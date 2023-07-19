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«Слепила, могу вытащить и заново поставить». На "Вайлдберриз" появились наборы "сам-себе-стоматолога"

«Слепила, могу вытащить и заново поставить». На "Вайлдберриз" появились наборы "сам-себе-стоматолога"

Автор:
19 июля 2023 19:46
Сообщество : Жить в России
Метки: Вайлдберриз   ЯГОДКИ   набор   пломбы   покупка   сделай сам   стоматология   
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До чего дошел прогресс! Купить пломбы на «Вайлдберриз» и поставить их себе в зубы, оказывается, можно не выходя из зоны комфорта, т.е из собственного дома и не нанося себе любимому психологических травм. Во-первых, экономия на стоматологе, во-вторых, без этих ваших тёть Зин в регистратуре, бормашин, страха и ужаса. Дешево, надёжно и практично. Правда, ненадолго и профессиональные стоматологи "идиотами" называют. Завидуют, наверное ...

На маркетплейсе набирают популярность зубные пломбы. Да, да, вы не ослышались.

Чтобы не ходить к стоматологам, пользователи заказывают специальные материалы и в домашних условиях лепят себе нужные формы. После этого дело за малым: всего лишь самостоятельно провести пломбирование. Оно конечно, вся эта красота временная, да и скульптором нужно быть с руками, но

и рисков существенно меньше, чем с филерами для губ с тех же "Ягодок".

Ноу-хау, китайских, как мы понимаем, домашних стоматологов обнаружила BAZA:

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В отзывах покупатели признаются, что домашние пломбы помогают им хотя бы на какое-то время. Там же пользователи делятся советами о том, как сделать зубы более естественными по цвету: в исходную пасту, например, можно добавлять чайную заварку.

Ещё, оказывается, этот набор "сделай сам" можно сушить феном.

Однако нашлись и те, кто остался недоволен качеством самодельных пломб. «И суток не держится. Недостаточно эластична, чтобы хорошо заделать отверстие», «Растворенная в кипятке пломба превращается в гель, но он не застывает на месте пломбы и не становится временным зубом. Хоть целый день жди, хотя написано 15 минут. Так что не верю в это...» — жалуются покупатели.

Стоимость набора, как позволил установить нехитрый поиск, копеечная, в районе 300 рублей.

Так бежим покупать? Или не бежим?

Пломбы с маркетплейсов небезопасны, и покупать их могут «только идиоты», которые не заботятся о своем здоровье.

Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил cтоматолог-ортопед Иван Муссуров, комментируя появившиеся в онлайн-магазинах "домашние наборы стоматолога".

Я видел виниры, которые можно было нагреть и одеть. Получалось, как в детстве, вампирская челюсть. Аналогично, практически уверен, что нашлись идиоты, которые решили заработать на пломбах. А человек всегда был жаден, всегда хочет сэкономить на себе, на других, в том числе на своем здоровье, к сожалению. И таких людей будет много. Идиоты, которые считают, что можно купить кусочек пластика, залепить зубы. К счастью, это не моя целевая аудитория. Мои пациенты понимают ценность услуги – лечения <...> Ну или можно купить банку эпоксидной смолы или ведро, которое стоит 3 тыс. руб., и вылечить весь город".

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Метки: Вайлдберриз   ЯГОДКИ   набор   пломбы   покупка   сделай сам   стоматология   
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4  комментария
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4k
Natalia 44 минуты назад
Какой-то быдловатый ответ у стоматолога. Типо его аудитория при деньгах, а не вот эти нищеброды-лохи.
Люди по разным причинам имеют проблемы с зубами. У меня временная коронка однажды отвалилась прям перед командировкой, а распланировано было все так, что даже часа свободного нет хоть в какую стоматологию заехать.
Самое опасное в таких самодельных пломбах, что люди ими могут закрывать кариес и гниение, что может очень усугубить проблему. Замаскировать краешек отколотый, чтобы дотянуть до приему к своему врачу проблем не вижу.
Сейчас бы еще выслушивать критику обиженки какой-то, который даже объяснить не смог в чем вред
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14k
Kostick 24 минуты назад
у нас категорически отсутствует культура здоровых зубов. да, сделать себе белоснежную пасть, доступно не многим. но раз в год сходить к дантисту, пропивается и прожирается больше.
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−17
Антон Ляпунов 36 минут назад
Интересно, вальдберис рекламируют или опускают?
Слишком много постов про него, явно заказуха.
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5k
Старичок Час назад
реклама определенного маркетплейса.
у конкурентов есть подобные вещи.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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