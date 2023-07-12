FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 132 поста • 12 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Нейросеть попросили сгенерировать изображения самых красивых людей из 27 стран

Нейросеть попросили сгенерировать изображения самых красивых людей из 27 стран

Автор:
12 июля 2023 10:59
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Нейросеть   красота   мир   портрет   страна   творчество   
1081
28

Приведенные ниже изображения были созданы ради развлечения и любопытства. Также они показывают, что генеративные модели искусственного интеллекта опираются в своей работе на общепринятые стандарты и стереотипы.

×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: ИИ   Нейросеть   красота   мир   портрет   страна   творчество   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
sedoisever Час назад
"Нейросеть попросили"...
Умоляли, блин. Еле уговорили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
84
Лера 20 минут назад
Там все люди однотипные. Нейросеть - дура.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48
Христофор Бонифатьевич 37 минут назад
Нейросеть...
Минус.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth 40 минут назад
Лейкала для секскукол?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

485704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гений

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#удивительно#шоу бизнес#позитив#Жизнь#дизайн#авария#археология
#интересное#Прикол#в мире#интересно#истории#СССР#мир#США#красота#ДТП
#Юмор#люди#факты#новости#кино#Ynews#Музыка#история#истории из жизни#милота
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться