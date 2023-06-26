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Австралиец запретил веганам посещать его ресторан

Австралиец запретил веганам посещать его ресторан

Автор:
26 июня 2023 11:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: vegan   Австралия   в мире   конфликт   люди   ресторан   
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Джон Маунтин, владелец и шеф-повар ресторана «Fyre» в австралийском городе Перт, привлёк внимание общественности, когда запретил веганам посещать его заведение.

Всё началось со скандала с одной из клиенток, которая не употребляет животную пищу. Женщина расстроилась, когда в ресторане ей подали овощной салат, стоивший 32 доллара. Дама принялась поливать ресторан грязью в соцсетях. Джон готов был извиниться перед посетительницей, но её жалобы стали настолько оскорбительными, что ресторатор решил вообще закрыть двери «Fyre» для всех, кто придерживается вегетарианской диеты.

Пользователи соцсетей теперь разделились на два лагеря, ведь веганы клеймят шеф-повара за дискриминацию, а любители мяса, наоборот, поддерживают.

Что же касается самого Джона, то он считает, что имеет право отказывать в обслуживании неугодным клиентам. По поводу скандала он вообще не слишком многословен. «К чёрту веганов» — заявил ресторатор.

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Метки: vegan   Австралия   в мире   конфликт   люди   ресторан   
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10  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
А если мясоед зайдёт в ресторан к вегетарианцам и потребует мяса? А при отказе начнёт орать о дискриминации? Или это так не работает?
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9k
Billi_Bons 22 секунды назад
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mbr 13 минут назад
При капитализме нужно бить по кошельку.
Нужно обязательно сделать веганское меню, но цена от не-веганского должна отличаться где-то в 10..30 раз.

А так эти еб..ланы придут в шашлычную и будут орать, почему тут не подают шашлык из безлактозного соевого рафа?
Подают... время приготовления 4 часа, по предзаказу за месяц, по цене тадж-махала.
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46k
Aleksandr 17 минут назад
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4k
methos2 42 минуты назад
Наконец-то хоть кто-то начал этих шизиков щемить
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