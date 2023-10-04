Россиянин несколько лет не лечил кариес и заработал тяжёлую болезнь сердца

Мужчине потребовалась операция на сердце из-за запущенного кариеса, пишет Минздрав Кировской области. Местный 40-летний житель поступил в Центр кардиологии и неврологии с жалобами на одышку после перенесённой простуды. Он был уверен, что осложнения были вызваны именно ОРВИ.





Медики начали проводить обследования и обнаружили у пациента тяжёлую сердечную недостаточность и инфекционный эндокардит (воспаление клапанного аппарата сердца).



