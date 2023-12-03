Паук-пеликан: гротескный паук охотится исключительно на других пауков

Размер не имеет значения, когда речь идёт о том, чтобы сеять ужас. Паук-убийца, он же паук-пеликан, — 8-миллиметровый крошка, ставший ночным кошмаром для всех своих сородичей. Как? Всё просто. Он исключил из своей диеты всех, кроме себе подобных.
Обитает герой всех арахнофобов там, где пауков и другой нечисти навалом — тропические леса Австралии, Африки и Мадагаскара. Вид паука-убийцы не внушает ужаса. Скорее, вызывает вопросы: как оно вообще устроено?
К брюшку и восьми лапкам приделана странная конструкция из головы и челюстей. Но именно она обеспечила охотнику сытую жизнь.
Паук-пеликан не ставит сетей. Но не потому, что не умеет изготавливать паутину. Он коварен и понимает, что поймать другого паука его же методом — гиблое дело. Поэтому он притворяется жертвой, чтобы стать охотником.
Цель голодного паука-пеликана — отыскать чужую паутину. А далее начинается моноспектакль: ассасин барабанит по чужой ловчей сети, имитируя попавшуюся в ловушку мушку. Добыча сама бежит в лапы убийце со всех восьми ног, предвкушая обед. Но вместо вкусной трапезы её ожидает лишь пара острых хелицер.
Да, те длинные штуки на голове паука, — не лапы, а челюсти. Ими членистоногий пеликан хватает жертву прямо за брюшко, впрыскивая дозу яда. Добыче ответить нечем — хелицеры паука-жертвы попросту не дотянутся до тела охотника. Так хозяин проигрывает на своём же сетевом поле боя.
Судя по всему, такая тактика выживания в паучьем мире довольно успешна, ведь пауки-пеликаны — очень древние существа. Впервые представителя этого семейства нашли в кусочке балтийского янтаря, возраст которого — 40 миллионов лет. А самая древняя находка — отпечаток паука-пеликана из верхней юры — 160 миллионов лет.
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