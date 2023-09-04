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Девушка попросила своего парня сдать её BMW в автосервис, после чего машина таинственно пропала

Девушка попросила своего парня сдать её BMW в автосервис, после чего машина таинственно пропала

Автор:
04 сентября 2023 08:47
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   авто   автосервис   история   машина   пропажа   ремонт   умора   
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Мужчина заявил, что передал авто мастеру возле кладбища, который вскоре перестал отвечать на звонки.

После того, как мастер перестал выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. Девушка работает в строительной компании, в связи с большими объемами работы, она попросила своего молодого человека Павла отогнать её авто в сервис.


Павел решил отогнать BMW возлюбленной в автосервис «Эдельвейс» в Подольске. С мастером Максимом Павел договорились встретиться рядом со Щербинским кладбищем неподалёку. После этого машину больше никто не видел.


— Максим теперь не в зоне доступа, а BMW уехала в направлении Тульской области. Её зафиксировали камеры на трассе М4 «Дон», — говорится в сообщении.


Сейчас Максима разыскивают силовики. Возлюбленного автовладелицы тоже сейчас проверяют. Сообщается, что он переехал в Московскую область из Алтайского края, где ранее был судим по статьям «Грабёж», «Мошенничество», «Присвоение и растрата». В Подмосковье Павел работает заместителем председателя сельхозкооператива.




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Метки: BMW   авто   автосервис   история   машина   пропажа   ремонт   умора   
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5  комментариев
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27k
Matrosskin 36 минут назад
Всегда передаю машину мастеру автосервиса у кладбищ и подобных мест, подальше от самого а\ц, ведь это не вызывает никаких подозрений, ну что тут может пойти не так...
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6k
MPEG-8 9 минут назад
Вот самое подходящие место для передачи машины мастеру.
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6k
livaneth 22 минуты назад
"Председатель сельхозкооператива" был уверен, что эта овца еще пару кредитов возьмет для него на свое имя. Не подумал, что если у девицы откуда-то есть БМВ, то она не может быть совсем лохушкой.
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7k
x3matic 41 минуту назад
Йобнутая баба.Зачем вообще в своем кругу иметь не раз судимиго имбицыла?
А тем более ему что то доверять.Дура.
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55k
zloykoyot 46 минут назад
Ну так-то от Щербинского кладбища до Подольска километров 10, так что не совсем неподалёку. И весьма странное место для передачи автомобиля как ни крути. Зато там как раз гораздо меньше камер чем в Подольске и Симферопольское шоссе рядышком.
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