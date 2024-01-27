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Маск требует ввести торговые барьеры против своих китайских конкурентов

Маск требует ввести торговые барьеры против своих китайских конкурентов

Автор:
27 января 2024 10:47
Сообщество : Автомир
Метки: Byd   Tesla   Илон Маск   Китай   США   электромобили   
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Генеральный директор компании Tesla, Илон Маск, заявил, что китайские автопроизводители смогут стать глобальными лидерами в автомобильной индустрии без торговых барьеров.

Он отметил, что компания BYD, поддерживаемая Уорреном Баффетом, превзошла Tesla в продажах электромобилей в мире в последнем квартале благодаря более доступным моделям и разнообразию своего ассортимента. Маск также отметил, что китайские автомобильные компании могут достичь успеха за пределами Китая, если не будет установлено торговых барьеров, и предупредил о возможном уничтожении других автомобильных компаний в мире.

В ответ на комментарии Маска, Министерство иностранных дел Китая заявило, что не имеет информации о таких заявлениях, но поддерживает поддержание честной и открытой бизнес-среды.


Илон Маск, возможно, обеспокоен конкуренцией, учитывая прошлогоднюю ценовую войну, которую он инициировал, чтобы привлечь клиентов, пострадавших от высоких затрат на займы. В среду Маск предупредил, что Tesla достигает "естественного предела снижения затрат" с существующей линейкой.

Да и беспорядки в Техасе могут навредить планам Маска, ведь во второй половине 2025 года там должно начаться производство электромобилей следующего поколения.

А вот у китайцев таких проблем нет. Китайские производители электромобилей, способные эффективно управлять расходами, продвигаются быстрыми темпами и активно расширяют свое присутствие за рубежом, да и дома в Китае у них серьезная поддержка со стороны государства.


Хотя аналитики настроены скептично. Спенсер Имель, партнер аналитической компании consumer insights Lansgton уверен, что низкое качество и слабая узнаваемость китайских брендов еще долго не позволит китайцам захватить долю мирового рынка.

Сам Маск в среду заявил, что у него "нет очевидной возможности" сотрудничать с китайскими конкурентами, но Tesla открыта для предоставления им доступа к своей сети зарядки и лицензирования других технологий, таких как автономное вождение.


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Метки: Byd   Tesla   Илон Маск   Китай   США   электромобили   
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18  комментариев
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4k
krokodilov 2 часа назад
А как же мантра либералов "Рынок порешает" и свободное предпринимательство. Или опять это другое.
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4k
SmartCat101 17 минут назад
так что плохого в том, что у китайцев выбор моделей больше, машины доступнее и качество лучше ? это рынок Маск! клиент выбирает то , что хочет ))) забудь про монополию
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3k
Старожил Полчаса назад
А как же капитализм, свободный рынок, здоровая конкуренция?


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3k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Чё, зассал, Илоша? А как пальцы растопыривал! Да я! Да у меня! У всех должны быть равные! Свободу зайцам Антарктиды! А щас - почему я не в домике?
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7k
tamin Полчаса назад
Ахаааа. Сравните теслу и ли 9 например. А вот с долговечностью крайне интересно...
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253
Виталий Кассандров 47 минут назад
Ну Илон в очередной раз раскрыл реальное нутро обычного капиталиста.
Прибыл превыше всего а если ее проще достигнуть договорняком с властью чем выпуском более привлекательного товара -почему бы и нет.
Если что ,таки прошу не считать коммент призывом к социалистической революции.
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253
Виталий Кассандров Горожанин 3 минуты назад
Надеюсь что на этот раз фабрики крестьянам ,земля рабочим а то когда наоборот делали фигня какая то получилась .
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74
Аврашалом Маркович 54 минуты назад
Пусть проконсультируется у российских коллег как надо поддерживать отечественного производителя - пошлины там, сборы дополнительные.
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2k
Вадим Курбатов 55 минут назад
И? А у нас по другому что ли из-за гребанного автотаза!?
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5k
Горожанин Час назад
"Маск требует ввести торговые барьеры против своих китайских конкурентов"
----------------
Коротко о сути рыночной конкуренции.
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233
pitt silver Час назад
Когда у пиндосов появляется реальный конкурент, то обязательно ему надо устроить барьер. Мировые монополисты хр..новы
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12k
Том Сойер Час назад
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2k
Жирный бот Час назад
Вот такая она свобода по западному, она хороша для других, но если начинает бить по ним самим, о ней забывают, придумывая барьеры и их обоснования...
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7k
Alex Час назад
А как же "Рынок порешает"? ))) Можеть он просто признается, что Тесла говно производит. Косоглазые, надо признать, тачки неплохие стали делать. По крайней мере в плане дизайна на голову выше криворуких поделок Маска.
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