В Китае открылась самая глубокая и большая в мире подземная лаборатория

На прошлой неделе начала свою работу физическая лаборатория «Цзиньпин» (China Jinping Underground Laboratory) глубиной 2400 метров, расположенная в юго-западной китайской провинции Сычуань. Она стала самой глубокой и большой подземной лабораторией в мире.
Ученые считают, что лаборатория обеспечивает «чистое» пространство для поиска невидимой субстанции, известной как темная материя. По их словам, большая глубина помогает блокировать большинство космических лучей, которые мешают наблюдениям. Это позволит проводить в лаборатории уникальные физические эксперименты.
Глубокая подземная лаборатория со сверхнизким радиационным фоном для пограничных физических экспериментов (DURF) расположена под горным массивом Цзиньпин в Сычуаньской автономной префектуре Ляншань-И. Уровень космических лучей в лаборатории не превышает 0,2 мюонов/(м²·сутки).
DURF с общим объемом помещений 330 000 кубических метров является второй очередью строительства подземной лаборатории «Цзиньпин». Первый этап строительства был завершен в 2010 году, а второй начался в декабре 2020 года и совместно с Университетом Цинхуа и компанией Yalong River Hydropower Development Company, Ltd.
DURF станет междисциплинарным центром глубоких подземных научных исследований мирового класса, объединяющим множество дисциплин, включая физику частиц, ядерную астрофизику и науки о жизни, и будет способствовать развитию китайских исследований в соответствующих передовых областях.
В настоящее время в лаборатории проводятся следующие эксперименты:
China Dark Matter Experiment (CDEX), германиевый детектор темной материи, и
PandaX, детектор частиц и астрофизического ксенона для темной материи (и безнейтронного двойного бета-распада).
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Иоган Кеплер вывел из этих 4х планет свои законы.
Ньютон, на базе работа Браге и Кеплера придумал свой "закон" гравитации, который вдруг стал ВСЕМИРНЫМ.
Наблюдения других планет не попадали под этот закон..
Подумали что да и х..р с ними..
Потом какой-то умник решил посчитать гравитацию в галактике, но ничего не сходилось, "закон" не работал...
Но Ньютон не мог ошибаться, поэтому придумали заглушку для даунов, чтобы формула совпадала -- темная материя, что якобы она притягивает фсё. Ведь формула правильная!!!!
Природа должна совпадать с чьими-то фантазиями!
А никак не наоборот...
А потом другие наблюдатели придумали наблюдать дальние звёзды, и у них не совпали спектры газов. Ну они такие ну наверное всё разбегается?!
А как же тогда ВСЕМИРНЫЙ ЗАКОН ТЯГОТЕНИЯ!? Ведь Ньютон не ошибается! Он же почти бох! И все звёзды должны притягиваться!
А давайте чтобы реальность подогнать под "формулу Ньютона", придумаем темную энергию, которая разбегает и расталкивает это фсё!
Короче логика двоечника, который обосрался в самом начале, но признать этого не может, вот и выделывается.
Наука, ёпты!
Это вам не мракобесы!
Рад, что у КНР есть силы и средства, для строительства такого объекта. В конечно итоге, это принесёт пользу всему человечеству как виду.