поэтому и возникают долги перед налоговой.

Целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения споров, обеспечивающую правовую защиту потребителей, - заявили в рабочей группе.

Эксперты полагают, что огромная часть инфобизнеса находится в серой зоне - об учёте и налогах там и не слышали. Этот рынок оценивают в 100 миллиардов рублей. И когда закон о деятельности инфогуру примут - скорее всего, в этом году - тренеров и коучей станет гораздо меньше. А оставшиеся начнут исправно платить налоги, обещать только то, что могут выполнить и перестанут продавать воздух за бешенные деньги.


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Метки: Госдума   закон   инфоцыгане   коучи   курсы   ограничения   тренеры   
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9  комментариев
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26k
sssss3 Час назад
.
100 миллиардов в год простофили платят жуликам, за сказки о будущем богатстве....
Вот мне только одно в этом всём интересно, это гендерный состав простофиль.
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38k
АнтонПолднев Час назад
Только реалистичные обещания. (С)
Каким образом государство собирается это контролировать и регулировать? В любой момент цыган скажет "Я давал максимально реалистичные обещания. Я не виноват, что он тупой и не смог мои слова воплотить в реальность". А за слова "Что бы вы не делали, дважды два будет четыре", даже эти олухи вряд ли будут платить. Невозможно дать сто процентов гарантии, когда речь о такой сфере деятельности. Даёшь человеку сто процентов гарантии, а завтра коньюктура на рынке поменялась и ты прогорел.
Вопрос в том, что само по себе это цыганство изначально не может дать никаких гарантией. В принципе.
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