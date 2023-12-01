В Австралии женщина угнала фургон с 10 тысячами пончиков 

В Австралии полиция разыскивает 30-летнюю воровку-сладкоежку, которая угнала фургон с 10 тысячами пончиков закусочной и скрылась в неизвестном направлении.
Фургон с продукцией закусочной сети Krispy Kreme направлялся в город Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, ночью 29 ноября. Около 3:30 машина остановилась на станции техобслуживания в Карлингфорде. Экспедиторы вышли из автомобиля, и вскоре его угнали.
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Свидетели описали женщину как аборигенку около 30 лет с длинными черными или каштановыми волосами. Похитительница пончиков была в темной одежде и держала в руках белую сумочку.
Представитель Krispy Kreme заявил, что сотрудники компании вместе с полицией ведут поиски похищенного. Он также сказал, что клиентам ресторана в Ньюкасле не стоит опасаться нехватки пончиков, так как украденная партия была оперативно заменена новой. Кроме того, Krispy Kreme объявила 50-процентную скидку на всю продукцию для сотрудников полиции и других специальных служб.
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