Четыре панды зоопарка Атланты вернутся в Китай к концу 2024 года. За четверть века Лунь Лунь и Ян Ян стали любимцами американцев и дали потомство - близнецов Я Лунь и Си Лунь.
Лунь Лунь и Ян Ян прибыли в Атланту в 1999 году в рамках договора, срок действия которого истекает через несколько месяцев. Я Лунь и Си Лунь родились в зоопарке в 2016 году.
"По условиям договора потомство Лунь Лунь и Ян Ян отправится в Китай. Все пять старших братьев и сестёр Я Луня и Си Луня теперь живут в Китае", - говорится в заявлении зоопарка, опубликованном в ноябре.
Источник:
Большая панда, или бамбуковый медведь, является символом Китая. Отправка этих животных в разные страны - жест доброй воли, получивший название "панда-дипломатия".
Зоопарк Мемфиса отдал свою последнюю выжившую панду в апреле 2023 года, а зоопарк Сан-Диего - в 2019 году. В ноябре прошлого года три большие панды из зоопарка Вашингтона вернулись на родину.
Стало известно, что этим летом Китай отправит панд Юнь Чуань и Синь Бао в зоопарк Сан-Диего в аренду на 10 лет.
Зоопарк Сан-Франциско тоже надеется заполучить символ Поднебесной. Так, в прошлом месяце мэр города Лондон Брид отправилась в Китай, но в Сенате её устремление назвали "погоней за пандами", в то время как город "борется с растущей преступностью и бездомностью".
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Люди, хватит: медведь в китайском зоопарке живёт в куче мусора
- Длинные ноги мешают детёнышу жирафа попить воды
- Панда радуется выпавшему снегу
- Настойчивую панду приняли за переодетого смотрителя зоопарка
- На США надвигаются летающие пауки из Китая