Девушка попросила своего парня сдать её BMW в автосервис, после чего машина таинственно пропала

После того, как мастер перестал выходить на связь, потерпевшая обратилась в полицию. Девушка работает в строительной компании, в связи с большими объемами работы, она попросила своего молодого человека Павла отогнать её авто в сервис.

Павел решил отогнать BMW возлюбленной в автосервис «Эдельвейс» в Подольске. С мастером Максимом Павел договорились встретиться рядом со Щербинским кладбищем неподалёку. После этого машину больше никто не видел.





— Максим теперь не в зоне доступа, а BMW уехала в направлении Тульской области. Её зафиксировали камеры на трассе М4 «Дон», — говорится в сообщении.

Сейчас Максима разыскивают силовики. Возлюбленного автовладелицы тоже сейчас проверяют. Сообщается, что он переехал в Московскую область из Алтайского края, где ранее был судим по статьям «Грабёж», «Мошенничество», «Присвоение и растрата». В Подмосковье Павел работает заместителем председателя сельхозкооператива.