Студенты спасли редкого оленя от бездомных собак

В китайском городе Саньмин студенты стали свидетелями нападения бездомных собак на мунтжака.
Четвероногие обитатели студенческого комплекса, расположенного в городе Саньмин (провинции Фуцзянь КНР) напали на редкого мунтжака (род сравнительно небольших оленей, обитающих в Южной и Юго-Восточной Азии).
Студенты медицинского колледжа, увидев охоту псов на беззащитного парнокопытного представителя местной фауны, используя бутылки с водой и беспилотник, отогнали собак от бедного зверя.
Очевидцы происшествия не могли покинуть закрытое студенческое общежитие и, отогнав собак, вызвали полицию и спасателей, которые поймали раненого зверя и отправили его в ветеринарную клинику. Животное получило необходимую медицинскую помощь, после чего было выпущено в свою среду обитания.
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не верю что, спасатели подлечили перелом так быстро...