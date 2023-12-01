Парень получил "психологическую травму" после свидания с индийской девушкой

Закир начал общаться с дамой по имени Приянка в приложении для знакомств, где она написала ему первой. Его зацепил юмор в её анкете: "Либо это приложение, либо брак по расчёту", и он решил ответить ей. Они сразу нашли общий язык и сошлись на том, что они любят индийскую еду и их семьи родом из Индии. Затем они договорились пойти на первое свидание — в ресторан индийской кухни. Они встретились, и всё вроде бы шло хорошо...

"Она шла передо мной и сказала: "Вот здесь наш столик". И мы подошли к нему. И я просто иду за ней... И вижу двух людей, которые сидят за нашим столиком. Она сказала: "Это мои мама и папа". Чёрт, я не был готов к такому моменту в своей жизни. Не может быть, чтобы она привела с собой на первое свидание родителей!" - рассказал Закир.