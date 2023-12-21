Снежный плен и испытание метелью для семьи Столпа

С приходом зимы многие с нетерпением ждут снега. А для некоторых он может превратиться в угрозу и ловушку.
Зимой 1992 года молодая семья Столпа – 22-летние Джим и Дженнифер из Северной Калифорнии готовилась к Рождеству. Этот праздник был особенно радостным и благодаря прибавлению: полгода назад пара впервые стала родителями чудесного мальчишки Клейтона.
Планы изменил телефонный звонок: Джиму сообщили, что ушла из жизни его бабушка. Молодой человек не мог не проститься с ней и принял решение ехать в Покателло. Но из-за сильного снегопада некоторые дороги перекрыли. Парень решил ехать по карте, хотя дорога и была дальней (около 1600 километров) и проходила по сложным горным участкам Невады.
Жена решила поддержать его и настояла на том, что вместе с малышом поедет с ним. Родственники пытались отговорить молодую семью от безрассудного поступка, тем более что в день отъезда по радио объявили штормовое предупреждение. Но Столпа остались непреклонны.
В назначенное время пара не прибыла на место. Родня не особенно волновалась, решив, что супруги остались в отеле. Но они не появились ни на следующий, ни в день похорон. Отчим Джима обратился в полицию.
Пропажу семьи с грудным малышом осветили в прессе, и к поискам подключились добровольцы. Люди верили в рождественское чудо и звонили в импровизированный штаб с информацией о пропавших.
Которые в это время боролись за жизнь. И это не фигура речи, а жестокая реальность. Из-за закрытия дороги они выбрали альтернативный путь. Видимость ухудшила начавшаяся снежная буря. В итоге автомобиль застрял в сугробе, выбраться из которого самостоятельно не было возможности.
Ситуация осложнялась и тем, что машина оказалась на территории заповедника, который закрывали на зиму. То есть надежды встретить здесь кого-то и попросить о помощи не было.
Как и еды. Супруги отправились налегке, взяв с собой только термос с кофе и лёгкий перекус. Они пытаются раскопать машину, но это оказывается абсолютно бесполезной работой. Вместо пригоршни выброшенного снега ветер бросает на авто две новых.
Дженн и Джим решили переночевать в машине. На следующий день ситуация не улучшилась. Маленького Клейтона женщина кормит грудью. Но скудные запасы пищи закончились. И Дженнифер сама начала слабеть.
Пара решает идти пешком до шоссе. Оставив в машине трогательную записку для родных:
Если вы это читаете, нас нет в живых, не грустите, мы старались выжить изо всех сил, но Бог решил иначе. Мое тело кремируйте, а Джима похороните рядом с его дедушкой.
Особенно тёплой одежды у Столпа с собой не было. Но по счастливой случайности в багажнике оказались вещи из химчистки. Люди надели их, вокруг тел обернули целлофан, укутали мальчика в меховой конверт, спальный мешок, а сверху утеплили чехлом для одежды.
Через несколько часов они начали слабеть. Спустя 12 часов, выйдя на холм, поняли, что ни о каком шоссе не идёт речи: вокруг расстилалась бескрайняя снежная пустыня. Ребята просто изначально выбрали неправильное направление.
Джим обнаружил небольшую пещерку и оставил жену с ребёнком в ней, опасаясь, что она просто упадёт без сил в сугроб, а он ничего не сможет сделать.
Джим шёл несколько дней, потеряв счёт времени и совершенно выбившись из сил. Ведь он понимал, что жизнь двух близких и совершенно ослабевших людей зависит только от него.
У Дженнифер пропало молоко. Она топила во рту снег и поила малыша, как птичка, молясь ангелам, чтобы те сохранили жизнь ребёнку. Джим к тому времени дошёл до дороги и увидел знак: до ближайшего города оставалось чуть больше 80 километров.
И тут произошло чудо: на дороге появился грузовик. Водитель остановился, увидев отчаянно махавшего руками парня. Джеф Питтерсен отвёз Джима к себе домой, связался с полицией и спасателями.
Когда Дженнифер услышала громкий звук техники, то подумала, что это очередная галлюцинация. Женщина несколько раз впадала в забытье. Окончательно уснуть и не проснуться ей не позволяла только мысль о сыне.
К пещерке приближался бульдозер. Мать и ребёнка, у которого по счастливой случайности было лишь лёгкое обезвоживание, отвезли в больницу, где их уже ждал Джим. Клейтон на удивление быстро восстановился. А родителям пришлось удалить пальцы на ногах. Но это была мизерная плата за жизнь.
Спустя год на экраны вышел фильм «Затерянные в снегах: история Джима и Дженнифер Столпа». Режиссер Кристиан Дюге смог ярко и убедительно передать драматическую историю со счастливым концом о 9-дневных испытаниях семьи, оставшейся один на один со стихией.
Источник:
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1600 км. Зима. Метель. ""Супруги отправились налегке, взяв с собой только термос с кофе и лёгкий перекус"".
Слабоумие и отвага.
Сожалею, но это факт.
Пугающе часто и близко сталкиваюсь.