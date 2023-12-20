30 уморительных случаев, когда ИИ не понял поставленной задачи

Искусственный интеллект - угроза творчеству или же хороший вспомогательный инструмент? Разработчики DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion пообещали изменить наш подход к созданию концепций и визуального контента. Результаты их трудов становятся всё лучше, но не без исключений. Порой нейросеть выходит из-под контроля, генерируя смешные и абсурдные картинки.