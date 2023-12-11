"Китайская сталь мягче российской, но мы - лучшие!": наши парни стали чемпионами на международном соревновании по сварке в Китае

Победители вернулись в Россию с золотыми медалями и рассказали о соревнованиях.
В Китае проходил международный чемпионат «2023 Arc Cup International Welding Competition», в котором принимала участие российская команда Russia NAKS Team. В результате наши парни сумели завоевать шесть золотых медалей и привезти домой кубок чемпионата за первое командное место.
В этом году в соревновании появилась новая дисциплина: виртуальная сварка. Победителем в ней также стал россиянин, рабочий Мосгаза Константин Константинов.
Это уже четвёртый чемпионат Константинова. Ранее он занимал призовые места в зачётах по газовой и другим видам сварки, и в этом году не планировал ехать на соревнование из-за ограничений по возрасту (до 35 лет). Однако в новой дисциплине ограничений вводить не стали, и Константин решил рискнуть.
"На подготовку у меня было всего три дня – достать ту самую установку оказалось сложнее, чем мы думали. Но многолетний опыт сделал своё дело! Мне кажется, за этим – будущее, это хороший способ привлечь в профессию молодое поколение, а также детально и безопасно научить их тонкостям дела", - рассказывает победитель.
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А вот 31-летний Дмитрий Панчу участвовал в соревнованиях впервые. Он, как и Константин, пришёл в профессию по стопам отца. Поработал некоторое время сварщиком и захотел уйти в офи, "потому что был уверен – там престиж, деньги, другой уровень". Однако через несколько лет понял, что не чувствует себя на своём месте и вернулся к сварочному делу, которое, к слову, у него хорошо получалось и которое он любил изначально.
В результате Дмитрий Панчу стал победителем в механизированной полуавтоматической сварке.
И Константин, и Дмитрий называют своими главными конкурентами китайцев. Во-первых, у китайских сварщиков очень хорошая подготовка. Во-вторых, они работали с привычными для себя материалами. Выяснилось, что китайская сталь мягче, и понять за 15 минут особенности работы с материалом и оборудованием было непросто. Наконец, дома и стены помогают, и китайцам в этом смысле было проще. Однако мастерство россиян оказалось выше - в результате в командном зачёте наши парни стали первыми. Всего в чемпионате участвовали 343 сварщика из 57 международных сборных. Соревнования в течение пяти дней проходили в китайском городе Хух-Хото.
А ниже - список российских чемпионов, получивших золотые медали в своих дисциплинах:
- Механизированная полуавтоматическая сварка - Дмитрий Панчу (Моспромгаз, Москва);
- Газовая сварка - Станислав Демидов (Мосгаз, Москва);
- Виртуальная сварка - Константин Константинов (Мосгаз, Москва);
- Сварка готовой конструкции - Владислав Ассель (ОСК Средне-Невский судостроительный завод, Санкт-Петербург);
- Механизированная сварка алюминия - Игорь Дубровин (ОСК Средне-Невский судостроительный завод, Санкт-Петербург);
- Ручная дуговая сварка - Василий Пащенко (Газпром трансгаз Уфа, Уфа).
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С победой наших парней поздравил и мэр Москвы Сергей Собянин, заявив, что с такими профи газотранспортная система столицы в надежных руках.
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