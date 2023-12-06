Госдума запретила школьникам пользоваться телефонами на уроках

Отметим, что в поправках говорится об ограниченном запрете на использование мобильных устройств. В законопроекте прописаны исключения — учащийся, к примеру, может воспользоваться мобильным в экстренных случаях, телефон не будут забирать у ребёнка, страдающего хроническим заболеванием, а также кода гаджет необходим в учебных целях.

Где будут храниться мобильные устройства в Госдуме определять не стали, этот вопрос передали Минобразованию. Ведомство в ближайшее время изучит пожелания и мнения родителей и экспертов, после чего пропишет единые нормы для каждого учебного заведения.