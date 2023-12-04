Девушка эпично упала, пока ей делали предложение

Парень по имени Фабрисио решил сделать своей девушке Эрике предложение в красивом месте: возле водопада Фриар в штате Сеара, Бразилия. Он попросил возлюбленную встать лицом к водопаду, чтобы их сфотографировали, а сам быстро сбегал за кольцом. Затем, встав на колено, он задал ей главный вопрос: "Ты выйдешь за меня?". Эрика сказала "Да!", но в следующую секунду на радостях поскользнулась о камни и упала.