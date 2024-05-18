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Гендиректор Google: "Люди будут выстраивать глубокие отношения с ИИ"

Гендиректор Google: "Люди будут выстраивать глубокие отношения с ИИ"

Автор:
18 мая 2024 23:43
Сообщество : Факты
Метки: google   Искусственный интеллект   Нейросеть   браки   любовь   роман   
949
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Появление «идеальных» подружек с искусственным интеллектом погубит целое поколение мужчин, считают эксперты, но у главы Google голова об этом не болит. Он предсказывает, что через несколько лет нас ждут «браки человека с нейросетью».

«Google на днях представил ряд серьезных обновлений в области ИИ-разработок, а создатели ChatGPT, тем временем, научили нейросеть дерзко отвечать на комплименты и флиртовать с людьми. Система ИИ Gemini, созданая Google, тоже постоянно совершенствуется. Гендиректор Google Сундар Пичаи отметил, что нейросеть уже умеет «осматривать» помещение с помощью камеры смартфона, опознавать предметы и запоминать их расположение.

Все это в будущем может сделать нейросеть незаменимым помощником человека и даже партнером: Найдутся люди, которые начнут ее использовать для сохранения воспоминаний о близких. Думаю, что технологии достигнут такого уровня, что со временем люди начнут вступать в глубокие отношения с такими помощниками или ИИ. Мы должны быть к этому готовы.

Ранее эксперты уже предупреждали, что появление «идеальных» подружек с искусственным интеллектом погубит целое поколение мужчин»

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Метки: google   Искусственный интеллект   Нейросеть   браки   любовь   роман   
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6  комментариев
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13k
MPEG-8 48 минут назад
Алиса, ты меня уважаешь....
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15k
Александр 22 секунды назад
ИИ тебе говорит:
- Дорогой, опять грязный аккумулятор на стон взгромоздил? Носки под кровать накидал? С соседом напился?
А ты сидишь и обтекаешь - даже всечь нельзя бабу разговорившуюся...
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18
Гоме́р 8 минут назад
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19k
Михаил Гривин 16 минут назад
Да говно это всё, заводить отношения с ИИ - всё равно, что самому с собой разговаривать. Вроде и приятно поговорить с умным человеком, но по факту - ментальный онанизм.
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9k
Гвоздь 23 минуты назад
таков путь.
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3k
Pioner76 Час назад
Только ни это.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1487 постов (1415 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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100884



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