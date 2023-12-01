В Австралии женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков 

Представитель Krispy Kreme заявил, что сотрудники компании вместе с полицией ведут поиски похищенного. Он также сказал, что клиентам ресторана в Ньюкасле не стоит опасаться нехватки пончиков, так как украденная партия была оперативно заменена новой. Кроме того, Krispy Kreme объявила 50-процентную скидку на всю продукцию для сотрудников полиции и других специальных служб.