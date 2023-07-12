Нейросеть попросили сгенерировать изображения самых красивых людей из 27 стран

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Приведенные ниже изображения были созданы ради развлечения и любопытства. Также они показывают, что генеративные модели искусственного интеллекта опираются в своей работе на общепринятые стандарты и стереотипы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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