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Китай забирает из США последних панд

Китай забирает из США последних панд

Автор:
20 мая 2024 08:43
Сообщество : Животные
Метки: Китай   США   возвращение   дипломатия   животные   зоопарк   панда   
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Четыре панды зоопарка Атланты вернутся в Китай к концу 2024 года. За четверть века Лунь Лунь и Ян Ян стали любимцами американцев и дали потомство - близнецов Я Лунь и Си Лунь.

Лунь Лунь и Ян Ян прибыли в Атланту в 1999 году в рамках договора, срок действия которого истекает через несколько месяцев. Я Лунь и Си Лунь родились в зоопарке в 2016 году.

"По условиям договора потомство Лунь Лунь и Ян Ян отправится в Китай. Все пять старших братьев и сестёр Я Луня и Си Луня теперь живут в Китае", - говорится в заявлении зоопарка, опубликованном в ноябре.

Большая панда, или бамбуковый медведь, является символом Китая. Отправка этих животных в разные страны - жест доброй воли, получивший название "панда-дипломатия".

Зоопарк Мемфиса отдал свою последнюю выжившую панду в апреле 2023 года, а зоопарк Сан-Диего - в 2019 году. В ноябре прошлого года три большие панды из зоопарка Вашингтона вернулись на родину.

Стало известно, что этим летом Китай отправит панд Юнь Чуань и Синь Бао в зоопарк Сан-Диего в аренду на 10 лет.

Зоопарк Сан-Франциско тоже надеется заполучить символ Поднебесной. Так, в прошлом месяце мэр города Лондон Брид отправилась в Китай, но в Сенате её устремление назвали "погоней за пандами", в то время как город "борется с растущей преступностью и бездомностью".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Китай   США   возвращение   дипломатия   животные   зоопарк   панда   
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Fuchsia
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