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Тату-салон в Китае предлагает бесплатные услуги людям с болезнью Альцгеймера

Тату-салон в Китае предлагает бесплатные услуги людям с болезнью Альцгеймера

Автор:
20 июля 2023 11:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   благотворительная деятельность   болезнь Альцгеймера   идентификатор   помощь людям   татуировка   
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Владелица сети тату-салонов в южнокитайской провинции Гуандун предложила бесплатно делать татуировки с контактными данными людям, страдающим болезнью Альцгеймера. Специальные справочные карточки с медицинской информацией о себе пациенты легко могут где-то забыть и потерять, так же как и идентификационные браслеты. А татуировка точно никуда не денется.

9 июля владелица трёх тату-салонов в провинции Гуандун по фамилии Чжан написала в социальной сети Xiaohongshu, что все три её точки будут предоставлять такие бесплатные услуги на постоянной основе.


Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, подвержены прогрессирующей потере памяти, изменению личности и неспособности выполнять повседневные дела.


Предложение Чжан вызвало волну обсуждений. В одном из комментариев женщина, которая представилась сотрудницей дома престарелых, сказала, что пациенты с тяжёлой формой болезни Альцгеймера могут быстро «выйти из-под контроля» и снять/выбросить идентификационные карточки и браслеты.


Татуировка может показаться жестокой мерой, но это действительно может помочь немедленно связаться с родственниками пациента, — добавила она.


По словам Чжан, есть и другие татуировщики, которые уже выполняли такую работу для пациентов с Альцгеймером, и именно они вдохновили её на этот шаг.


В прошлом году мастер тату из восточнокитайской провинции Шаньдун сделал татуировку с номером своего телефона на руке своей 75-летней бабушки после того, как у неё диагностировали болезнь Альцгеймера.


В феврале этого года владелец тату-салона в восточнокитайской провинции Чжэцзян рассказал, что к нему привели женщину в возрасте 80 лет, чтобы он вытатуировал на её правой руке номера телефонов её сына, дочери и внука. Вся семья пришла вместе с ней, чтобы ей было проще пройти через эту процедуру.


Чжан говорит, что хочет поставить это на поток и «сделать что-то значимое для общества», используя свои профессиональные навыки. Процедура, по её словам, будет проводиться только с согласия пациента и его родственников.


На предложение Чжан уже откликнулись несколько человек, и она уже сделала несколько татуировок пациентам с болезнью Альцгеймера. И после её вирусного поста в соцсети желающих стало гораздо больше.


Люди в основном одобряют это благотворительное начинание. Хотя есть и возражения. Например, один человек, назвавшийся медработником, сказал: «Татуировка может вызвать боль и страдания у пациентов, которым и так уже приходится очень несладко. К тому же она может затруднить поиск вен, которые у пожилых людей менее заметны». Но другой комментатор возразил ему: «По сравнению с болью от потери, боль от татуировки гораздо легче».


А вы с кем из них согласны?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   благотворительная деятельность   болезнь Альцгеймера   идентификатор   помощь людям   татуировка   
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2  комментария
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ruslan d Полчаса назад
Хорошая идея
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iskra 38 минут назад
Татуировки же можно с обезболиванием делать?
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