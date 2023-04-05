Опасность спонтанных решений и польза голодания: показательная история Хелен Клабен

Смелые решения порой обходятся очень дорого. Но юные горячие сердца редко задумываются о возможных последствиях своих смелых поступков.
Так было и с молодой американкой Хелен Клабен, которая в 1963 году прошла настоящую игру на выживание.
Девочка родилась в Бруклине в 1941 году и с юных лет демонстрировала упорство и силу духа. Во многом этому поспособствовал уход отца из семьи. К тому же у Хелен было четыре старших брата, и она росла настоящей пацанкой.
20-летней девушке хотелось странствий, новых впечатлений и ярких приключений. И она решила, что найдёт желаемое в Индии или хотя бы Гонконге. Для реализации плана ей понадобилась помощь пилота. Выбор пал на Ральфа Флореса.
Надо сказать, что 40-летний мужчина не был великим профессионалом. Опыта зимних перелётов у Ральфа не было. О чём он честно предупредил клиентку, оставив за ней выбор. Но Хелен это не смутило. И 4 февраля 1963 года пилот и пассажирка вылетели по направлению города Форт-Сент-Джон в Канаде. Разыгралась буря, пилот потерял направление. Потом начал барахлить самолёт, и Флорес принял решение его посадить. Впрочем, посадкой это сложно назвать, поскольку это было уже больше похоже на падение. О нём Хелен вспоминала как о круговерти деревьев и гор, которая завершилась полной темнотой.
И очнулась только через полтора часа. Посадка вышла очень тяжёлой: девушка сломала левую руку и сильно повредила правую ногу. Её спутнику повезло больше, и он отделался только ушибами и трещинами. Но расслабляться было рано: термометр самолёта показал -40 градусов. Людям просто грозила смерть от холода.
Но даже без подготовки Флорес стал действовать методично и разумно: заткнул щели в кабине для сохранения тепла, укутал повреждённую ногу девушки в свитер и поставил ловушки на кроликов. Потом принялся ремонтировать радио, чтобы отправить сигнал бедствия.
Путешественники не рассчитывали на долгий полёт. Поэтому запасов у них с собой был минимум. Несколько банок консервов и пачку крекеров они растянули на 10 дней.
Кролики категорически отказывались ловиться. И в ход пошла зубная паста, которую потерпевшие крушение растворяли в воде, растопленной на костре из снега. Потом остался только снег. И выматывающий голод они пытались притупить разговорами и чтением книг, которых у Флореса оказался изрядный запас. Даже вели долгие теологические споры: мужчина убеждал спутницу принять христианство.
В начале марта Ральф соорудил из веток снегоступы и отправился на разведку. Оставшаяся в одиночестве Клабен писала родным письмо. Бодрое и позитивное – о планах, знакомстве с пилотом. Только о том, что случилось после крушения, умолчала. Ведь письмо вполне могло стать прощальным, и ей не хотелось огорчать родных.
Флорес ничего полезного не нашёл за исключением хорошо просматриваемой поляны. И они решили перебраться туда в надежде, что будут лучше видны с воздуха. Прошло несколько недель томительного ожидания. И по чистой случайности обращение SOS, которое мужчина вытоптал на небольшом замёрзшем пруду, увидел пилот самолета Чак Гамильтон.
На следующий день несчастных, которые провели в заснеженном лесу 49 дней, спасли. Из-за повреждений девушку пришлось эвакуировать отдельно. И Гамильтон нёс её на спине несколько километров. По снегу толщиной полтора метра. Постоянно падая лицом в сугроб, ведь падать на спину было нельзя – для раненой это было равносильно смерти.
Флореса лишили лицензии пилота. Правда, потом её восстановили. После спасения, как это часто бывает с жертвами, они не вычеркнули друг друга из жизни и продолжили общение вплоть до смерти Ральфа в 1997 году.
Хелен довольно быстро восстановилась. Напоминанием о страшных днях в ледяном лесу остались несколько потерянных пальцев на ноге, которые пришлось ампутировать. Но жизнелюбие и некий авантюризм она не потеряла, увлекалась спортом, путешествовала. В 1964 году женщина написала книгу «Эй, я живая!», по мотивам которой впоследствии сняли фильм.
Клабен ушла из жизни в 2018 году в возрасте 76 лет от онкологии, оставив миру наследие в виде сыновей, внуков и примера неиссякаемого оптимизма и силы духа.
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