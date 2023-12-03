Что такое «зубы Ватерлоо», или Как битва 1815 года повлияла на развитие стоматологии

В 18-19 веках зубы были очень ходовым товаром — дантисты покупали их у бедных, просто вырывая, а кроме этого охотились за зубами умерших и казненных, подкупая лекарей и городских палачей. Настоящие зубы, вставленные в искусственную челюсть, выглядели более-менее естественно и служили дольше костяных.



Но и они не были идеальными. Подобрать зубы по размеру и цвету было достаточно сложно, поэтому большинство протезов выглядели очень странно. Кроме этого, такое протезирование стало источником распространения инфекционных болезней. Состояние здоровья «донора» не слишком интересовало мастера, особенно если речь шла о трупе, и от чужих зубов можно было подхватить что угодно, начиная от сифилиса и заканчивая чумой.