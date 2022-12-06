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В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна

В Стамбуле мужчина поймал кошку, выпавшую из окна

Автор:
06 декабря 2022 21:18
Сообщество : Животные
Метки: Случаи   видео   истории   история   кот   кошка   кошки   стамбул   фото   фотографии   
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В Стамбуле мужчина поймал кошку, падающую с третьего этажа. Он случайным образом оказался рядом, но ему удалось сберечь кошке одну из девяти жизней!

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Метки: Случаи   видео   истории   история   кот   кошка   кошки   стамбул   фото   фотографии   
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6  комментариев
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3k
Трям 37 минут назад
С третьего этажа... Вы угараете? Она бы даже не поняла, что упала и тупо на том же месте легла бы спать.
А вот ловя ее он мог причинить ей увечия!
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4k
Убийца Прохиндеев 13 минут назад
Заметьте, кошка падала четко на лапы.
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72k
Viktor Полчаса назад
У моего соседа кошак с 5-го этажа раза три летал и хоть бы хны!
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mercure

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