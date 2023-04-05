Опасность спонтанных решений и польза голодания: показательная история Хелен Клабен

И очнулась только через полтора часа. Посадка вышла очень тяжёлой: девушка сломала левую руку и сильно повредила правую ногу. Её спутнику повезло больше, и он отделался только ушибами и трещинами. Но расслабляться было рано: термометр самолёта показал -40 градусов. Людям просто грозила смерть от холода.

Но даже без подготовки Флорес стал действовать методично и разумно: заткнул щели в кабине для сохранения тепла, укутал повреждённую ногу девушки в свитер и поставил ловушки на кроликов. Потом принялся ремонтировать радио, чтобы отправить сигнал бедствия.

Путешественники не рассчитывали на долгий полёт. Поэтому запасов у них с собой был минимум. Несколько банок консервов и пачку крекеров они растянули на 10 дней.

Кролики категорически отказывались ловиться. И в ход пошла зубная паста, которую потерпевшие крушение растворяли в воде, растопленной на костре из снега. Потом остался только снег. И выматывающий голод они пытались притупить разговорами и чтением книг, которых у Флореса оказался изрядный запас. Даже вели долгие теологические споры: мужчина убеждал спутницу принять христианство.