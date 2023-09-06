В Китае завелось своё Лохнесское чудовище (и даже не одно)

По словам женщины, существо двигалось по некому шаблону и плыло довольно быстро.

Специалисты заповедника, рассмотрев видео, заявили, что его качество недостаточно четкое, поэтому нельзя определить, что именно это было. Однако о подобных ситуациях в прошлом сообщали и другие отдыхающие на озере. По мнению сотрудников заповедника, все эти туристы обладают довольно ярким воображением.

«Мы надеемся, что есть такое водное существо, которое может удовлетворить любопытство каждого, но существует оно в действительности или нет, сказать сложно».

Сотрудники заповедника также отметили, что среди известных водных обитателей Тяньчи есть радужная форель. Однако даже самые крупные экземпляры не превышают метра в длину.

Интересно, что в 2020 году в Китае уже видели загадочное существо на Небесном озере Тяньчи. Только это было высокогорное озеро Тяньчи, которое находится в жерле потухшего вулкана Чанбайшань (в Китае несколько озёр носят одно и то же название).

Так вот, там тоже было замечено что-то вроде Лохнесского чудовища. Да и вообще рассказы о нём ходят тут уже лет шестьдесят. Один из сотрудников заповедника Сяо Юй рассказал о том, что во время обхода окрестностей видел в озере круглое существо диаметром два метра.