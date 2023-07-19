«Слепила, могу вытащить и заново поставить». На "Вайлдберриз" появились наборы "сам-себе-стоматолога"

На маркетплейсе набирают популярность зубные пломбы. Да, да, вы не ослышались.

Чтобы не ходить к стоматологам, пользователи заказывают специальные материалы и в домашних условиях лепят себе нужные формы. После этого дело за малым: всего лишь самостоятельно провести пломбирование. Оно конечно, вся эта красота временная, да и скульптором нужно быть с руками, но

и рисков существенно меньше, чем с филерами для губ с тех же "Ягодок".

Ноу-хау, китайских, как мы понимаем, домашних стоматологов обнаружила BAZA: