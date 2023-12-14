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Провальные свидания, которые хочется поскорее забыть

Провальные свидания, которые хочется поскорее забыть

Автор:
14 декабря 2023 16:40
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   истории   неудачное свидание   отношения   свидание   соцсети   
1578
14

Знакомство в реальности и в соцсетях могут отличаться. Пользователи поделились своими неудачными свиданиями, которые больше напоминают проверку на адекватность.

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А у вас были неудачные свидания?

Источник:

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Метки: Прикол   истории   неудачное свидание   отношения   свидание   соцсети   
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2  комментария
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377
iskra 19 минут назад
Мдяя.. Даже с ностальгией вспомнил времена,как мы на дискотеках бились за право ухаживать за девушкой.. Что-то сильно поменялось. В наши времена однозначно девушки не разводили парней на пожрать в кафе..
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10k
Павел 17 минут назад
Бывают в жизни огорчения.
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