Жительница Татарстана так боялась стоматологов, что лишилась нижней челюсти из-за сгнивших зубов

Врачи поясняют, что остеомиелит может развиться на фоне онкологии после курсов химио- и лучевой терапии, в результате употребления психоактивных веществ. Но нередки также случаи (и описанный - один из них), когда пациент запускает кариес, не обращается к врачам - в результате длительный воспалительный процесс может привести к остеомиелиту. Кроме этого, триггером заболевания может стать перенесённая коронавирусная инфекция.

«Проведённые диагностические исследования показали, что в данном случае мы имеем дело с запущенным воспалением костной ткани, которое привело к самопроизвольному перелому нижней челюсти. В Набережных Челнах такая операция выполняется впервые в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Мы сами и наш пациент довольны ее результатом», - рассказал челюстно-лицевой хирург Горбольницы №5 Челнов Баин Дёмкин.