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В Америке готовятся к нашествию озабоченных "зомби-цикад", зараженных венерическим грибком

В Америке готовятся к нашествию озабоченных "зомби-цикад", зараженных венерическим грибком

Автор:
07 апреля 2024 10:48
Сообщество : Животные
Метки: США   венерические заболевания   грибок   зомби-цикады   насекомые   нашествие   
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Эксперты ожидают этой весной пробуждение триллионов насекомых и сколько из них заражены - не понятно.

Так как наши читатели знатные цикадоведы, то все в курсе, что цикады проводят большую часть своей жизни под землей и появляются только через 13 или 17 лет.


В этом году появятся к выползанию на поверхность два выводка цикад: выводок XIX, который появляется каждые 13 лет, он появится в Джорджии и на юго-востоке, а выводок XIII, который появляется каждые 17 лет, его ждут в Иллинойсе.

Мэтью Кассон, адъюнкт-профессор микологии и лесопатологии в Университете Западной Вирджинии, говорит, что оба этих выводка могут быть заражены грибковым патогеном под названием Massospora cicadina.


У заражённых цикад отваливается жопа и гениталии, а вместо причиндалов растёт грибок, который, по данным экспертов, может производить амфетамин и даёт цикадам выносливость, а еще делает их гиперсексуальными.


Спариваться зараженные особи пытаются со всеми цикадами, что двигаются, и не важно, какого они пола. А как мы помним, на месте гениталий у больных грибок, то партнерам достается только венерическое заболевание вместо потомства.

Massospora cicadina продуцирует споры на цикадах, и есть подозрение, что когда цикады умирают, споры попадают в почву и заражают других цикад под землей.


Ученые просят американцев не контактировать с такими цикадами и ни в коем случае их не есть, так как как влияет грибок на людей совершенно непонятно.

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Метки: США   венерические заболевания   грибок   зомби-цикады   насекомые   нашествие   
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7  комментариев
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
У заражённых цикад отваливается жопа и гениталии, а вместо причиндалов растёт грибок, который, по данным экспертов, может производить амфетамин(с)
Сейчас на них энтомологи с Кенсигтон авеню сезон охоты откроют!
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12k
Летучий Мыш 22 минуты назад
Амфетаминовые цикады
фигасе реклама штата.
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16k
Типа граф Полчаса назад
Пусть скажут спасибо , что злые инопланетяне не прилетели .
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10k
Trenzel2003 46 минут назад
Содом и Гомора должны быть разрушены.
Там тоже начиналось с насекомых и земноводных.
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8k
Умница-красавица Час назад
Дорогая, у меня плохие новости! Меня укусила сифилисная цикада
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19k
banzai7 2 часа назад
Это вам не кислая муравьиная жопка.
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