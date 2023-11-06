Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности

История любви этой пары начиналась как чудесная романтическая сказка. Хоть и с налётом современности. А потом трансформировалась в трагедию с элементами ужасов.
Мария Коротаева добилась таких высот, о которых другие могут только мечтать. Молодая женщина руководит крупным торговым центром в Екатеринбурге. Но получила высокий пост не вдруг: родители, несмотря на развод, постарались дать дочери отличное образование. Девушка окончила университет в Британии, параллельно подрабатывала менеджером в ночном клубе.
Об отношениях особенно не задумывалась – неприятный отпечаток оставил студенческий роман. Но когда Мария познакомилась с 48-летним Энрю Бушем – владельцем ювелирного салона, то её сердце дрогнуло.
Несмотря на красивые ухаживания, мужчина задавал возлюбленной огромное количество вполне себе земных вопросов: кто родители, где училась, чем зарабатываешь на жизнь.
С женой, от которой у бизнесмена был единственный взрослый сын, мужчина давно расстался. И в попытке построить личное счастье обратил внимание на сотрудницу своего ювелирного салона Майку Кукучову. Девушка была очень красива и позиционировала себя как модель. Но фактически оказалась любительницей лёгкой наживы. И, побыв некоторое время на содержании, вместе с братом ограбила дом любовника.
После встречи с юной Марией Эндрю понял, что бывают и совершенно другие девушки. Как и понял то, что бывшая так просто не откажется от него или, точнее, от обеспечиваемых им благ.
2 апреля 2014 года, как тогда казалось девушке, стал самым счастливым днём в её жизни. Мужчина пригласил Марию отпраздновать её день рождения на виллу в Испанию и сделал возлюбленной предложение. Но в статусе невесты она пробыла не больше 10 минут.
Оказалось, что в доме их поджидала Майка, у которой остался дубликат ключей. Эндрю начал кричать на бывшую, требуя покинуть дом. Кукучова достала пистолет и хладнокровно застрелила мужчину.
У Марии началась истерика. Она пыталась дозвониться в полицию. А Майка спокойно покинула виллу и уехала домой в Словакию. Там она сдалась властям, ожидая, что судить её будут дома. Но полиция передала её испанским властям. Убийца получила 24 года тюрьмы. Но в 2016 году мадридский суд смягчил приговор, снизив срок до 15 лет. Адвокат Кукучовой смог доказать, что подзащитная действовала в состоянии аффекта.
До её выхода из тюрьмы остаётся несколько лет. Коротаева, чья жизнь разделилась на до после, несмотря на внешнее спокойствие, беспокоится о будущем. Ведь нельзя исключать, что убийца захочет добраться и до неё и отомстить.
Источник:
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