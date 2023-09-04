Девушка попросила своего парня сдать её BMW в автосервис, после чего машина таинственно пропала

Мужчина заявил, что передал авто мастеру возле кладбища, который вскоре перестал отвечать на звонки.
После того, как мастер перестал выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. Девушка работает в строительной компании, в связи с большими объемами работы, она попросила своего молодого человека Павла отогнать её авто в сервис.
Павел решил отогнать BMW возлюбленной в автосервис «Эдельвейс» в Подольске. С мастером Максимом Павел договорились встретиться рядом со Щербинским кладбищем неподалёку. После этого машину больше никто не видел.
— Максим теперь не в зоне доступа, а BMW уехала в направлении Тульской области. Её зафиксировали камеры на трассе М4 «Дон», — говорится в сообщении.
Сейчас Максима разыскивают силовики. Возлюбленного автовладелицы тоже сейчас проверяют. Сообщается, что он переехал в Московскую область из Алтайского края, где ранее был судим по статьям «Грабёж», «Мошенничество», «Присвоение и растрата». В Подмосковье Павел работает заместителем председателя сельхозкооператива.
Источник:
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А тем более ему что то доверять.Дура.