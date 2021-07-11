Китай разрабатывает подводных роботов-налетчиков с искусственным интеллектом

Китай провел испытания в Тайваньском проливе - на который Пекин предъявляет свои права, как и на остров Тайвань. И произошло все это прямо после того, как Китай предостерег Японию от призыва о помощи к США - для совместной защиты Тайваня.



Колонка общественного мнения в китайском ежедневном издании Global Times, вышедшая также недавно, утверждала, что Япония "роет себе могилу", предлагая защищать Тайвань от Китая вместе с США. В статье говорилось, что Япония "бессильна" против китайской армии и не посмеет заступить за черту.



БПА уже используются коммерческими судоходными компаниями и флотом, но никогда ранее не использовались в боевых действиях.