Китай разрабатывает подводных роботов-налетчиков с искусственным интеллектом

351
6
Китай разрабатывает подводных роботов с искусственным интеллектом, которые могут прятаться в море и атаковать вражеские суда с помощью торпед без участия человека. Беспилотные подводные аппараты (БПА) были разработаны более десяти лет назад. А недавно Китай провел успешный эксперимент с этой техникой в Тайваньском проливе - аппарат нашел фиктивную подводную лодку и атаковал ее торпедой.
На снимке - подводный дрон Orca, строящийся компанией Boeing для ВМС США. Для примера, как могут выглядеть такие аппараты
В ходе эксперимента китайский БПА смог определить местонахождение фальшивой подлодки, изменить курс, обвести цель и затем обстреливать манекен невооруженной торпедой. Для получения данных аппарат использовал гидролокатор и бортовые датчики. Затем данные были проанализированы компьютером, после чего началось выполнение поставленной задачи.
×
Эти эксперименты были описаны в работах ученых из Харбинского инженерного университета в 2010 году, рассекреченных на прошлой неделе."Потребности будущей подводной войны открывают новые возможности для развития беспилотных платформ", - написали ученые во главе с профессором Лян Гуолонгом в своих исследованиях. По словам ученых, БПА можно запрограммировать на работу в группе и одновременную атаку на одну цель.
Китай провел испытания в Тайваньском проливе - на который Пекин предъявляет свои права, как и на остров Тайвань. И произошло все это прямо после того, как Китай предостерег Японию от призыва о помощи к США - для совместной защиты Тайваня.
Колонка общественного мнения в китайском ежедневном издании Global Times, вышедшая также недавно, утверждала, что Япония "роет себе могилу", предлагая защищать Тайвань от Китая вместе с США. В статье говорилось, что Япония "бессильна" против китайской армии и не посмеет заступить за черту.
БПА уже используются коммерческими судоходными компаниями и флотом, но никогда ранее не использовались в боевых действиях.
Колонка общественного мнения в китайском ежедневном издании Global Times, вышедшая также недавно, утверждала, что Япония "роет себе могилу", предлагая защищать Тайвань от Китая вместе с США. В статье говорилось, что Япония "бессильна" против китайской армии и не посмеет заступить за черту.
БПА уже используются коммерческими судоходными компаниями и флотом, но никогда ранее не использовались в боевых действиях.
Несколько БПА, тем временем, были выброшены на различные пляжи в Азии. В декабре индонезийские рыбаки обнаружили двухметровый беспилотный подводный дрон в водах недалеко от острова Селаяр, недалеко от Южного Сулавеси.
Шесть дней спустя о БПА сообщили властям, а на изображениях, опубликованных в местных СМИ, индонезийские военные офицеры позируют с длинным серым дроном, идентифицированным как китайский Хайи, или "Морское крыло". Это высокотехнологичное устройство наблюдения без двигателя, известное как планер, использует движитель с переменной плавучестью для исследования воды.
Шесть дней спустя о БПА сообщили властям, а на изображениях, опубликованных в местных СМИ, индонезийские военные офицеры позируют с длинным серым дроном, идентифицированным как китайский Хайи, или "Морское крыло". Это высокотехнологичное устройство наблюдения без двигателя, известное как планер, использует движитель с переменной плавучестью для исследования воды.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Китай строит более 100 ядерных ракетных шахт в пустыне
- Пожилых китайских туристов отвезли на кладбище в качестве рекламы вместо экскурсии
- Не увидишь - не поверишь: китайцы строят многоквартирный дом за 29 часов
- Китай зажег искусственное Солнце
- Китай отмечает 100-летие коммунистической партии: Азия содрогается!
12
Понравилось12
Новости партнёров