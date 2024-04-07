В Америке готовятся к нашествию озабоченных "зомби-цикад", зараженных венерическим грибком

Так как наши читатели знатные цикадоведы, то все в курсе, что цикады проводят большую часть своей жизни под землей и появляются только через 13 или 17 лет.

В этом году появятся к выползанию на поверхность два выводка цикад: выводок XIX , который появляется каждые 13 лет, он появится в Джорджии и на юго-востоке, а выводок XIII , который появляется каждые 17 лет, его ждут в Иллинойсе .