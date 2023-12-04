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Девушка эпично упала, пока ей делали предложение

Девушка эпично упала, пока ей делали предложение

Автор:
04 декабря 2023 21:10
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Случаи   Юмор   водопад   истории   люди   предложение   предложение руки   смешно   
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Предложение руки и сердца — один из самых трогательных и запоминающихся моментов в жизни. Но всегда что-то может пойти не по плану, даже в этот важный момент. Включаем чувство юмора, как эта парочка!

Парень по имени Фабрисио решил сделать своей девушке Эрике предложение в красивом месте: возле водопада Фриар в штате Сеара, Бразилия. Он попросил возлюбленную встать лицом к водопаду, чтобы их сфотографировали, а сам быстро сбегал за кольцом. Затем, встав на колено, он задал ей главный вопрос: "Ты выйдешь за меня?". Эрика сказала "Да!", но в следующую секунду на радостях поскользнулась о камни и упала.

Этот момент заснял их туристический гид, Алекс. К счастью, девушка никак не пострадала, и пара вместе посмеялась над забавным моментом. Парень присоединился к партнёрше, и тоже упал на камни — и они продолжили смеяться вместе! Видео с предложением, тем временем, набрало миллионы просмотров в сети.


"Это было очень забавно, мы много смеялись. Слава богу, невеста не поранилась, и после этого мы продолжили свой путь по туристическим местам. Я работаю гидом больше 20 лет, и на турах всегда случаются классные ситуации. Правда, впервые кто-то упал. Но к счастью, ничего серьёзного," - рассказал гид пары.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Случаи   Юмор   водопад   истории   люди   предложение   предложение руки   смешно   
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6k
Duckk 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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Михаил Гривин 5 минут назад
Упала, как сосиска у Юлии Якубени
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12k
Летучий Мыш Полчаса назад
Сногсшибательное предложение
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5k
Горожанин Час назад
Думаю, упасть на спину перед любимым - хороший знак. Похоже, в семье будет много детишек)
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