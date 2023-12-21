Снежный плен и испытание метелью для семьи Столпа

Планы изменил телефонный звонок: Джиму сообщили, что ушла из жизни его бабушка. Молодой человек не мог не проститься с ней и принял решение ехать в Покателло. Но из-за сильного снегопада некоторые дороги перекрыли. Парень решил ехать по карте, хотя дорога и была дальней (около 1600 километров) и проходила по сложным горным участкам Невады.

Жена решила поддержать его и настояла на том, что вместе с малышом поедет с ним. Родственники пытались отговорить молодую семью от безрассудного поступка, тем более что в день отъезда по радио объявили штормовое предупреждение. Но Столпа остались непреклонны.