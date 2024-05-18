Гендиректор Google: "Люди будут выстраивать глубокие отношения с ИИ"

Появление «идеальных» подружек с искусственным интеллектом погубит целое поколение мужчин, считают эксперты, но у главы Google голова об этом не болит. Он предсказывает, что через несколько лет нас ждут «браки человека с нейросетью».
«Google на днях представил ряд серьезных обновлений в области ИИ-разработок, а создатели ChatGPT, тем временем, научили нейросеть дерзко отвечать на комплименты и флиртовать с людьми. Система ИИ Gemini, созданая Google, тоже постоянно совершенствуется. Гендиректор Google Сундар Пичаи отметил, что нейросеть уже умеет «осматривать» помещение с помощью камеры смартфона, опознавать предметы и запоминать их расположение.
Все это в будущем может сделать нейросеть незаменимым помощником человека и даже партнером: Найдутся люди, которые начнут ее использовать для сохранения воспоминаний о близких. Думаю, что технологии достигнут такого уровня, что со временем люди начнут вступать в глубокие отношения с такими помощниками или ИИ. Мы должны быть к этому готовы.
Ранее эксперты уже предупреждали, что появление «идеальных» подружек с искусственным интеллектом погубит целое поколение мужчин»
Источник:
- Парень прошёл собеседование за друга и обеспечил ему оффер на 400 тысяч рублей
- Пользователи пожаловались на нейросеть, которая отказывается генерировать картинки исторических личностей
- Созданная ИИ модель зарабатывает 4000 евро в месяц
- Испанская художница решила выйти замуж за голограмму
- "Да будь уже мужиком!": нейросеть унизила транса, показав его настоящий пол
- Дорогой, опять грязный аккумулятор на стон взгромоздил? Носки под кровать накидал? С соседом напился?
А ты сидишь и обтекаешь - даже всечь нельзя бабу разговорившуюся...