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Что такое «зубы Ватерлоо», или Как битва 1815 года повлияла на развитие стоматологии

Что такое «зубы Ватерлоо», или Как битва 1815 года повлияла на развитие стоматологии

Автор:
03 декабря 2023 07:26
Метки: зубы Ватерлоо   сахар   стоматология   
367
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Стоматологическая клиника в наши дни — это не дешевое, но доступное каждому заведение. Сегодня дантисты используют современное оборудование и инновационные технологии для лечения и восстановления зубов. Но пару столетий назад все обстояло не так благополучно и зубные врачи использовали странные и даже страшные для современного человека методики.


История стоматологии неразрывно связана с появлением сахара. Впервые этот продукт появился в Европе в 15 столетии и был по карману только избранным. Сахар приравнивался к экзотическим специям и его могли себе позволить короли и то в очень скромных дозах. Изъеденные кариесом черные зубы были признаком богатого человека, который может себе позволить сладости.


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Но очень скоро сахар стал доступен многим, а мода на плохие зубы прошла. Перед дантистами стала серьезная проблема — как вернуть любителям конфет и пирожных первозданную белизну зубов. Задача эта долгие столетия была невыполнимой, так как пломбировать зубы не умели, а все лечение ограничивалось их удалением, если боль становилась невыносимой.

После «лечения» зубов многие богачи к 40-50 годам оставались с голыми деснами и нуждались в протезировании. Но пару сотен лет назад восстановление зубного ряда хоть и было невероятно дорогим, но проводилось самыми примитивными методами. Ни о каких имплантах и наращивании речи не шло, а в ходу были обычные вставные челюсти.

Стоит сразу сказать, что с современными протезами старинные изделия не имели ничего общего. Это были примитивные и жутковатые поделки из слоновой кости, напоминавшие внешне шкатулку и доставлявшие своим владельцам множество неудобств. Но даже такие вставные челюсти могли себе позволить избранные.

Слоновая кость — дорогой материал, но не слишком стойкий к истиранию, поэтому протезы приходилось часто менять. Скоро зубные техники поняли, что лучшего материала для вставных зубов, чем настоящие, созданные природой зубы, им не найти. С этого момента в Европе началась охота на человеческие зубы.

В 18-19 веках зубы были очень ходовым товаром — дантисты покупали их у бедных, просто вырывая, а кроме этого охотились за зубами умерших и казненных, подкупая лекарей и городских палачей. Настоящие зубы, вставленные в искусственную челюсть, выглядели более-менее естественно и служили дольше костяных.

Но и они не были идеальными. Подобрать зубы по размеру и цвету было достаточно сложно, поэтому большинство протезов выглядели очень странно. Кроме этого, такое протезирование стало источником распространения инфекционных болезней. Состояние здоровья «донора» не слишком интересовало мастера, особенно если речь шла о трупе, и от чужих зубов можно было подхватить что угодно, начиная от сифилиса и заканчивая чумой.

В 1815 году возле небольшого бельгийского поселка Ватерлоо, в 15 км от Брюсселя, состоялось грандиозное сражение, решившее судьбу Европы. В нем войско Наполеона Бонапарта потерпело последнее и сокрушительное поражение от армии Седьмой коалиции европейских монархов, а сам император бежал в Париж и вскоре был пленен.

Точные цифры потерь армии Наполеона и союзников неизвестны, но разные источники называют цифры от 20 до 30 тысяч убитых. В те времена только тела военачальников и некоторых офицеров могли быть удостоены отправке домой и погребения с почестями. Основная же масса убитых длительное время оставалась лежать на поле боя, а затем была похоронена в огромных братских могилах.

Первые дантисты с клещами появились у Ватерлоо вскоре после того, как отгремели последние пушечные залпы. Они ходили среди мертвых тел и тщательно высматривали среди погибших молодых парней, чтобы изъять у них зубы. Это была не слишком сложная задача, так как солдаты, как наполеоновские, так и союзников, набирались из простого народа, не знакомого с излишествами и редко баловавшего себя сладостями. Таким образом, стоматолог мог собрать полный протез из зубов одного человека, идеально подходившим друг к другу по цвету и размерам. Так называемые «зубы Ватерлоо» стали ходовым товаром, заполонили медицинский рынок Европы и даже попали за океан, в США и в колонии.

Но вскоре зубы мертвецов закончились и цены на вставные челюсти снова достигли космических высот. Клиенты дантистов, зная о существовании протезов из «зубов Ватерлоо», ставших эталоном эстетики и качества, больше не хотели «зубного ассорти» от разных людей. Спрос на качественные вставные зубы дал толчок развитию стоматологического протезирования.

Через 15 лет после битвы при Ватерлоо ювелир и по совместительству дантист Клавдий Эш создал первую керамическую челюсть. Зубы из керамики были белоснежными, очень стойкими к износу, а что самое главное — безопасными с точки зрения инфекций. Зубы мертвецов постепенно стали архаизмом и вскоре спрос на них полностью пропал.


В 1844 году произошел еще один прорыв в зубном протезировании. Американцы изобрели вулканизированную резину, которую начали использовать для реалистичной имитации десен. Дальше прогресс в протезировании развивался стремительно и сегодня все мы отлично знаем, что хорошие вставные зубы внешне не отличить от настоящих. Да и современное лечение кариеса дает возможность сохранить собственные зубы пациента, которые каких-нибудь сто лет назад были обречены на удаление.


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Метки: зубы Ватерлоо   сахар   стоматология   
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3  комментария
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5k
Lexx 2 часа назад
Разница между стоматологом и дантистом, такая же как между врачом и фельдшером.
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1k
... 2 часа назад
Зубы Ватерлоо использовались около 100 лет.
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417
tokol ... Полчаса назад
Посмотреть по сторонам, многие и сейчас с ними ходят
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