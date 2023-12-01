Парень получил "психологическую травму" после свидания с индийской девушкой

Блогер и комик Закир Сиддики поделился курьёзным случаем на первом свидании, который оставил ему "психологическую травму". Его видео с этой историей набрало 21 миллион просмотров в соцсетях.
Блогер и комик по имени Закир Сиддики — американец индийского происхождения. Парень находится в поиске второй половинки, и часто ходит на свидания, историей одного из которых он поделился в соцсетях. Ролик с его рассказом собрал рекордные 21 миллион просмотров! Он признался, что это был "травмирующий опыт", потому что девушка привела на первое свидание своих родителей, не предупредив его об этом.
"Я только что сходил на первое свидание, и, честно говоря, у меня психологическая травма," - начал парень.
Закир начал общаться с дамой по имени Приянка в приложении для знакомств, где она написала ему первой. Его зацепил юмор в её анкете: "Либо это приложение, либо брак по расчёту", и он решил ответить ей. Они сразу нашли общий язык и сошлись на том, что они любят индийскую еду и их семьи родом из Индии. Затем они договорились пойти на первое свидание — в ресторан индийской кухни. Они встретились, и всё вроде бы шло хорошо...
"Она шла передо мной и сказала: "Вот здесь наш столик". И мы подошли к нему. И я просто иду за ней... И вижу двух людей, которые сидят за нашим столиком. Она сказала: "Это мои мама и папа". Чёрт, я не был готов к такому моменту в своей жизни. Не может быть, чтобы она привела с собой на первое свидание родителей!" - рассказал Закир.
По словам Закира, в тот момент он подумал, что не видать ему больше свиданий - вот он, "брак по расчёту", о котором девушка писала в анкете. Затем родители расспрашивали его о том, чем он зарабатывает на жизнь: отец девушки был уверен, что парень работает врачом или юристом, но это оказалось не так. Отец Приянки даже спросил, не смогут ли родители Закира тоже присоединиться к трапезе - но тот ответил, что они живут далеко.
"Я думал, что это будет только наше свидание с Приянкой, и я понятия не имел, что в нём примут участие её родители, и что мы будем готовиться к браку на первом же свидании!" - говорит парень.
После "допроса" строгого отца, все поехали по домам. Как рассказал Закир, больше они с Приянкой после этого не общались — наверное, он не подошёл на роль жениха. Но это свидание он определённо запомнит надолго!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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