"Маск требует ввести торговые барьеры против своих китайских конкурентов"

Генеральный директор компании Tesla, Илон Маск, заявил, что китайские автопроизводители смогут стать глобальными лидерами в автомобильной индустрии без торговых барьеров.
Он отметил, что компания BYD, поддерживаемая Уорреном Баффетом, превзошла Tesla в продажах электромобилей в мире в последнем квартале благодаря более доступным моделям и разнообразию своего ассортимента. Маск также отметил, что китайские автомобильные компании могут достичь успеха за пределами Китая, если не будет установлено торговых барьеров, и предупредил о возможном уничтожении других автомобильных компаний в мире.
В ответ на комментарии Маска, Министерство иностранных дел Китая заявило, что не имеет информации о таких заявлениях, но поддерживает поддержание честной и открытой бизнес-среды.
Илон Маск, возможно, обеспокоен конкуренцией, учитывая прошлогоднюю ценовую войну, которую он инициировал, чтобы привлечь клиентов, пострадавших от высоких затрат на займы. В среду Маск предупредил, что Tesla достигает "естественного предела снижения затрат" с существующей линейкой.
Да и беспорядки в Техасе могут навредить планам Маска, ведь во второй половине 2025 года там должно начаться производство электромобилей следующего поколения.
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А вот у китайцев таких проблем нет. Китайские производители электромобилей, способные эффективно управлять расходами, продвигаются быстрыми темпами и активно расширяют свое присутствие за рубежом, да и дома в Китае у них серьезная поддержка со стороны государства.
Хотя аналитики настроены скептично. Спенсер Имель, партнер аналитической компании consumer insights Lansgton уверен, что низкое качество и слабая узнаваемость китайских брендов еще долго не позволит китайцам захватить долю мирового рынка.
Сам Маск в среду заявил, что у него "нет очевидной возможности" сотрудничать с китайскими конкурентами, но Tesla открыта для предоставления им доступа к своей сети зарядки и лицензирования других технологий, таких как автономное вождение.
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Прибыл превыше всего а если ее проще достигнуть договорняком с властью чем выпуском более привлекательного товара -почему бы и нет.
Если что ,таки прошу не считать коммент призывом к социалистической революции.
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Заметьте, не я это сказал... Как народы мира решат, так и будет. Это не от призывов и социальных технологий зависит. Это динамика объективных общественных сил в цивилизации.
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Коротко о сути рыночной конкуренции.