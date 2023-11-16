"В ресторане платил я": парень записывал список трат и то, что сделал для девушки во время отношений

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Пользователь Твиттера, который живёт в Тбилиси, рассказал историю своих непродолжительных взаимоотношений. И собрал много комментариев.
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5. Кто-то поддерживал парня, ведь считают, что его пост не про деньги, а про вклад в отношения; другие - резко осуждали, называя мелочным
Сейчас в сети появляется всё больше таких списков, подскажите, а вы ведёте список трат?
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Сколько квадратиков туалетной бумаги она использовала, сколько воды в душе и туалете насмывала, а электричество, наверняка же она свою мобилку у него заряжала.
Одно радует, что парень не экономил на презервативах.
от была бы драматургия
Поэтому после нескольких показательных походов - готовлю я. Дома.
Работают девки, свои бапки тратят на себя. Ну и иногда я че нить дарю, то часы то браслет, то итальянскую обувь то пальто корейское и т.д. Но не более 10000-20000 в месяц на подгоны.как бэ все счастливы и рады.
Вывозить куда нить? В авто сели и поехали в дом отдыха/спа-отель/конный клуб и т.д. По купонам на биглионе. Ну 35 она мне в месяц обходится не более. Максимум.
Это ежедневный феерический секс, это чистота и порядок в квартире, это соратник и помощник по жизни.
И это за 1200 рублей в день? Да это копейки!
А что, девица сразу не увидела, что он моральный …раз?
1. В первом классе дал попользоваться стирательной резинкой
2. Донес портфель до дома
3 И так далее..................
Или рви отношения или не ной.
Партнерка?) Феминист недоделанный.