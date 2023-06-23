У школьного сторожа сломалась машина — и коллеги решили его обрадовать

Добрые дела всегда вдохновляют. У школьного сторожа из Оклахома-Сити, США, не так давно сломалась машина. Мужчина был вынужден ходить на работу пешком по 2,5 часа в одну сторону - но работу он не бросал. Узнав о его ситуации, директор школы решила помочь.
Трой Хендерсон работает сторожем начальной школы Филлмор в Оклахома-Сити, США. Не так давно у мужчины сломалась машина, и он начал ходить на работу пешком - а поход туда и обратно до его дома в городе Мур занимал около пяти часов. Когда в школе стало известно о его ситуации, директор решил начать сбор средств на новую машину для сторожа. Сам Хендерсон известен в школе своим позитивным настроем и трудолюбием: его любят и ученики, и коллеги. Когда его спросили в интервью про долгую дорогу из дома, он ответил:
"Да, не все захотят вставать в пять утра, чтобы вовремя дойти до работы. Но я решил, что буду работать несмотря ни на что. Я должен продолжать, ради детей. Мне нравится то, что я делаю," - рассказал мужчина.
Узнав о ситуации сторожа, директор школы Синди Лэнг сразу запустила сбор пожертвований на сайте GoFundMe. Сотрудники школы быстро подключились, и им даже удалось собрать больше запланированной суммы: сначала планировалось собрать 5000 долларов, но на данный момент сообщество собрало более 13 000 долларов (1,1 млн рублей). По словам директора, оставшиеся с покупки машины деньги пойдут на страховку и налоги.
В скором времени Хендерсону вручили новую машину - и он был счастлив такому подарку. Теперь сторож с радостью ездит на работу на новом автомобиле, и очень благодарен своим коллегам. По их словам, он этого полностью заслуживает:
"Трой - милейший человек. Его любят все - дети, персонал. Его можно попросить сделать всё что угодно, и он сделает это с улыбкой на лице. Я счастлива, что все проявили к нему ту любовь, которую он по-настоящему заслуживает," - сказала директор школы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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*25/км в день примерно проходил)