"Китайская сталь мягче российской, но мы - лучшие!": наши парни стали чемпионами на международном соревновании по сварке в Китае

В этом году в соревновании появилась новая дисциплина: виртуальная сварка. Победителем в ней также стал россиянин, рабочий Мосгаза Константин Константинов.

Это уже четвёртый чемпионат Константинова. Ранее он занимал призовые места в зачётах по газовой и другим видам сварки, и в этом году не планировал ехать на соревнование из-за ограничений по возрасту (до 35 лет). Однако в новой дисциплине ограничений вводить не стали, и Константин решил рискнуть.