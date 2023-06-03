Бесплатная, но чреватая поездка для великого сатирика

На следующий день пакеты обнаружил слуга, пришедший освежить комнату. Прочёл надписи и в ужасе помчался к хозяину. Тот в не меньшем ужасе бросился уведомлять соответствующие органы о коварных планах.

Франсуа незамедлительно арестовали и под конвоем доставили в Париж. Вышло так как он и задумывал – быстро и совершенно бесплатно. А расстояние между столицей и Лионом без малого 400 километров. На суде Рабле признался в том, что пошутить таким способом его заставила острая нужда. И в доказательство того, что ни о каких заговорах и покушениях даже не помышлял, сатирик попросил разрешения употребить прямо на заседании улику. И, конечно, остался жив и здоров после приёма поддельного яда.