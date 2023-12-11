В Китае открылась самая глубокая и большая в мире подземная лаборатория

Ученые считают, что лаборатория обеспечивает «чистое» пространство для поиска невидимой субстанции, известной как темная материя. По их словам, большая глубина помогает блокировать большинство космических лучей, которые мешают наблюдениям. Это позволит проводить в лаборатории уникальные физические эксперименты.

Глубокая подземная лаборатория со сверхнизким радиационным фоном для пограничных физических экспериментов (DURF) расположена под горным массивом Цзиньпин в Сычуаньской автономной префектуре Ляншань-И. Уровень космических лучей в лаборатории не превышает 0,2 мюонов/(м²·сутки).

DURF с общим объемом помещений 330 000 кубических метров является второй очередью строительства подземной лаборатории «Цзиньпин». Первый этап строительства был завершен в 2010 году, а второй начался в декабре 2020 года и совместно с Университетом Цинхуа и компанией Yalong River Hydropower Development Company, Ltd.

DURF станет междисциплинарным центром глубоких подземных научных исследований мирового класса, объединяющим множество дисциплин, включая физику частиц, ядерную астрофизику и науки о жизни, и будет способствовать развитию китайских исследований в соответствующих передовых областях.

В настоящее время в лаборатории проводятся следующие эксперименты:

China Dark Matter Experiment (CDEX), германиевый детектор темной материи, и

PandaX, детектор частиц и астрофизического ксенона для темной материи (и безнейтронного двойного бета-распада).