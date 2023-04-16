Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл

Об этом можно судить по тому, что мужчина по фамилии Яо спокойно отреагировал на рой пчёл, обосновавшийся на потолке его машины. Соседство с жалящими и зачастую недобрыми насекомыми не мешает мужчине пользоваться автомобилем как ни в чём не бывало. Естественно, такое хладнокровие вызывает у людей удивление.