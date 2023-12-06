Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках

Также школу возвращается обязательный урок труда.
Депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки в закон "Об образовании". Согласно нововведениям, школьники теперь не смогут пользоваться телефонами и планшетами на уроках. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что поправки направлены на повышение авторитета педагогической профессии и дисциплины учащихся, что в итоге должно повысить качество образования.
"Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации", — говорится в пояснительной карточке документа.
Отметим, что в поправках говорится об ограниченном запрете на использование мобильных устройств. В законопроекте прописаны исключения — учащийся, к примеру, может воспользоваться мобильным в экстренных случаях, телефон не будут забирать у ребёнка, страдающего хроническим заболеванием, а также кода гаджет необходим в учебных целях.
Где будут храниться мобильные устройства в Госдуме определять не стали, этот вопрос передали Минобразованию. Ведомство в ближайшее время изучит пожелания и мнения родителей и экспертов, после чего пропишет единые нормы для каждого учебного заведения.
Также в пакете поправок присутствовал законопроект о введении в школах обаятельного урока труда. Серьёзных разногласий тут тоже не было, поправки приняли. С 1 сентября 2024 года для учеников начальных и средних классов начнут проводится "классические" уроки труда для девочек и мальчиков.
Выступая перед депутатами, спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на уроках труда девочкам нужно научиться варить борщ, а мальчикам — держать молоток в руках или обращаться с новыми технологиями.
"Талант без трудолюбия на диване легко "размотать". А в итоге даже самый одаренный ребёнок окажется в тяжелейшей ситуации, ведь в юном возрасте ему не привили трудолюбия. Ну и, конечно, когда речь идет о детях, то на уроках труда девочек надо готовить к взрослой жизни, учить варить борщ, потому что надо заботиться о муже.
Что касается мальчиков — их надо учить держать молоток, либо обучать новым технологиям, потому что какой мужчина и без навыков к труду?" — заявил Володин.
Источник:
Источник:
- Больше никаких «coffee», «sale» и «shop»: депутаты решили запретить вывески на английском языке
- Депутат Госдумы нашла причину, из-за которой молодёжь отказывается заводить семью и детей
- «У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести наказание за оскорбление чувств женщин
- В Госдуму внесли законопроект о запрете мигрантам работать в больницах, школах и такси
- В Госдуме хотят запретить увольнять работников за редкие прогулы