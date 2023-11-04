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В сети защищают права свиней, которые испортили поле для гольфа

В сети защищают права свиней, которые испортили поле для гольфа

Автор:
04 ноября 2023 09:00
Сообщество : Животные
Метки: США   Случаи   гольф   животные   истории   история   поле для гольфа   природа   свиньи   свинья   
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Никогда не знаешь, на какой очередной скандал наткнёшься в сети. Повсюду защищают чьи-то права, и на этот раз — пекарей (парнокопытных, похожих на кабанов). Стая этих животных испортила поле для гольфа в США, но теперь тысячи пользователей сети требуют запретить гольф.

В американском штате Аризона стая пекарей испортила поле для гольфа. Пекари - это парнокопытные млекопитающие, похожие на кабанов. Раньше их относили к свиньям. Эти животные травоядны и питаются растительностью - но если есть возможность, могут поедать ящериц, мёртвых птиц и грызунов. Гольфисты взбунтовались, не зная, что делать с испорченным полем, и попросили помощи в сети. Но пользователи внезапно стали поддерживать не любителей гольфа, а хрюшек.

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Оказывается, многие люди на просторах сети, а особенно в TikTok, ненавидят гольф и тех, кто в него играет. Они называют гольф спортом для "дряхлых старых богачей", и считают, что гольф отображает капитализм, расизм, и климатический кризис. Также существует трендовый хэштег #cancelgolf, который в настоящее время имеет более 7 млн. просмотров на TikTok и призывает отменить игры в гольф. Защитники анти-гольф движения также заявляют, что пространство, которое используется под поля, можно было бы использовать для чего-то более полезного.

Основные аргументы анти-гольфистов: на поля для гольфа тратится большое количество воды, создание полей способствует вырубке лесов и сокращению мест обитания животных. Кроме того, при создании полей для гольфа в окружающую среду выбрасываются различные химические вещества. По словам защитников, пекари так одичали на поле для гольфа в Аризоне, потому что там могла бы быть их естественная среда обитания. Поэтому тысячи пользователей сети были только рады такому "разрушению" - по их мнению, гольф нужно запретить, а свинкам дать свободно гулять.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   Случаи   гольф   животные   истории   история   поле для гольфа   природа   свиньи   свинья   
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5  комментариев
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14k
gavrosh 2 часа назад
Да это просто херовые гольфисты по мячу не попадали)
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367
Pilot Drinkings Минуту назад
Мой и соседский газончик, Ленинградская область, Приозерский район. Первые числа октября
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6k
Евгений Д 42 минуты назад
"Свинки" усложнили игру. Молодцы.
Игра заиграла новыми красками.
Теперь надо не просто ударить, а вызволить мячик из грязной ямки,
и не укатится далеко мяч
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25k
sssss3 Час назад
Реальность
Хер знает где (США), свиноты испохабили спортивное сооружение
Хер знает кто (уроды), этому рад, может тупой нигер, может Грета Тумберг, может ИИ
Хер знает почему, нам в России, скармливают это информационное ГОВНО????
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3k
kca-opa 2 часа назад
Амеры дугодумы, в чём проблема, вываливай по самосвалу картошки или ещё какого корма подальше от поля, миллионеры и миллиардеры, любители гольфа, могут себе это позволить, и максимум из неудобства будет только довольное хрюканье, и никто ваши поля перепахивать не станет
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