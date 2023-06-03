Бесплатная, но чреватая поездка для великого сатирика

Старый анекдот о чекистах, перекопавших огород в поисках пулемёта и избавивших хозяйку от необходимости делать масштабную работу самой, знают почти все. Между тем как в истории есть реальный случай, когда подобная уловка сработала и помогла в разрешении сложной житейской проблемы.
Франсуа Рабле (1494-1553) – личность уникальная своём роде. Кажется, что для этого человека не было неизвестных областей знаний. Он был богословом, филологом, медиком, писателем, редактором и не только. И цитата «Писать лучше смеясь, чем со слезами, ибо смех – особенная примета человека» великолепно характеризует Рабле, которому юмор неоднократно помогал выпутаться из самых разных сложных ситуаций.
Как-то результатом странствий писателя стало его вынужденное пребывание в Лионе, который он не мог покинуть по причине полностью опустевших карманов. И Рабле решил использовать гениальную, но очень опасную тактику: наполнил три пакетика сахаром, сделал на них аккуратные надписи «Яд для короля», «Яд для королевы», «Яд для наследника» и выставил своё творчество на видном месте в гостинице, где остановился.
На следующий день пакеты обнаружил слуга, пришедший освежить комнату. Прочёл надписи и в ужасе помчался к хозяину. Тот в не меньшем ужасе бросился уведомлять соответствующие органы о коварных планах.
Франсуа незамедлительно арестовали и под конвоем доставили в Париж. Вышло так как он и задумывал – быстро и совершенно бесплатно. А расстояние между столицей и Лионом без малого 400 километров. На суде Рабле признался в том, что пошутить таким способом его заставила острая нужда. И в доказательство того, что ни о каких заговорах и покушениях даже не помышлял, сатирик попросил разрешения употребить прямо на заседании улику. И, конечно, остался жив и здоров после приёма поддельного яда.
Хорошо, что уважаемые судьи не были лишены чувства юмора – посмеялись и отпустили Рабле. Окажись они чуть глупее, голова Франсуа точно разлучилась бы с бренным телом.
Впрочем, в наши дни такие способы, увы, уже неэффективны. А шутники, если таковые найдутся и воспользуются методом Рабле, точно не попадут из пункта А в пункт Б быстро и бесплатно.
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