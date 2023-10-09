ИИ-девушки спровоцировали эпидемию одиночества и угрожают понизить рождаемость

Кому нужны капризные девушки с целым ворохом претензий, необоснованных требований и перепадами настроения? Мало кому. И это не голословное утверждение, а вывод, который сделала профессор Либерти Виттерт, занимающаяся обработкой данных в бизнес-школе Olin при Вашингтонском университете в Сент-Луисе.
В соответствии с отчётом преподавателя, опубликованным в Business Insider, всё больше парней и мужчин в США погружается в пучину одиночества. Но сами они себя одиночками не считают, поскольку у них есть ИИ-девушки.
Виттерт провела в группе своих студентов опрос, посвящённый приложениям для социальных сетей. И один из парней открыто заявил, что у него есть виртуальная девушка – результат работы искусственного интеллекта.
Такое спокойное и открытое заявление поразило преподавателя:
Меня удивило, что он так открыто заявил об этом. Я думаю, что ИИ-подружки существуют уже давно, но они становятся все более популярными, поэтому люди готовы говорить о них.
Одним из самых популярных и востребованных приложений стало Replika, создающее идеальных партнёрш – покладистых, любящих и настроенных на настоящие отношения. В 2022 году число пользователей этого приложения превысило 10 млн, а во время пандемии выросло на рекордные 35%.
Пользователи Replika сообщают, что любят своих ИИ-партнёрш, состоят с ними в отношениях и даже браке.
Заинтересованная этой темой Виттерт поделилась результатами своего исследования. В ходе которого профессор пришла к выводу, что ИИ-подружки, способные удовлетворить все запросы мужчин, представляют собой реальную угрозу для отношений и даже способны повлиять на уровень рождаемости в Штатах.
По данным исследовательского центра Pew Research Center, в 2022 году одинокими себя признали 34% женщин. Тогда как показатель одиночек среди мужчин оказался чуть ли не в два раза выше – 63%. Что обусловлено меньшей подверженностью женщин влиянию искусственного интеллекта по сравнению с мужчинами.
Виттерт отмечает всплеск интереса к ИИ-девушкам в последние пару лет и считает, что он обусловлен быстрым совершенствованием искусственного интеллекта, проявляющимся оптимальным сочетанием физической и эмоциональной составляющих.
Словом, пока идут дискуссии по поводу угрозы искусственного интеллекта для человечества, он спокойно, ненавязчиво и ласково производит захват этого самого человечества.
Как вы считаете, действительно ли виртуальные партнёрши представляют собой угрозу для демографии? Или это не более чем очередное увлечение молодёжи, и при изменении модных трендов ИИ-подружки тихо канут в Лету, как ненужные тамагочи?
Источник:
- Лучше одному! Искренний пост про отношения между мужчинами и женщинами
- Унижение. Доминирование. Давление: типичные будни мужчин в отношениях
- И смех и грех, или дельные советы от гуру первых свиданий
- Когда вляпался в МЖ, или вся суть межполовых отношений
- Женщины о мужчинах и наоборот: убойный пост про отношения
полноценный разговор вполне возможно, что не скоро сможет поддерживать ИИ.
но вопрос в другом. много ли живых женщин/девушек способных полноценно поддерживать разговор (интеллектуальную беседу на произвольную тему)? а среди тех редких исключений, которые на это способны, многие ли заинтересованы поддерживать разговоры с конкретным Васей? учитывая ответы на эти вопросы, что выберет этот самый усреднённый Вася? безуспешно искать всю жизнь прекрасную и премудрую Василису или не напрягаться и потреблять суррогат оной, пусть и далёкий от идеала, но имеющий большое количество плюсов на фоне доступных для контакта живых, но прямо скажем, убогих Машек и Наташек. которые на самом деле тоже уже всё чаще не полноценные люди...
прекрасных и премудрых Василис всё меньше, суррогаты становятся всё качественнее - перспективы очевидны.
Но если вернуться к теме баб, то тут есть разница - их-то "настоящих" уже и не осталось практически. Всё равно что был бы выбор только между "пластиковыми" ии-картинками и примитивной низкокачественной мазней. Потому и выбирают заведомый суррогат, что альтернатива еще хуже.
а открыть сайт "нейросети" и забить ей в окошко задачу и нажать кнопку "отправить" может каждый - вот я о чем, сейчас сделать арт нейросети той же миджоурней это как справить нужду сходить - может каждый, а я ценю уникальность и талант
но до тех пор, пока ии-девушку нельзя распечатать на биопринтере,бояться нечего