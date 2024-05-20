Стало известно, что этим летом Китай отправит панд Юнь Чуань и Синь Бао в зоопарк Сан-Диего в аренду на 10 лет.

Зоопарк Сан-Франциско тоже надеется заполучить символ Поднебесной. Так, в прошлом месяце мэр города Лондон Брид отправилась в Китай, но в Сенате её устремление назвали "погоней за пандами", в то время как город "борется с растущей преступностью и бездомностью".