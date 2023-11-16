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"В ресторане платил я": парень записывал список трат и то, что сделал для девушки во время отношений

"В ресторане платил я": парень записывал список трат и то, что сделал для девушки во время отношений

Автор:
16 ноября 2023 13:21
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   идиоты   истории   отношения   смешно   соцсети   список затрат   
3252
7

Пользователь Твиттера, который живёт в Тбилиси, рассказал историю своих непродолжительных взаимоотношений. И собрал много комментариев.

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Сейчас в сети появляется всё больше таких списков, подскажите, а вы ведёте список трат?

Источник:

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Метки: Прикол   идиоты   истории   отношения   смешно   соцсети   список затрат   
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25  комментариев
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17k
Марина Час назад
Как-то не до конца раскрыл тему.
Сколько квадратиков туалетной бумаги она использовала, сколько воды в душе и туалете насмывала, а электричество, наверняка же она свою мобилку у него заряжала.
Одно радует, что парень не экономил на презервативах.
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18k
Alex_Ato Полминуты назад
да че вы привязались к парню, может он готовился как через двадцать лет она скажет "я отдала тебе лучшие годы..." а он бац и выкатывает партянку с дебет кредитом
от была бы драматургия
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60k
Олег 3 минуты назад
Человек, считающий траты на презервативы и употребляющий слово "рестик" уже сам по себе ущербный. И вибратор на двоих тому доказательство
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5k
fkamash 6 минут назад
Ну правильно она его и назвала. Душнило. Гандоны посчитал - деятель прямо!
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33
Liberman 10 минут назад
Да хрен знает. Мои бабы всегда живут у меня: рестики и кафе у нас в Подмосковье такие - что прожарка стейков "филе миньон" до стадии " медиум блэк" - норма. На всем экономят и т.д.
Поэтому после нескольких показательных походов - готовлю я. Дома.
Работают девки, свои бапки тратят на себя. Ну и иногда я че нить дарю, то часы то браслет, то итальянскую обувь то пальто корейское и т.д. Но не более 10000-20000 в месяц на подгоны.как бэ все счастливы и рады.
Вывозить куда нить? В авто сели и поехали в дом отдыха/спа-отель/конный клуб и т.д. По купонам на биглионе. Ну 35 она мне в месяц обходится не более. Максимум.
Это ежедневный феерический секс, это чистота и порядок в квартире, это соратник и помощник по жизни.
И это за 1200 рублей в день? Да это копейки!
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14k
KotSkripaley 16 минут назад
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33k
Teodor 17 минут назад
Новый термин для таких "мачо" - соевый. Это, как соевое мясо, как вегетарианский бифштекс, как, не приведи господи, безалкогольная водка! Измельчали нынче джигиты...
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7k
Станислав 17 минут назад
Нет ничего приятнее, чем видеть улыбку на лице девушки и радость в ее глазах, когда ты ей преподносишь какой-то сюрприз или даришь что-то, или зовешь куда-то, куда она очень хотела. Так что нет, я его вообще не понимаю, это жлобство и ничего боле.
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2k
Duke_kir 19 минут назад
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2k
Жирный бот 22 минуты назад
Да уж.. В ресторан пригласил, плати.. Если не хочешь платить, не приглашай в ресторан.. А уж завтраки считать, если девушка у тебя ночует.. Я видимо старпер и не понимаю пополамничества..
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27
Самуил Маршак 23 минуты назад
В Мцету, которая находится рядом с Тбилиси, маршрутка стоит 2,5 лари. Туда-обратно - 400 рублей на двоих.
А что, девица сразу не увидела, что он моральный …раз?
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1k
StoneWolf Полчаса назад
Не считал трат на девушку никогда, но если чувствовал что мне пытаются сесть на шею или как либо ещё использовать, то сбрасывал и очень резко. Как итог я в этом случае становился "не мужчиной" Из того что запомнилось........ Не положил денег на телефон (находился далеко за городом, а при себе наличка) - "мой мужчина должен решать мои проблемы, а ты сраный жлоб" Отказался взять в кредит телефон обосновав это тем, что она тоже работает и к тому же топит за равноправие в отношениях (услышал что я мудак и чтобы больше не звонил) Отказался выступить в качестве поручителя для взятия кредита на покупку квартиры - "ты мне не доверяешь и не видишь перспектив наших дальнейших отношений" Правда были и положительные моменты.... Помню как то знатно прифигел, когда девушка предложила разделить счёт в ресторане. В мыслях подобного не было и я думал так в кино бывает.
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
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9k
Владимир Полчаса назад
Так, начинаю считать
1. В первом классе дал попользоваться стирательной резинкой
2. Донес портфель до дома
3 И так далее..................
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Есть такая категория девушек. Ты ей как бы надоел, но вот халява которая от тебя исходит - нет. Вот она и делает вид что все норм, пока ты за нее платишь. Как только перестанешь - она тут же исчезнет.
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6k
livaneth 55 минут назад
Пусть радуется, что не случилось беременности. Или свадьбы. Или сначала беременности, потом свадьбы. Или сначала свадьбы, потом беременности. Потом развода с дележкой имущества.
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17k
banzai7 Час назад
Если парень считает затраты и выгоду, то должен определиться что это для него, отношения или бизнес.
Или рви отношения или не ной.
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7k
pilgrimnl Час назад
ну и где подсчет? где сумма? как теперь понять, проститутка выгоднее или нет?
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11k
Б.Касторский Час назад
Начал читать... увидел феминитивы и желание читать пропало.
Партнерка?) Феминист недоделанный.
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57k
dima423 Час назад
Вообще никогда не считал сколько вкладываю денег в отношения с девушками и сколько они (естественно я гораздо больше)... может потому что я не "соевый" хз) Да кстати и вообще не считал ни разу в жизни сколько трачу... не вижу смысла, если трачу значит считаю нужным)
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5k
Наталья Час назад
Список трат? - Семейный бюджет?
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