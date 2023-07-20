Тату-салон в Китае предлагает бесплатные услуги людям с болезнью Альцгеймера

По словам Чжан, есть и другие татуировщики, которые уже выполняли такую работу для пациентов с Альцгеймером, и именно они вдохновили её на этот шаг.

В прошлом году мастер тату из восточнокитайской провинции Шаньдун сделал татуировку с номером своего телефона на руке своей 75-летней бабушки после того, как у неё диагностировали болезнь Альцгеймера.

В феврале этого года владелец тату-салона в восточнокитайской провинции Чжэцзян рассказал, что к нему привели женщину в возрасте 80 лет, чтобы он вытатуировал на её правой руке номера телефонов её сына, дочери и внука. Вся семья пришла вместе с ней, чтобы ей было проще пройти через эту процедуру.

Чжан говорит, что хочет поставить это на поток и «сделать что-то значимое для общества», используя свои профессиональные навыки. Процедура, по её словам, будет проводиться только с согласия пациента и его родственников.