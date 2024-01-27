"Маск требует ввести торговые барьеры против своих китайских конкурентов"

В ответ на комментарии Маска, Министерство иностранных дел Китая заявило, что не имеет информации о таких заявлениях, но поддерживает поддержание честной и открытой бизнес-среды.

Илон Маск, возможно, обеспокоен конкуренцией, учитывая прошлогоднюю ценовую войну, которую он инициировал, чтобы привлечь клиентов, пострадавших от высоких затрат на займы. В среду Маск предупредил, что Tesla достигает "естественного предела снижения затрат" с существующей линейкой.

Да и беспорядки в Техасе могут навредить планам Маска, ведь во второй половине 2025 года там должно начаться производство электромобилей следующего поколения.