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ИИ-девушки спровоцировали эпидемию одиночества и угрожают понизить рождаемость

ИИ-девушки спровоцировали эпидемию одиночества и угрожают понизить рождаемость

Автор:
09 октября 2023 13:38
Сообщество : Наука
Метки: Девушка   ИИ   Искусственный интеллект   исследование   мужчина   наука   отношения   подружка   приложение   результат   
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Кому нужны капризные девушки с целым ворохом претензий, необоснованных требований и перепадами настроения? Мало кому. И это не голословное утверждение, а вывод, который сделала профессор Либерти Виттерт, занимающаяся обработкой данных в бизнес-школе Olin при Вашингтонском университете в Сент-Луисе.

В соответствии с отчётом преподавателя, опубликованным в Business Insider, всё больше парней и мужчин в США погружается в пучину одиночества. Но сами они себя одиночками не считают, поскольку у них есть ИИ-девушки.

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Виттерт провела в группе своих студентов опрос, посвящённый приложениям для социальных сетей. И один из парней открыто заявил, что у него есть виртуальная девушка – результат работы искусственного интеллекта.

Такое спокойное и открытое заявление поразило преподавателя:

Меня удивило, что он так открыто заявил об этом. Я думаю, что ИИ-подружки существуют уже давно, но они становятся все более популярными, поэтому люди готовы говорить о них.

Одним из самых популярных и востребованных приложений стало Replika, создающее идеальных партнёрш – покладистых, любящих и настроенных на настоящие отношения. В 2022 году число пользователей этого приложения превысило 10 млн, а во время пандемии выросло на рекордные 35%.

Пользователи Replika сообщают, что любят своих ИИ-партнёрш, состоят с ними в отношениях и даже браке.

Заинтересованная этой темой Виттерт поделилась результатами своего исследования. В ходе которого профессор пришла к выводу, что ИИ-подружки, способные удовлетворить все запросы мужчин, представляют собой реальную угрозу для отношений и даже способны повлиять на уровень рождаемости в Штатах.

По данным исследовательского центра Pew Research Center, в 2022 году одинокими себя признали 34% женщин. Тогда как показатель одиночек среди мужчин оказался чуть ли не в два раза выше – 63%. Что обусловлено меньшей подверженностью женщин влиянию искусственного интеллекта по сравнению с мужчинами.

Виттерт отмечает всплеск интереса к ИИ-девушкам в последние пару лет и считает, что он обусловлен быстрым совершенствованием искусственного интеллекта, проявляющимся оптимальным сочетанием физической и эмоциональной составляющих.

Словом, пока идут дискуссии по поводу угрозы искусственного интеллекта для человечества, он спокойно, ненавязчиво и ласково производит захват этого самого человечества.

Как вы считаете, действительно ли виртуальные партнёрши представляют собой угрозу для демографии? Или это не более чем очередное увлечение молодёжи, и при изменении модных трендов ИИ-подружки тихо канут в Лету, как ненужные тамагочи?

Источник:

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Метки: Девушка   ИИ   Искусственный интеллект   исследование   мужчина   наука   отношения   подружка   приложение   результат   
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26  комментариев
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65k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
как только совместят ИИ и РеалДолл . Все , женщины станут шелковыми . А то при наличии одной лишь опции многие женщины сейчас мнят себя королевами и богинями.
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52k
turyst 6 минут назад
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turyst 7 минут назад
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7k
pilgrimnl Час назад
ну с учетом падения образования, культуры, воспитания и опускания мировоззрения до примитивных секс, жратва, айфон, то почему бы и нет, думаю таже алиса куда более приятный собеседник , чем накрашенные вульгарные дуры, которые даже без мата не могу сформулировать предложение
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34k
Korolev 2 часа назад
Реклама приложения?
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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17k
banzai7 2 часа назад
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4k
Еркен 2 часа назад
Весит приложение не мало, сейчас протестируем. Не думаю что настанет время как в фильме "Она" и не скоро ИИ сможет поддерживать полноценный разговор.
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1k
Александр 2 часа назад
вроде вот недавно секс по телефону рекламировали и вот уже...
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12k
Copycat 2 часа назад
всё виртуальное это так сказать суррогат на мой взгляд, я например любитель изобразительного искусства но в моих глазах все картины генерированные ИИ обесценены, так как в них нет "души" нет той составляющей которую может заложить человек в своё творчество, это сложно объяснить и наверно для кого то ещё сложней понять
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616
Дмитрий 3 часа назад
Кто из парней откажется от Джой из "Бегущего по лезвию бритвы"?
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40
Patiot surgy 2 часа назад
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9k
Бритва 3 часа назад
если люди начнут плодиться чуть меньше, то в этом ничего плохого нет.
но до тех пор, пока ии-девушку нельзя распечатать на биопринтере,бояться нечего
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Gatsby

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