В сети защищают права свиней, которые испортили поле для гольфа

Оказывается, многие люди на просторах сети, а особенно в TikTok, ненавидят гольф и тех, кто в него играет. Они называют гольф спортом для "дряхлых старых богачей", и считают, что гольф отображает капитализм, расизм, и климатический кризис. Также существует трендовый хэштег #cancelgolf, который в настоящее время имеет более 7 млн. просмотров на TikTok и призывает отменить игры в гольф. Защитники анти-гольф движения также заявляют, что пространство, которое используется под поля, можно было бы использовать для чего-то более полезного.