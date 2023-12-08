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На США надвигаются летающие пауки из Китая

На США надвигаются летающие пауки из Китая

Автор:
08 декабря 2023 10:57
Сообщество : Животные
Метки: Джоро   Китай   США   животные   нашествие   паук   
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Эксперты утверждают, что азиатские пауки Джоро (Trichonephila clavata) используют свою паутину в качестве парашюта и за один перелёт преодолевают от 80 до 160 км. Впервые ядовитый арахнид попал в США десять лет назад на грузовых контейнерах и обосновался в Джорджии.

По словам эколога из лаборатории Локвуда при Ратгерском университете в Нью-Джерси, уже скоро, возможно, в следующем году Джоро появятся в Нью-Джерси и Нью-Йорке.

Аспирант и эколог Хосе Р. Рамирес-Гарофало пояснил:

"Поскольку их основные способы перемещения - полёт на паутине или передвижение на автомобилях - они распространяются там, где дует ветер или находятся люди. Сейчас мы видим, как они осваиваются в Мэриленде".

Паук воспользуется потеплением климата на северо-восточном побережье, однако его методы передвижения, несомненно, заведут его дальше.

В прошлом месяце учёные из Нью-Йорка, Теннесси, Техаса и Южной Каролины объединили свои ресурсы в попытке предсказать, как быстро и как далеко может распространиться инвазивный вид.

Короткий ответ - далеко и на всю континентальную часть США, Канаду и даже часть Мексики.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Ecology and Evolution, подтверждают, что Trichonephila clavata является инвазивным видом и заслуживает более тщательного экологического изучения.

"Хотя воздействие T. clavata на здоровье людей или домашних животных не было задокументировано, полученные данные показывают, что их экологическое воздействие может быть не таким уж и благотворным".

Эксперты надеются, что их прогнозы, основанные на отловленных пауках и сравнении климата в регионах Северной Америки и местах обитания Джоро в Японии, Китае, Корее и Тайване, подтолкнут к действиям по защите местных видов пауков.

"Данные должны побудить финансирующие организации и учёных обратить внимание на эту инвазию, - пишут они, - и рассмотреть способы смягчения её воздействия на местные виды".

Хотя Джоро ядовиты, они не представляют угрозы для людей и домашних питомцев и не укусят, если только не почувствуют опасность. Не было зафиксировано ни одного смертельного случая, никаких серьёзных последствий укуса.

По словам Полы Кушинг, арахнолога из Денверского музея природы и науки, которая позволила одному из пауков укусить себя за ладонь, это похоже на легкий укол, поскольку хелицеры не настолько велики и остры, чтобы прокусить кожу.

Джоро питается в основном мухами, комарами и мраморными клопами, которые стали настоящей проблемой для сельского хозяйства. Так что Trichonephila clavata может оказаться настоящим спасением для фермеров.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Джоро   Китай   США   животные   нашествие   паук   
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86k
Доктор Джонс Час назад
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BarOb 23 минуты назад
"основные способы перемещения - полёт на паутине или передвижение на автомобилях"
Даже у пауков жизнь интереснее чем у меня
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77k
Viktor Час назад
Так им и надо!
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28k
Axel Час назад
А не нужно было на мирный китайский шарик нападать. Пусть теперь попробуют тысячи или миллионы пауков сбить. Скоро будет сообщено, что это агрессии Китая и у каждого паука минимум gps и камера в заднице)
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