Австралиец запретил веганам посещать его ресторан

Пользователи соцсетей теперь разделились на два лагеря, ведь веганы клеймят шеф-повара за дискриминацию, а любители мяса, наоборот, поддерживают.

Что же касается самого Джона, то он считает, что имеет право отказывать в обслуживании неугодным клиентам. По поводу скандала он вообще не слишком многословен. «К чёрту веганов» — заявил ресторатор.