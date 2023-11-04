В сети защищают права свиней, которые испортили поле для гольфа

Никогда не знаешь, на какой очередной скандал наткнёшься в сети. Повсюду защищают чьи-то права, и на этот раз — пекарей (парнокопытных, похожих на кабанов). Стая этих животных испортила поле для гольфа в США, но теперь тысячи пользователей сети требуют запретить гольф.
В американском штате Аризона стая пекарей испортила поле для гольфа. Пекари - это парнокопытные млекопитающие, похожие на кабанов. Раньше их относили к свиньям. Эти животные травоядны и питаются растительностью - но если есть возможность, могут поедать ящериц, мёртвых птиц и грызунов. Гольфисты взбунтовались, не зная, что делать с испорченным полем, и попросили помощи в сети. Но пользователи внезапно стали поддерживать не любителей гольфа, а хрюшек.
Оказывается, многие люди на просторах сети, а особенно в TikTok, ненавидят гольф и тех, кто в него играет. Они называют гольф спортом для "дряхлых старых богачей", и считают, что гольф отображает капитализм, расизм, и климатический кризис. Также существует трендовый хэштег #cancelgolf, который в настоящее время имеет более 7 млн. просмотров на TikTok и призывает отменить игры в гольф. Защитники анти-гольф движения также заявляют, что пространство, которое используется под поля, можно было бы использовать для чего-то более полезного.
Основные аргументы анти-гольфистов: на поля для гольфа тратится большое количество воды, создание полей способствует вырубке лесов и сокращению мест обитания животных. Кроме того, при создании полей для гольфа в окружающую среду выбрасываются различные химические вещества. По словам защитников, пекари так одичали на поле для гольфа в Аризоне, потому что там могла бы быть их естественная среда обитания. Поэтому тысячи пользователей сети были только рады такому "разрушению" - по их мнению, гольф нужно запретить, а свинкам дать свободно гулять.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Игра заиграла новыми красками.
Теперь надо не просто ударить, а вызволить мячик из грязной ямки,
и не укатится далеко мяч
Хер знает где (США), свиноты испохабили спортивное сооружение
Хер знает кто (уроды), этому рад, может тупой нигер, может Грета Тумберг, может ИИ
Хер знает почему, нам в России, скармливают это информационное ГОВНО????