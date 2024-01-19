Мышь сбежала от незадачливой лаборантки

На этой неделе стало известно, что китайские учёные экспериментируют с мутантным штаммом коронавируса, который на 100 % смертелен для мышей, несмотря на опасения, что такие исследования могут спровоцировать новую пандемию.

Covid-подобный вирус, известный как GX_P2V, обнаружили у панголинов. Специалисты провели эксперимент на мышах, которым был внедрён человеческий ген. Все грызуны, заражённые патогеном, умерли в течение восьми дней, что исследователи назвали "удивительно" быстрым сроком.