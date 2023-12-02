Испанская художница решила выйти замуж за голограмму

«Настаёт новая эра любви — нравится нам это или нет... Как мы изучаем языки в приложениях — также будем и изучать отношения с помощью этих сущностей».

Свадьбу странная пара планирует провести как в реальном мире, так и в виртуальном. Она состоится летом 2024 года в музее в Роттердаме, Нидерландах, если, конечно, пара до этого момента не расстанется.

Кстати, это не первый подобный опыт за плечами испанки, в 1996 году у нее был "роман" с манекеном по имени Пьер.