14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали

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Улыбка - это то, что сразу видит другой человек. Поэтому многие мечтают о красивых и ровных зубах. Герои подборки нашли выход - они решили преобразиться, и не жалеют об этом.
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4. Всё чаще люди приходят к ортодонтам, чтобы исправить разные проблемы: суть не только в эстетике, но и здоровье зубов
5. Ведь из-за того, что зубы стоят неровно, на них распределяется неравномерная нагрузка, что может привести к стачиванию и разрушению
Ортодонт и правильное лечение решают 4 основные задачи:
- правильное положение нижней челюсти;
- правильное движения нижней челюсти;
- смыкание жевательной группы зубов;
- эстетическая поддержка лица правильным положением.
7. Средняя продолжительность такого лечения составляет год-полтора при условии, что пациент соблюдает все условия
11. Однако проблему лучше предотвратить, для этого стоматологи советуют следить за зубами уже с раннего возраста
13. Несмотря на то, что цена порой кусается, и доходит до 300 тыс. рублей за всё лечение (с учётом снятия/установки, удаления и тд)
А вы часто посещаете стоматолога? Хотели бы что-то исправить в улыбке?
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