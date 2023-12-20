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30 уморительных случаев, когда ИИ не понял поставленной задачи

30 уморительных случаев, когда ИИ не понял поставленной задачи

Автор:
20 декабря 2023 09:30
Сообщество : Нейротворчество
Метки: ИИ   Нейросеть   Юмор   абсурд   странность   творчество   
1868
31

Искусственный интеллект - угроза творчеству или же хороший вспомогательный инструмент? Разработчики DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion пообещали изменить наш подход к созданию концепций и визуального контента. Результаты их трудов становятся всё лучше, но не без исключений. Порой нейросеть выходит из-под контроля, генерируя смешные и абсурдные картинки.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ИИ   Нейросеть   Юмор   абсурд   странность   творчество   
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8  комментариев
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34k
Korolev Полчаса назад
Комментарий к фото
А где тут ошибка?
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871
Михаил Полчаса назад
Ля... в основном лютая дичь... Змейки конечно класс!
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8k
Пуриц Жорж 53 минуты назад
Забавно
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1k
iKrek 54 минуты назад
Всю эту хренатень надо менеджерам и клиентам показывать принудительно, что бы они наглядно видели какой будет результат если тз поставлено некорректно!
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205
babai65 Час назад
Змейки прикольные. Яп себе такую завел вместо кота.
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2
Виталий Час назад
Да собственно, что заказывали. Вообще, зная наших сотрудников, работы у программистов не убавится. Просто будут называться "переводчик с пользовательского на нормальный". Или по модному: "постановщик задач".
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7k
Бу 2 часа назад
жуть
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