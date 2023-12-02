Ну а что, удобно, надоел муженек, выключила и спи спокойно.
В дурке все стабильно, кто-то выходит замуж за одеяло, кто-то за котов, кто-то предпочитает манекены и тряпичных кукол. Нет предела человеческой изобретательности, особенно когда полностью разочаровался в живых людях.
Согласитесь, довольно скучно, когда твоя "вторая половинка" предмет неодушевленный, новости с ним не обсудишь, с мемов вместе не посмеешься. Выход из этой непростой ситуации нашла испанская художница Алисия Фреймис.
Она решила создать себе идеального мужа — голограмму с нейросетью и назвала его AiLeix. Для большего реализма взяли усредненное изображение мужика средних лет, а нейросеть обучили на бывших возлюбленных Алисии и, как утверждает сама дама, сейчас у них "бурная любовная жизнь", несмотря на частые ссоры и дурное настроение её избранника.
«Настаёт новая эра любви — нравится нам это или нет... Как мы изучаем языки в приложениях — также будем и изучать отношения с помощью этих сущностей».
Свадьбу странная пара планирует провести как в реальном мире, так и в виртуальном. Она состоится летом 2024 года в музее в Роттердаме, Нидерландах, если, конечно, пара до этого момента не расстанется.
Кстати, это не первый подобный опыт за плечами испанки, в 1996 году у нее был "роман" с манекеном по имени Пьер.
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