Жительница Татарстана так боялась стоматологов, что лишилась нижней челюсти из-за сгнивших зубов

45-летняя жительница Набережных Челнов обратилась к врачам, когда не смогла есть твёрдую пищу.
Даже повидавшие на своей практике многое челнинские хирурги были шокированы состоянием пациентки. Женщина была истощена, у неё перекосило лицо, а при осмотре выявилось, что челюстная кость полностью вышла в ротовую полость.
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Пациентке диагностировали хронический остеомиелит нижней челюсти, который был осложнен отмиранием костной ткани.
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Чтобы некротизация не распространялась, было принято решение о резекции поражённых участков нижней челюсти. Удалив около 10 см костной ткани, хирурги установили титановую пластину.
Врачи поясняют, что остеомиелит может развиться на фоне онкологии после курсов химио- и лучевой терапии, в результате употребления психоактивных веществ. Но нередки также случаи (и описанный - один из них), когда пациент запускает кариес, не обращается к врачам - в результате длительный воспалительный процесс может привести к остеомиелиту. Кроме этого, триггером заболевания может стать перенесённая коронавирусная инфекция.
«Проведённые диагностические исследования показали, что в данном случае мы имеем дело с запущенным воспалением костной ткани, которое привело к самопроизвольному перелому нижней челюсти. В Набережных Челнах такая операция выполняется впервые в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Мы сами и наш пациент довольны ее результатом», - рассказал челюстно-лицевой хирург Горбольницы №5 Челнов Баин Дёмкин.
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Сейчас пациентка с вживленным титановым протезом челюсти восстанавливается, набирает вес. В будущем она планирует установить зубные протезы и регулярно посещать стоматологов.
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