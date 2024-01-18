В Китае испытали модицифированный вирус, схожий с COVID-19 - все мыши умерли в течение восьми дней





В исследовании, опубликованном на научном портале Biorxiv, поясняется, что мыши также были модифицированы. Грызунам внедряли человеческий ген, чтобы облегчить заражение вирусом. Вероятнее всего, быстрая смерть мышей была обусловлена именно этим обстоятельством, но т.к. исследования вируса не проводились ( и слава Богу), на людях, говорить о его воздействии на организм человека было бы опрометчиво.





Впрочем, эксперимент уже осудили учёные других стран.У примеру, Франсуа Баллоу, эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона, назвал его "ужасным" и "совершенно бессмысленным с научной точки зрения".

"Я не вижу ничего интересного, чему можно было бы научиться путем принудительного заражения странной породы очеловеченных мышей случайным вирусом. И наоборот, я видел, сколько всего может пойти не так", —написал профессор в Твиттере

Также неизвестно, были бы достаточными меры безопасности во время проведения этого эксперимента, и чем очередные забавы китайских учёных могут грозить человечеству.





Профессор химии и химической биологии Университета Ратгерса Ричард Х. Эбрайт поддержал опасения Баллу одним словом: “согласен”. Доктор Геннадий Глински, профессор медицины в Стэнфорде, написал: “Это безумие должно быть остановлено, пока не поздно”.





А ведь високосный 2024 только начался...