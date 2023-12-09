История одного выживания: зимняя спячка депрессивного шведа

Выяснилось, что мужчина провёл в автомобиле два месяца. При температуре -30 градусов практически без еды. В салоне нашлось несколько упаковок из-под еды и напитков. Но такого количества явно не хватило бы для поддержания нормальной жизнедеятельности в течение столь долгого времени.

Топливо в машине закончилось. И тепло Питер пытался поддерживать с помощью обогревателя и спального мешка.