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В Китае испытали модицифированный вирус, схожий с COVID-19 - все мыши умерли в течение восьми дней

В Китае испытали модицифированный вирус, схожий с COVID-19 - все мыши умерли в течение восьми дней

Автор:
18 января 2024 11:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: COVID-19   GX_P2V   Ynews   Китай   вирусология   исследования   медицина   смертельный вирус   эксперимент   
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Нет покоя китайским учёным! Им оказалось мало ковида, и исследователи протестировали на грызунах вирус GX_P2V, который схож с COVID-19. Результаты эксперимента оказались удручающими.

Первый штамм вируса GX_P2V был обнаружен в 2017 году у малазийских панголинов. Впоследствии учёные его модифицировали, а затем испытали на мышах. Выяснилось, что для грызунов зараза оказалась смертельно опасной. В течение 8 дней все заражённые особи погибли. При этом мыши за время эксперимента быстро потеряли вес, мало двигались, а за день до смерти их глаза полностью стали белыми. При вскрытии у погибших животных были обнаружены пораженные легкие, а также трахея, кости и мозг.



В исследовании, опубликованном на научном портале Biorxiv, поясняется, что мыши также были модифицированы. Грызунам внедряли человеческий ген, чтобы облегчить заражение вирусом. Вероятнее всего, быстрая смерть мышей была обусловлена именно этим обстоятельством, но т.к. исследования вируса не проводились ( и слава Богу), на людях, говорить о его воздействии на организм человека было бы опрометчиво.


Впрочем, эксперимент уже осудили учёные других стран.У примеру, Франсуа Баллоу, эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона, назвал его "ужасным" и "совершенно бессмысленным с научной точки зрения".

"Я не вижу ничего интересного, чему можно было бы научиться путем принудительного заражения странной породы очеловеченных мышей случайным вирусом. И наоборот, я видел, сколько всего может пойти не так",написал профессор в Твиттере

Также неизвестно, были бы достаточными меры безопасности во время проведения этого эксперимента, и чем очередные забавы китайских учёных могут грозить человечеству.


Профессор химии и химической биологии Университета Ратгерса Ричард Х. Эбрайт поддержал опасения Баллу одним словом: “согласен”. Доктор Геннадий Глински, профессор медицины в Стэнфорде, написал: “Это безумие должно быть остановлено, пока не поздно”.


А ведь високосный 2024 только начался...

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Метки: COVID-19   GX_P2V   Ynews   Китай   вирусология   исследования   медицина   смертельный вирус   эксперимент   
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11  комментариев
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990
Бухтей Час назад
Сумрачный тевтонский^W кетайский гений не ведает ни покоя ни здравого смысла.
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2k
Igor Grishaev 11 минут назад
Скорее всего это не китайцы, а американцы, а дезу запустили заранее, ко времени, когда начнут разбираться Кто виноват? и Что делать?
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825
jackrave 16 минут назад
Сильно надеюсь, что мышей после эксперимента не съели )
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14k
ron 23 минуты назад
Мыши с ранее модифицированными генами от чего-то сдохли, наверное, от вируса, найденного у панголинов.
Разве это так работает? Или просто жажда сенсации? )))
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750
ghor Полчаса назад
Автор, сам ты... - модицифированный.
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Неймется китаезам.
Точно надо вирус который только на узкоглазых действует- может тогда остановятся
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920
Exciter 40 минут назад
Походу исследования по поводу сокращения населения идут полным ходом! Суки!
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662
Александр Шевченко 52 минуты назад
Ей харош там уже, нихера не смешно.
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5k
Rubiroid_47 2 часа назад
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