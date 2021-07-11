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Китай разрабатывает подводных роботов-налетчиков с искусственным интеллектом

Китай разрабатывает подводных роботов-налетчиков с искусственным интеллектом (6 фото)

Автор:
11 июля 2021 15:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   беспилотники   китай   китайцы молодцы   подводные диверсанты   подводный аппарат   эксперименты   
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Китай разрабатывает подводных роботов с искусственным интеллектом, которые могут прятаться в море и атаковать вражеские суда с помощью торпед без участия человека. Беспилотные подводные аппараты (БПА) были разработаны более десяти лет назад. А недавно Китай провел успешный эксперимент с этой техникой в Тайваньском проливе - аппарат нашел фиктивную подводную лодку и атаковал ее торпедой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   беспилотники   китай   китайцы молодцы   подводные диверсанты   подводный аппарат   эксперименты   
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Vacony 2 часа назад
как система свой-чужой реализована ?
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46k
parallax Полчаса назад
У Станислава Лема, в "Эволиции вверх ногами", очень ярко описано, к чему в итоге приведёт прогресс вооружений. Человечество нежизнеспособно уже потому, что не способно жить без войн и оружия.
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