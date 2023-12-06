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Студенты спасли редкого оленя от бездомных собак

Студенты спасли редкого оленя от бездомных собак

Автор:
06 декабря 2023 07:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   Спасение   бездомные собаки   добро   животные   собаки   
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В китайском городе Саньмин студенты стали свидетелями нападения бездомных собак на мунтжака.

Четвероногие обитатели студенческого комплекса, расположенного в городе Саньмин (провинции Фуцзянь КНР) напали на редкого мунтжака (род сравнительно небольших оленей, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии).
Студенты медицинского колледжа, увидев охоту псов на беззащитного парнокопытного представителя местной фауны, используя бутылки с водой и беспилотник, отогнали собак от бедного зверя.

Очевидцы происшествия не могли покинуть закрытое студенческое общежитие и, отогнав собак, вызвали полицию и спасателей, которые поймали раненого зверя и отправили его в ветеринарную клинику. Животное получило необходимую медицинскую помощь, после чего было выпущено в свою среду обитания.

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Метки: Видео   Китай   Спасение   бездомные собаки   добро   животные   собаки   
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1  комментарий
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Друг 2 часа назад
у животного сломана нога ( видно по видео), ему теперь дорога только в зоопарк... в природе оно теперь корм
не верю что, спасатели подлечили перелом так быстро...
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