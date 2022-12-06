В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна

Камера наблюдения на доме засняла этот эпичный момент. На видео видно, как женщина на заднем плане тоже пребывает в шоке от происходящего. По словам сестры Озгюра, если бы не он, возможно, котейка бы получила травмы. После инцидента девушка уверяла, что сделала всё, чтобы такое больше не повторилось. Вот такое спасение!