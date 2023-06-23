У школьного сторожа сломалась машина — и коллеги решили его обрадовать

Трой Хендерсон работает сторожем начальной школы Филлмор в Оклахома-Сити, США. Не так давно у мужчины сломалась машина, и он начал ходить на работу пешком - а поход туда и обратно до его дома в городе Мур занимал около пяти часов. Когда в школе стало известно о его ситуации, директор решил начать сбор средств на новую машину для сторожа. Сам Хендерсон известен в школе своим позитивным настроем и трудолюбием: его любят и ученики, и коллеги. Когда его спросили в интервью про долгую дорогу из дома, он ответил:

"Да, не все захотят вставать в пять утра, чтобы вовремя дойти до работы. Но я решил, что буду работать несмотря ни на что. Я должен продолжать, ради детей. Мне нравится то, что я делаю," - рассказал мужчина.