Мышь сбежала от незадачливой лаборантки

В Китае пронырливая мышь сумела сбежать от лаборантки и десять минут оставалась незамеченной. Пока женщина отчаянно искала пропажу, та сидела на её спине.
На записях с камер видеонаблюдения из лаборатории в Шанхае Тянь Юнъи вынимает подопытных из клеток, чтобы взвесить, но троё грызунов сбегают. Женщина судорожно ищет мышь, даже ложится на пол, чтобы заглянуть под шкафы, а в это время зверёк прячется на её спине.
К счастью, Тянь нашла всех беглецов.
Китайские центры, проводящие опыты на животных, стали объектом пристального внимания с момента вспышки Covid-19. Бытует мнение, что именно утечка из лаборатории в Ухане стала причиной пандемии.
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Неясно, для чего используются мыши в шанхайской лаборатории. Как и нет свидетельств того, что побег мышей мог привести к каким-либо неблагоприятным последствиям.
На этой неделе стало известно, что китайские учёные экспериментируют с мутантным штаммом коронавируса, который на 100 % смертелен для мышей, несмотря на опасения, что такие исследования могут спровоцировать новую пандемию.
Covid-подобный вирус, известный как GX_P2V, обнаружили у панголинов. Специалисты провели эксперимент на мышах, которым был внедрён человеческий ген. Все грызуны, заражённые патогеном, умерли в течение восьми дней, что исследователи назвали "удивительно" быстрым сроком.
Команда также обнаружила, что наибольшей вирусной нагрузке подвержены мозг и глаза. Это говорит о том, что вирус, несмотря на родство с Covid, размножается и распространяется по организму уникальным способом.
Авторы научной статьи, которая ещё не опубликована, "подчеркивают риск распространения GX_P2V среди людей".
Мыши - наиболее часто используемые животные в биомедицинских исследованиях по всему миру.
В 2016 году Китай выпустил свои первые национальные стандарты, регулирующие обращение с лабораторными животными.
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