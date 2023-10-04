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Россиянин несколько лет не лечил кариес и заработал тяжёлую болезнь сердца

Россиянин несколько лет не лечил кариес и заработал тяжёлую болезнь сердца

Автор:
04 октября 2023 13:27
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: кариес   минздрав   операция   осложнения   сердечная недостаточность   стоматология   
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Как оказалось, страх перед дантистами может иметь фатальные последствия.

Мужчине потребовалась операция на сердце из-за запущенного кариеса, пишет Минздрав Кировской области. Местный 40-летний житель поступил в Центр кардиологии и неврологии с жалобами на одышку после перенесённой простуды. Он был уверен, что осложнения были вызваны именно ОРВИ.


Медики начали проводить обследования и обнаружили у пациента тяжёлую сердечную недостаточность и инфекционный эндокардит (воспаление клапанного аппарата сердца).


"В ходе дальнейшего диагностического поиска была обнаружена достаточно неожиданная причина. Пациент в течение нескольких лет не обращал внимания на здоровье своих зубов, не обращался к стоматологам. Что и привело к поражению сердца", — пишет областной Минздрав.

Пациента отправили в стоматологию, где ему удалили несколько проблемных зубов и его состояние несколько улучшилось. Однако последствия для сердца оказались необратимыми и мужчине требовалась срочная операция по замене аортального клапана. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Мужчина уже выписан из больницы и чувствует себя намного лучше.


"Наиболее опасны очаги хронического воспаления – заболевания пародонта. Давно доказано, что хроническое воспаление в полости рта влияет практически на все органы и системы, вызывая или отягощая общесоматические заболевания. Однако, самое неблагоприятное влияние патогены полости рта оказывают на сердечно-сосудистую систему", — сообщила главный стоматолог региона, главврач Кировского клинического стоматологического центра Ирина Халявина.


В Минздраве напомнили о необходимости проходить дважды в год профилактические осмотры у врача-стоматолога. Это позволит на раннем этапе проводить лечение и избегать острых состояний, зубной боли и, конечно, негативных последствий для организма в целом.

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Метки: кариес   минздрав   операция   осложнения   сердечная недостаточность   стоматология   
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2  комментария
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Maddy8 Полчаса назад
Я честно удивлён, что у нас в стране гнилые зубы это что-то нормальное. Лучше взять кредит и полечить зубы, чем купить новый айфон.
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