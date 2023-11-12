Гаитяне — люди, которые едят глину: как готовят съедобные лепешки из грязи

И можно подумать, что это какая-то часть местных верований или культов, но это не так. Это не национальное блюдо и не деликатес. Это — следствие абсолютной бедности, которая подталкивает людей искать пути к выживанию всеми возможными способами. Ведь по статистике именно Гаити является самой бедной страной западного полушария, что неудивительно: государство живет туризмом, сельским хозяйством и испытывает жесткий дефицит во внешней торговле.

Кроме того, в стране процветает бедность, вызванная жесткой безработицей: если ты работаешь в поле, то тебе повезло. Но предприятий намного меньше, чем людей. Да еще и эра компьютеризации внесла свою лепту: работу, которую раньше делали люди, стали делать машину. А это — очередное сокращение рабочих мест, подталкивающее население страны за черту бедности.