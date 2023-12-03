Паук-пеликан: гротескный паук охотится исключительно на других пауков

Размер не имеет значения, когда речь идёт о том, чтобы сеять ужас. Паук-убийца, он же паук-пеликан, — 8-миллиметровый крошка, ставший ночным кошмаром для всех своих сородичей. Как? Всё просто. Он исключил из своей диеты всех, кроме себе подобных.