30 уморительных случаев, когда ИИ не понял поставленной задачи

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Искусственный интеллект - угроза творчеству или же хороший вспомогательный инструмент? Разработчики DALL-E, Midjourney и Stable Diffusion пообещали изменить наш подход к созданию концепций и визуального контента. Результаты их трудов становятся всё лучше, но не без исключений. Порой нейросеть выходит из-под контроля, генерируя смешные и абсурдные картинки.
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3. "Компания получила рекордную прибыль в этом году, и мы хотели бы порадовать вас, ребята"
11. "Пытался сделать несколько фотографий миньонов, одетых в церемониальные одеяния, как будто секта"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: ИИ Нейросеть Юмор абсурд странность творчество
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