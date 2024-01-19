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Мышь сбежала от незадачливой лаборантки

Мышь сбежала от незадачливой лаборантки

Автор:
19 января 2024 09:57
Сообщество : Животные
Метки: Китай   животные   лаборант   лаборатория   мышь   побег   
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В Китае пронырливая мышь сумела сбежать от лаборантки и десять минут оставалась незамеченной. Пока женщина отчаянно искала пропажу, та сидела на её спине.

На записях с камер видеонаблюдения из лаборатории в Шанхае Тянь Юнъи вынимает подопытных из клеток, чтобы взвесить, но троё грызунов сбегают. Женщина судорожно ищет мышь, даже ложится на пол, чтобы заглянуть под шкафы, а в это время зверёк прячется на её спине.

К счастью, Тянь нашла всех беглецов.

Китайские центры, проводящие опыты на животных, стали объектом пристального внимания с момента вспышки Covid-19. Бытует мнение, что именно утечка из лаборатории в Ухане стала причиной пандемии.

Неясно, для чего используются мыши в шанхайской лаборатории. Как и нет свидетельств того, что побег мышей мог привести к каким-либо неблагоприятным последствиям.

На этой неделе стало известно, что китайские учёные экспериментируют с мутантным штаммом коронавируса, который на 100 % смертелен для мышей, несмотря на опасения, что такие исследования могут спровоцировать новую пандемию.

Covid-подобный вирус, известный как GX_P2V, обнаружили у панголинов. Специалисты провели эксперимент на мышах, которым был внедрён человеческий ген. Все грызуны, заражённые патогеном, умерли в течение восьми дней, что исследователи назвали "удивительно" быстрым сроком.

Команда также обнаружила, что наибольшей вирусной нагрузке подвержены мозг и глаза. Это говорит о том, что вирус, несмотря на родство с Covid, размножается и распространяется по организму уникальным способом.

Авторы научной статьи, которая ещё не опубликована, "подчеркивают риск распространения GX_P2V среди людей".

Мыши - наиболее часто используемые животные в биомедицинских исследованиях по всему миру.

В 2016 году Китай выпустил свои первые национальные стандарты, регулирующие обращение с лабораторными животными.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   животные   лаборант   лаборатория   мышь   побег   
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4  комментария
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8k
Станислав 38 минут назад
Все как в фильмах о зомби апокалипсисах. Одна обезъянка сбежала и наступил глобальный пи..дец! XD
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56k
turyst 43 секунды назад
Хм... Интересно, а кто и зачем слил в сеть это видео?
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10k
Дмитрий Полчаса назад
А потом х...як! По миру минус несколько десятков миллионов! Всего то. Мышь убежала просто.
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11k
Борис Карабанов 40 минут назад
Ну, мы-то (фишкяне) все хорошо знаем. что пандемии - это выдумки фармкомпаний, раздутые в СМИ. На самом же деле никаких пандемий не существует. Так-что, опасаться нечего.
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