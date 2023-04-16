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Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл

Невозмутимый автомобилист делит свою машину с целым роем пчёл

Автор:
16 апреля 2023 09:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   видео   история   люди   машина   рой пчел   фото   
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Житель провинции Аньхой (Китай) отличается завидной невозмутимостью и, видимо, совершенно не боится пчёл.

Об этом можно судить по тому, что мужчина по фамилии Яо спокойно отреагировал на рой пчёл, обосновавшийся на потолке его машины. Соседство с жалящими и зачастую недобрыми насекомыми не мешает мужчине пользоваться автомобилем как ни в чём не бывало. Естественно, такое хладнокровие вызывает у людей удивление.

В Китае есть поверье, что залетевшая в дом пчела предвещает удачу. Наверное, подобная примета распространяется и на автомобили. В этом случае Яо немедленно должен бежать за лотерейными билетами, ведь с ним ежедневно путешествует немаленькая компания созданий, которые могут помочь выиграть.

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Метки: в мире   видео   история   люди   машина   рой пчел   фото   
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4  комментария
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30k
Владимир 2 часа назад
Фига его жалят, даже глаза не открываются.
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14k
Мистер Фикс 47 минут назад
Пчелы не агрессивны, в отличии от ос. Они зря не жалят, если их не тревожить.
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8k
Борис Карабанов 2 часа назад
Свежий рой, даже отстроить ещё ничего не успели. Почему они должны его жалить?
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2k
Lexx 2 часа назад
Если улей перенести в другое место, пчёлы его не находят. Как он с ними путешествует? Ездит по двору?
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