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14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали

14 людей, которые решили изменить свою улыбку - и не прогадали

Автор:
29 мая 2023 14:38
Метки: брекеты   до и после   зубы   лечение   медицина   сравнения   стоматология   фото   
945
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Улыбка - это то, что сразу видит другой человек. Поэтому многие мечтают о красивых и ровных зубах. Герои подборки нашли выход - они решили преобразиться, и не жалеют об этом.

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Ортодонт и правильное лечение решают 4 основные задачи:

  • правильное положение нижней челюсти;
  • правильное движения нижней челюсти;
  • смыкание жевательной группы зубов;
  • эстетическая поддержка лица правильным положением.

А вы часто посещаете стоматолога? Хотели бы что-то исправить в улыбке?

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Метки: брекеты   до и после   зубы   лечение   медицина   сравнения   стоматология   фото   
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BenderRodriguez 56 минут назад
Колючая проволока в зубах? Себе оставьте.
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