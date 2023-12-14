Провальные свидания, которые хочется поскорее забыть

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Знакомство в реальности и в соцсетях могут отличаться. Пользователи поделились своими неудачными свиданиями, которые больше напоминают проверку на адекватность.
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А у вас были неудачные свидания?
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