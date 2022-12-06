В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна

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В Стамбуле мужчина поймал кошку, падающую с третьего этажа. Он случайным образом оказался рядом, но ему удалось сберечь кошке одну из девяти жизней!
Житель Стамбула по имени Озгюр Анри руками словил кошку, выпавшую из открытого окна. Оказалось, мужчина знал эту кошку - это была питомица его сестры. Он подошёл к дому и увидел, как кошка по кличке Латте сидит на краю подоконника, чуть ли не прыгая вниз.
Мужчина решил подстраховаться и понаблюдать за кошкой - и когда он подошёл ближе, кошка внезапно упала вниз. Не сообщается точно, или питомица оступилась и упала, или спрыгнула сама - но парню определённо удалось спасти одну из её девяти кошачьих жизней.
Камера наблюдения на доме засняла этот эпичный момент. На видео видно, как женщина на заднем плане тоже пребывает в шоке от происходящего. По словам сестры Озгюра, если бы не он, возможно, котейка бы получила травмы. После инцидента девушка уверяла, что сделала всё, чтобы такое больше не повторилось. Вот такое спасение!
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А вот ловя ее он мог причинить ей увечия!