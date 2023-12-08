На США надвигаются летающие пауки из Китая

По словам эколога из лаборатории Локвуда при Ратгерском университете в Нью-Джерси, уже скоро, возможно, в следующем году Джоро появятся в Нью-Джерси и Нью-Йорке.

Аспирант и эколог Хосе Р. Рамирес-Гарофало пояснил:

"Поскольку их основные способы перемещения - полёт на паутине или передвижение на автомобилях - они распространяются там, где дует ветер или находятся люди. Сейчас мы видим, как они осваиваются в Мэриленде".

Паук воспользуется потеплением климата на северо-восточном побережье, однако его методы передвижения, несомненно, заведут его дальше.