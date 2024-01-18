В Китае испытали модицифированный вирус, схожий с COVID-19 - все мыши умерли в течение восьми дней

Нет покоя китайским учёным! Им оказалось мало ковида, и исследователи протестировали на грызунах вирус GX_P2V, который схож с COVID-19. Результаты эксперимента оказались удручающими.
Первый штамм вируса GX_P2V был обнаружен в 2017 году у малазийских панголинов. Впоследствии учёные его модифицировали, а затем испытали на мышах. Выяснилось, что для грызунов зараза оказалась смертельно опасной. В течение 8 дней все заражённые особи погибли. При этом мыши за время эксперимента быстро потеряли вес, мало двигались, а за день до смерти их глаза полностью стали белыми. При вскрытии у погибших животных были обнаружены пораженные легкие, а также трахея, кости и мозг.
В исследовании, опубликованном на научном портале Biorxiv, поясняется, что мыши также были модифицированы. Грызунам внедряли человеческий ген, чтобы облегчить заражение вирусом. Вероятнее всего, быстрая смерть мышей была обусловлена именно этим обстоятельством, но т.к. исследования вируса не проводились ( и слава Богу), на людях, говорить о его воздействии на организм человека было бы опрометчиво.
Впрочем, эксперимент уже осудили учёные других стран.У примеру, Франсуа Баллоу, эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона, назвал его "ужасным" и "совершенно бессмысленным с научной точки зрения".
"Я не вижу ничего интересного, чему можно было бы научиться путем принудительного заражения странной породы очеловеченных мышей случайным вирусом. И наоборот, я видел, сколько всего может пойти не так", —написал профессор в Твиттере
Также неизвестно, были бы достаточными меры безопасности во время проведения этого эксперимента, и чем очередные забавы китайских учёных могут грозить человечеству.
Профессор химии и химической биологии Университета Ратгерса Ричард Х. Эбрайт поддержал опасения Баллу одним словом: “согласен”. Доктор Геннадий Глински, профессор медицины в Стэнфорде, написал: “Это безумие должно быть остановлено, пока не поздно”.
А ведь високосный 2024 только начался...
Источник:
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Разве это так работает? Или просто жажда сенсации? )))
Точно надо вирус который только на узкоглазых действует- может тогда остановятся