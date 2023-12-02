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Испанская художница решила выйти замуж за голограмму

Испанская художница решила выйти замуж за голограмму

Автор:
02 декабря 2023 07:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ИИ   Нейросеть   голограмма   замуж   отношения   роман   
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Ну а что, удобно, надоел муженек, выключила и спи спокойно.

В дурке все стабильно, кто-то выходит замуж за одеяло, кто-то за котов, кто-то предпочитает манекены и тряпичных кукол. Нет предела человеческой изобретательности, особенно когда полностью разочаровался в живых людях.

Согласитесь, довольно скучно, когда твоя "вторая половинка" предмет неодушевленный, новости с ним не обсудишь, с мемов вместе не посмеешься. Выход из этой непростой ситуации нашла испанская художница Алисия Фреймис.

Она решила создать себе идеального мужа — голограмму с нейросетью и назвала его AiLeix. Для большего реализма взяли усредненное изображение мужика средних лет, а нейросеть обучили на бывших возлюбленных Алисии и, как утверждает сама дама, сейчас у них "бурная любовная жизнь", несмотря на частые ссоры и дурное настроение её избранника.

«Настаёт новая эра любви — нравится нам это или нет... Как мы изучаем языки в приложениях — также будем и изучать отношения с помощью этих сущностей».


Свадьбу странная пара планирует провести как в реальном мире, так и в виртуальном. Она состоится летом 2024 года в музее в Роттердаме, Нидерландах, если, конечно, пара до этого момента не расстанется.

Кстати, это не первый подобный опыт за плечами испанки, в 1996 году у нее был "роман" с манекеном по имени Пьер.




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Метки: ИИ   Нейросеть   голограмма   замуж   отношения   роман   
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6  комментариев
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13k
Copycat Час назад
понятно
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6k
мемфрид 51 минуту назад
Как же славно в гейропе. Даже в цирк ходить не надо, достаточно почитать новости)
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9k
MPEG-8 Час назад
До новости о голограммном мужике её картины стоили по 100 УЕ, теперь 1000, вот и всё.
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48k
Максим Т. Час назад
А ведь Святая Инквизиция - шикарная вещь...
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
сообщите, когда в дурку её определят
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