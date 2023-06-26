Австралиец запретил веганам посещать его ресторан

Джон Маунтин, владелец и шеф-повар ресторана «Fyre» в австралийском городе Перт, привлёк внимание общественности, когда запретил веганам посещать его заведение.
Всё началось со скандала с одной из клиенток, которая не употребляет животную пищу. Женщина расстроилась, когда в ресторане ей подали овощной салат, стоивший 32 доллара. Дама принялась поливать ресторан грязью в соцсетях. Джон готов был извиниться перед посетительницей, но её жалобы стали настолько оскорбительными, что ресторатор решил вообще закрыть двери «Fyre» для всех, кто придерживается вегетарианской диеты.
Пользователи соцсетей теперь разделились на два лагеря, ведь веганы клеймят шеф-повара за дискриминацию, а любители мяса, наоборот, поддерживают.
Что же касается самого Джона, то он считает, что имеет право отказывать в обслуживании неугодным клиентам. По поводу скандала он вообще не слишком многословен. «К чёрту веганов» — заявил ресторатор.
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Нужно обязательно сделать веганское меню, но цена от не-веганского должна отличаться где-то в 10..30 раз.
А так эти еб..ланы придут в шашлычную и будут орать, почему тут не подают шашлык из безлактозного соевого рафа?
Подают... время приготовления 4 часа, по предзаказу за месяц, по цене тадж-махала.