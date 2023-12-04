Девушка эпично упала, пока ей делали предложение

Предложение руки и сердца — один из самых трогательных и запоминающихся моментов в жизни. Но всегда что-то может пойти не по плану, даже в этот важный момент. Включаем чувство юмора, как эта парочка!
Парень по имени Фабрисио решил сделать своей девушке Эрике предложение в красивом месте: возле водопада Фриар в штате Сеара, Бразилия. Он попросил возлюбленную встать лицом к водопаду, чтобы их сфотографировали, а сам быстро сбегал за кольцом. Затем, встав на колено, он задал ей главный вопрос: "Ты выйдешь за меня?". Эрика сказала "Да!", но в следующую секунду на радостях поскользнулась о камни и упала.
Этот момент заснял их туристический гид, Алекс. К счастью, девушка никак не пострадала, и пара вместе посмеялась над забавным моментом. Парень присоединился к партнёрше, и тоже упал на камни — и они продолжили смеяться вместе! Видео с предложением, тем временем, набрало миллионы просмотров в сети.
"Это было очень забавно, мы много смеялись. Слава богу, невеста не поранилась, и после этого мы продолжили свой путь по туристическим местам. Я работаю гидом больше 20 лет, и на турах всегда случаются классные ситуации. Правда, впервые кто-то упал. Но к счастью, ничего серьёзного," - рассказал гид пары.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Слепая корова не скрывает благодарности людям, которые её спасли
- Вьетнамка 50 лет ничего не ест, а только пьёт воду
- "Я в 90-х думала, что моя семья бедная": пользователи поделились своим ощущением из детства
- Паук укусил британца на отдыхе, и отложил яйца в его ноге
- Парень получил "психологическую травму" после свидания с индийской девушкой