Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл

Житель провинции Аньхой (Китай) отличается завидной невозмутимостью и, видимо, совершенно не боится пчёл.
Об этом можно судить по тому, что мужчина по фамилии Яо спокойно отреагировал на рой пчёл, обосновавшийся на потолке его машины. Соседство с жалящими и зачастую недобрыми насекомыми не мешает мужчине пользоваться автомобилем как ни в чём не бывало. Естественно, такое хладнокровие вызывает у людей удивление.
В Китае есть поверье, что залетевшая в дом пчела предвещает удачу. Наверное, подобная примета распространяется и на автомобили. В этом случае Яо немедленно должен бежать за лотерейными билетами, ведь с ним ежедневно путешествует немаленькая компания созданий, которые могут помочь выиграть.
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