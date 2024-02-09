Позолоти ручку и будет тебе счастье: в России законодательно ограничат деятельность коучей, бизнес-тренеров и прочих «гуру»

Теперь в этой нише хотят навести порядок.

В Госдуме создали рабочую группу, она готовит все необходимые документы. Прежде всего, всех тренеров и коучей обяжут раскрывать реквизиты и контактные данные. Затем они должны предоставить полную и исчерпывающую информацию о своих курсах. Не лить воду в стиле: «За 10 дней вы сделаете всё, что можно. Что нельзя тоже сделаете». Только реалистичные обещания. Также участники будут подписывать с этими коучами договора об оказании услуг. Ни для кого не секрет, что сейчас такие документы мало кто подписывают, поэтому и возникают долги перед налоговой.