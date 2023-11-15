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Жительница Татарстана так боялась стоматологов, что лишилась нижней челюсти из-за сгнивших зубов

Жительница Татарстана так боялась стоматологов, что лишилась нижней челюсти из-за сгнивших зубов

Автор:
15 ноября 2023 08:58
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   Татарстан   зубы   остеомиелит   стоматология   титановый протез   челюстно-лицевая хирургия   челюсть   
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45-летняя жительница Набережных Челнов обратилась к врачам, когда не смогла есть твёрдую пищу.

Даже повидавшие на своей практике многое челнинские хирурги были шокированы состоянием пациентки. Женщина была истощена, у неё перекосило лицо, а при осмотре выявилось, что челюстная кость полностью вышла в ротовую полость.


Пациентке диагностировали хронический остеомиелит нижней челюсти, который был осложнен отмиранием костной ткани.


Чтобы некротизация не распространялась, было принято решение о резекции поражённых участков нижней челюсти. Удалив около 10 см костной ткани, хирурги установили титановую пластину.


Врачи поясняют, что остеомиелит может развиться на фоне онкологии после курсов химио- и лучевой терапии, в результате употребления психоактивных веществ. Но нередки также случаи (и описанный - один из них), когда пациент запускает кариес, не обращается к врачам - в результате длительный воспалительный процесс может привести к остеомиелиту. Кроме этого, триггером заболевания может стать перенесённая коронавирусная инфекция.


«Проведённые диагностические исследования показали, что в данном случае мы имеем дело с запущенным воспалением костной ткани, которое привело к самопроизвольному перелому нижней челюсти. В Набережных Челнах такая операция выполняется впервые в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Мы сами и наш пациент довольны ее результатом», - рассказал челюстно-лицевой хирург Горбольницы №5 Челнов Баин Дёмкин.



Сейчас пациентка с вживленным титановым протезом челюсти восстанавливается, набирает вес. В будущем она планирует установить зубные протезы и регулярно посещать стоматологов.



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Метки: Видео   Татарстан   зубы   остеомиелит   стоматология   титановый протез   челюстно-лицевая хирургия   челюсть   
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9  комментариев
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16k
Majul Полчаса назад
Это сколько нужно терпеть, и что должно быть в голове... А самое главное люди вокруг, родные, никак не могли убедить?
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17k
Мистер Фикс 7 минут назад
Думаю, все дело в ценах на стоматологию
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Viktor Полчаса назад
Ну да, этот пост как никогда к месту - с утра, да на развлекательном сайте!
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