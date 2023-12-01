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В Австралии женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков&nbsp;

В Австралии женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков 

Автор:
01 декабря 2023 07:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Еда   в мире   кража   люди   пончики   
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В Австралии полиция разыскивает 30-летнюю воровку-сладкоежку, которая угнала фургон с 10 тысячами пончиков закусочной и скрылась в неизвестном направлении.

Фургон с продукцией закусочной сети Krispy Kreme направлялся в город Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, ночью 29 ноября. Около 3:30 машина остановилась на станции техобслуживания в Карлингфорде. Экспедиторы вышли из автомобиля, и вскоре его угнали.

Свидетели описали женщину как аборигенку около 30 лет с длинными черными или каштановыми волосами. Похитительница пончиков была в темной одежде и держала в руках белую сумочку.

Представитель Krispy Kreme заявил, что сотрудники компании вместе с полицией ведут поиски похищенного. Он также сказал, что клиентам ресторана в Ньюкасле не стоит опасаться нехватки пончиков, так как украденная партия была оперативно заменена новой. Кроме того, Krispy Kreme объявила 50-процентную скидку на всю продукцию для сотрудников полиции и других специальных служб.



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Метки: Австралия   Еда   в мире   кража   люди   пончики   
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5  комментариев
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127k
parallax Час назад
А жопа у неё не слипнется?
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13k
Марсианин 4 минуты назад
Больше всего по угону пончиков рыдали полицейские!
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3k
Vadim Balabanov 15 минут назад
Осталось ждать на чьей улице этот фургон перевернется...
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790
Александр Сергеев 24 минуты назад
В полицию повезла,судя по америкосовским фильмам:))
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Себастьян Перейра

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