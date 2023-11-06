Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности

Об отношениях особенно не задумывалась – неприятный отпечаток оставил студенческий роман. Но когда Мария познакомилась с 48-летним Энрю Бушем – владельцем ювелирного салона, то её сердце дрогнуло.

Несмотря на красивые ухаживания, мужчина задавал возлюбленной огромное количество вполне себе земных вопросов: кто родители, где училась, чем зарабатываешь на жизнь.