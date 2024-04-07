В Америке готовятся к нашествию озабоченных "зомби-цикад", зараженных венерическим грибком

Эксперты ожидают этой весной пробуждение триллионов насекомых и сколько из них заражены - не понятно.
Так как наши читатели знатные цикадоведы, то все в курсе, что цикады проводят большую часть своей жизни под землей и появляются только через 13 или 17 лет.
В этом году появятся к выползанию на поверхность два выводка цикад: выводок XIX, который появляется каждые 13 лет, он появится в Джорджии и на юго-востоке, а выводок XIII, который появляется каждые 17 лет, его ждут в Иллинойсе.
Мэтью Кассон, адъюнкт-профессор микологии и лесопатологии в Университете Западной Вирджинии, говорит, что оба этих выводка могут быть заражены грибковым патогеном под названием Massospora cicadina.
У заражённых цикад отваливается жопа и гениталии, а вместо причиндалов растёт грибок, который, по данным экспертов, может производить амфетамин и даёт цикадам выносливость, а еще делает их гиперсексуальными.
Спариваться зараженные особи пытаются со всеми цикадами, что двигаются, и не важно, какого они пола. А как мы помним, на месте гениталий у больных грибок, то партнерам достается только венерическое заболевание вместо потомства.
Massospora cicadina продуцирует споры на цикадах, и есть подозрение, что когда цикады умирают, споры попадают в почву и заражают других цикад под землей.
Ученые просят американцев не контактировать с такими цикадами и ни в коем случае их не есть, так как как влияет грибок на людей совершенно непонятно.
Источник:
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Сейчас на них энтомологи с Кенсигтон авеню сезон охоты откроют!
Там тоже начиналось с насекомых и земноводных.