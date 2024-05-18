Гендиректор Google: "Люди будут выстраивать глубокие отношения с ИИ"

Все это в будущем может сделать нейросеть незаменимым помощником человека и даже партнером: Найдутся люди, которые начнут ее использовать для сохранения воспоминаний о близких. Думаю, что технологии достигнут такого уровня, что со временем люди начнут вступать в глубокие отношения с такими помощниками или ИИ. Мы должны быть к этому готовы.