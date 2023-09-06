В Китае завелось своё Лохнесское чудовище (и даже не одно)

31 августа в озере Тяньчи на северо-западе Китая было замечено странное «существо длиной 15 метров». По крайней мере, так утверждает женщина-очевидец. Она даже предъявила видео.
Жительница Шанхая по фамилии Ли утверждает, что 31 августа видела в озере Тяньчи («Небесное озеро») живое существо, которое плыло, немного приподнимаясь над поверхностью. Также она слышала звук, похожий на плеск рыбы в воде.
«Сначала я подумала, что это может быть несколько рыб, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это всего лишь одно длинное существо серебристого цвета. Мне казалось, что его длина может составлять около 15 метров», — рассказала госпожа Ли.
Чтобы не быть голословной, женщина предоставила видео, сделанное на телефон. На кадрах заметно, как неподвижная поверхность озера нарушается чем-то, что плывёт под самой поверхностью и вызывает рябь и небольшие волны.
По словам женщины, существо двигалось по некому шаблону и плыло довольно быстро.
Специалисты заповедника, рассмотрев видео, заявили, что его качество недостаточно четкое, поэтому нельзя определить, что именно это было. Однако о подобных ситуациях в прошлом сообщали и другие отдыхающие на озере. По мнению сотрудников заповедника, все эти туристы обладают довольно ярким воображением.
«Мы надеемся, что есть такое водное существо, которое может удовлетворить любопытство каждого, но существует оно в действительности или нет, сказать сложно».
Сотрудники заповедника также отметили, что среди известных водных обитателей Тяньчи есть радужная форель. Однако даже самые крупные экземпляры не превышают метра в длину.
Интересно, что в 2020 году в Китае уже видели загадочное существо на Небесном озере Тяньчи. Только это было высокогорное озеро Тяньчи, которое находится в жерле потухшего вулкана Чанбайшань (в Китае несколько озёр носят одно и то же название).
Так вот, там тоже было замечено что-то вроде Лохнесского чудовища. Да и вообще рассказы о нём ходят тут уже лет шестьдесят. Один из сотрудников заповедника Сяо Юй рассказал о том, что во время обхода окрестностей видел в озере круглое существо диаметром два метра.
Кадры, снятые Сяо Юем, показывают чёрный круглый объект, плавающий на поверхности Тяньчи, или «Небесного озера», на горе Чанбайшань на северо-востоке Китая
С момента первого сообщения о монстре Небесного озера в 1962 году десятки людей утверждали, что видели его там. Вот что рассказал Сяо Юй:
«Я, как обычно, отправился на Небесное озеро, чтобы поснимать красивые кадры. Я находился на высоте 500 метров над озером. Сначала я этого не заметил, но внезапно увидел черную точку в воде. Кажется, что пятно маленькое, но на самом деле оно довольно большое. Я уже видел подобное раньше, но то явно были рыбацкие лодки. Но на этот раз я не мог сказать, что это было. Это определённо была не лодка».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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PS Кстати , форель в метр - это сильно,я бы там порыбачил..Обычно форель намного меньше.