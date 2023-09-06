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В Китае завелось своё Лохнесское чудовище (и даже не одно)

В Китае завелось своё Лохнесское чудовище (и даже не одно)

Автор:
06 сентября 2023 16:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Китай   Лохнесское чудовище   водный мир   воображение   и такое бывает   интересно   ну и ну   озеро   
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31 августа в озере Тяньчи на северо-западе Китая было замечено странное «существо длиной 15 метров». По крайней мере, так утверждает женщина-очевидец. Она даже предъявила видео.


Жительница Шанхая по фамилии Ли утверждает, что 31 августа видела в озере Тяньчи («Небесное озеро») живое существо, которое плыло, немного приподнимаясь над поверхностью. Также она слышала звук, похожий на плеск рыбы в воде.


«Сначала я подумала, что это может быть несколько рыб, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего лишь одно длинное существо серебристого цвета. Мне казалось, что его длина может составлять около 15 метров», — рассказала госпожа Ли.




Чтобы не быть голословной, женщина предоставила видео, сделанное на телефон. На кадрах заметно, как неподвижная поверхность озера нарушается чем-то, что плывёт под самой поверхностью и вызывает рябь и небольшие волны.

По словам женщины, существо двигалось по некому шаблону и плыло довольно быстро.


Специалисты заповедника, рассмотрев видео, заявили, что его качество недостаточно четкое, поэтому нельзя определить, что именно это было. Однако о подобных ситуациях в прошлом сообщали и другие отдыхающие на озере. По мнению сотрудников заповедника, все эти туристы обладают довольно ярким воображением.


«Мы надеемся, что есть такое водное существо, которое может удовлетворить любопытство каждого, но существует оно в действительности или нет, сказать сложно».


Сотрудники заповедника также отметили, что среди известных водных обитателей Тяньчи есть радужная форель. Однако даже самые крупные экземпляры не превышают метра в длину.



Интересно, что в 2020 году в Китае уже видели загадочное существо на Небесном озере Тяньчи. Только это было высокогорное озеро Тяньчи, которое находится в жерле потухшего вулкана Чанбайшань (в Китае несколько озёр носят одно и то же название).


Так вот, там тоже было замечено что-то вроде Лохнесского чудовища. Да и вообще рассказы о нём ходят тут уже лет шестьдесят. Один из сотрудников заповедника Сяо Юй рассказал о том, что во время обхода окрестностей видел в озере круглое существо диаметром два метра.



С момента первого сообщения о монстре Небесного озера в 1962 году десятки людей утверждали, что видели его там. Вот что рассказал Сяо Юй:


«Я, как обычно, отправился на Небесное озеро, чтобы поснимать красивые кадры. Я находился на высоте 500 метров над озером. Сначала я этого не заметил, но внезапно увидел черную точку в воде. Кажется, что пятно маленькое, но на самом деле оно довольно большое. Я уже видел подобное раньше, но то явно были рыбацкие лодки. Но на этот раз я не мог сказать, что это было. Это определённо была не лодка».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Китай   Лохнесское чудовище   водный мир   воображение   и такое бывает   интересно   ну и ну   озеро   
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16  комментариев
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4k
yuriysand Час назад
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318
iskra 15 минут назад
В других странах пытаются раскрутить подобную тему. Поток туристов,продажа сувениров и пр. Однако у Китая свой путь, им туристы нафиг не надо.
PS Кстати , форель в метр - это сильно,я бы там порыбачил..Обычно форель намного меньше.
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3k
Роман 21 минуту назад
На первом видео - волна от катера, на втором - черная точка.
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2k
Vovan Petroff 23 минуты назад
Американский поплавок.
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871
Олеся К Полчаса назад
ниче не видно там особо
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190
Александра С 41 минуту назад
Капитан Немо через подводный грот приплыл отдыхать. Я могу ошибаться. Возможно, что и ВМС США опять с координатами чет-то намудрили...
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10k
Dabus 41 минуту назад
Плывёт себе какой нибудь шлаг или труба по воде, а его уже в неопознанных чудищ записывают ...
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6k
MPEG-8 Час назад
К шлангу моторчик на радиоуправлении прицепили и лайки хапают, молодцы!
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55k
dima423 2 часа назад
Я только волну увидел)) ...мож они там курят чето особенное
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62k
doker 2 часа назад
Или дети подводный беспилотник-робота соорудили, либо дракон ожил - это же Китай.
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17k
Shtoppi 2 часа назад
подскажите куда смотреть на первом видео, чтобы чудовище посмотреть, а то кроме какой-то волны я там ни болта не увидел.
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50k
Андрей 2 часа назад
Надо спасать, а то отловят и сожрут.
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