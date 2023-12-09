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История одного выживания: зимняя спячка депрессивного шведа

История одного выживания: зимняя спячка депрессивного шведа

Автор:
09 декабря 2023 17:32
Сообщество : Истории
Метки: Питер Скайллберг   депрессия   иглу   история   машина   метаболизм   мороз   снег   состояние   сугроб   
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Парни обалдело уставились на тонкую руку, которая высунулась из узкой щели, зачерпнула горсть снег и исчезла в автомобиле. Что это было?

А была это одна необычная история, приключившаяся с Питером Скайллбергом в конце 2011 года. Двое местных жителей катались 17 февраля 2012 года в окрестностях города Умео на снегоходах. И вдруг увидели занесённую снегом машину, которая напоминала транспортное средство очень отдалённо, а больше походила на сугроб.

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Мужчины решили, что автомобиль просто бросили в лесу за ненадобностью. Но внутри наблюдалось какое-то движение. Потом из приоткрывшейся дверцы появилась рука, зачерпнула немного снега и пропала.

Парни извлекли из салона обессилившего и едва живого мужчину. Которым оказался 44-летний житель Эребру Питер Скайллберг. И доставили пострадавшего в больницу. Питер почти не мог двигаться и говорить, произнося только слова «снег» и «поесть».

Выяснилось, что мужчина провёл в автомобиле два месяца. При температуре -30 градусов практически без еды. В салоне нашлось несколько упаковок из-под еды и напитков. Но такого количества явно не хватило бы для поддержания нормальной жизнедеятельности в течение столь долгого времени.

Топливо в машине закончилось. И тепло Питер пытался поддерживать с помощью обогревателя и спального мешка.

Первой версией полицейских стало предположение, что мужчина съехал с главной дороги, застрял в сугробе и не смог выбраться. А поскольку время было предпраздничное, то людей проезжало не особенно много. И на Скайллберга никто не наткнулся. Тогда почему никто не заявлял о пропаже мужчины? Неужели он был совершенно одиноким?

Но чуть более детальное изучение биографии показало, что история Питера не так однозначна. Уже 20 лет он не общался с семьёй, и родственники не были в курсе его жизни. Соседи в Эребру подтвердили, что накануне Рождества он расстался с девушкой и получил судебное решение о взыскании долгов на общую сумму 150 000 фунтов стерлингов. Финансовое положение бедняги оказалось таким, что он оказался не в состоянии платить даже за жильё.

С прессой пленник сугробов говорить отказался. Медики  предположили, что должник погрузился в депрессию и решил свести счёты с жизнью. Для чего и уехал подальше от людей. Но, видимо, совершить суицид у мужчины не хватило сил, и он решил дожидаться гибели от холода или голода. Но инстинкт выживания заставлял поддерживать силы хотя бы с помощью снега.

Но как можно было выжить при минусовой температуре без еды в течение двух месяцев? Возможно ли это вообще? Эксперты предположили, что причина в машине, которую снег и мороз превратили в некое подобие иглу, и своего рода «человеческой зимней спячке». Состояние проявилось максимальным замедлением метаболизма и всех жизненных процессов и было похоже на сон, в который впадают на зиму медведи, еноты и барсуки.

В любом случае история Скайллберга выдающаяся и демонстрирует тот факт, что возможности человеческого организма гораздо шире, чем мы можем себе представить.

Источник:

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Метки: Питер Скайллберг   депрессия   иглу   история   машина   метаболизм   мороз   снег   состояние   сугроб   
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4  комментария
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642
­­­­ 15 минут назад
Посмотрел архив погоды в Умео начиная с 17 февраля 2012 и что? пару дней ночью было -20 -23 остальные дни то -8 то -6 средняя температура за февраль начиная с 17 числа была -2 -3 градуса... так что про -30 загнули конечно
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36k
АнтонПолднев 9 минут назад
Топливо в машине закончилось. И тепло Питер пытался поддерживать с помощью обогревателя и спального мешка.(с)
С помощью какого обогревателя?
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67k
doker 10 минут назад
Прикольно!
Если бы у нас мужик попытался с долгом в 150 000 фунтов стерлингов пропасть в снегу или помереть - ему мы не позволили!
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11k
kaboza 21 минуту назад
Странная скандинавия, в одной стране брейвика кормят, в другой чувак загибается, ебббаннннная гейропа
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