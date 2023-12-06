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Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках

Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках

Автор:
06 декабря 2023 17:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   дисциплина   законопроект   запрет   мобильный телефон   школьники   
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Также школу возвращается обязательный урок труда.

Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон "Об образовании". Согласно нововведениям, школьники теперь не смогут пользоваться телефонами и планшетами на уроках. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки направлены на повышение авторитета педагогической профессии и дисциплины учащихся, что в итоге должно повысить качество образования.


"Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации", — говорится в пояснительной карточке документа.

Отметим, что в поправках говорится об ограниченном запрете на использование мобильных устройств. В законопроекте прописаны исключения — учащийся, к примеру, может воспользоваться мобильным в экстренных случаях, телефон не будут забирать у ребёнка, страдающего хроническим заболеванием, а также кода гаджет необходим в учебных целях.


Где будут храниться мобильные устройства в Госдуме определять не стали, этот вопрос передали Минобразованию. Ведомство в ближайшее время изучит пожелания и мнения родителей и экспертов, после чего пропишет единые нормы для каждого учебного заведения.

Также в пакете поправок присутствовал законопроект о введении в школах обаятельного урока труда. Серьёзных разногласий тут тоже не было, поправки приняли. С 1 сентября 2024 года для учеников начальных и средних классов начнут проводится "классические" уроки труда для девочек и мальчиков.


Выступая перед депутатами, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на уроках труда девочкам нужно научиться варить борщ, а мальчикам — держать молоток в руках или обращаться с новыми технологиями.


"Талант без трудолюбия на диване легко "размотать". А в итоге даже самый одаренный ребёнок окажется в тяжелейшей ситуации, ведь в юном возрасте ему не привили трудолюбия. Ну и, конечно, когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже.


Что касается мальчиков — их надо учить держать молоток, либо обучать новым технологиям, потому что какой мужчина и без навыков к труду?" — заявил Володин.

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Метки: Госдума   дисциплина   законопроект   запрет   мобильный телефон   школьники   
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6  комментариев
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34k
Teodor 12 минут назад
Давно пора. У толкового учителя и так ни один юнец в телефон на уроке втыкать не будет, но уникумы попадаются. Теперь можно будет строгость законом подкреплять. И поясните мне, для какой такой надобности в учебном процессе может мобильник потребоваться..? Даже калькулятор - для школьных заданий, скорее, вред, чем польза: они же уже в столбик считать разучились... как пиндосы, прости господи...
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160
ruslan d 18 минут назад
То как они это придумали , толку не принесет ...
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3k
Дмитрий 22 минуты назад
Ну да, ну да. А когда настанет экстренный случай, все телефоны будут в сейфе. Как один мудак командир заставил сложить оружие в пирамидку....
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