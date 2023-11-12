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Гаитяне — люди, которые едят глину: как готовят съедобные лепешки из грязи

Гаитяне — люди, которые едят глину: как готовят съедобные лепешки из грязи

Автор:
12 ноября 2023 11:18
Сообщество : Путешествия
Метки: Еда   в мире   гаитяне   глина   лепешки   люди   путешествия   
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На нашей планете есть много уникальных народов со своими собственными самобытными традициями и укладом жизни. Кто-то заковывает шеи в железные кольца, кто-то — строит дома на воде, а кто-то питается грязью. Буквально. Так, например, для большого количества жителей Гаити лепешки из грязи являются основой рациона.

И можно подумать, что это какая-то часть местных верований или культов, но это не так. Это не национальное блюдо и не деликатес. Это — следствие абсолютной бедности, которая подталкивает людей искать пути к выживанию всеми возможными способами. Ведь по статистике именно Гаити является самой бедной страной западного полушария, что неудивительно: государство живет туризмом, сельским хозяйством и испытывает жесткий дефицит во внешней торговле.

Кроме того, в стране процветает бедность, вызванная жесткой безработицей: если ты работаешь в поле, то тебе повезло. Но предприятий намного меньше, чем людей. Да еще и эра компьютеризации внесла свою лепту: работу, которую раньше делали люди, стали делать машину. А это — очередное сокращение рабочих мест, подталкивающее население страны за черту бедности.

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Дошло до того, что гаитяне не могут потратить больше 2 долларов в день на себя. А их месячный заработок порой составляет даже меньше 70 долларов: прожить на такие деньги, даже питаясь "дешевыми макарошками" невозможно. Вот местные жители и стали производить лепешки из глины: желудок забивает, минералы содержит — жить можно. Ну, или выживать.

При этом для этих лепешек берут относительно чистую глину, покупаемую с центрального плоскогорья. Поэтому даже такой буквально подножный корм не достается людям бесплатно — за одну лепешку "пекарю" придется заплатить 5 центов.

Что же входит в состав такого блюда? Все очень просто: вода, глина и соль. Можно найти более дорогие варианты с бобами или остатками ужина пекаря, но позволить себе их могут единицы, поэтому и в продаже они появляются редко.

Как же выпекают такие лепешки? На самом деле, все просто. Глину смешивают с солью, добавляют в нее воду, а потом просто размазывают это по земле, крыше или любой поверхности, на которой и будут готовиться лепешки. Гигиена? Люди и так едят грязь, поэтому о ней и речи идти не может.

Через сутки, когда лепешки подсохнут на солнце, их можно есть. Ну, или продавать. На вкус, по словам свидетелей, они просто отвратительны: соленое нечто со вкусом, да, грязи. Но местные привыкли. Альтернатив-то нет.

И тут надо сделать отступление: лепешки, в качестве экзотики, продают и туристам. Только вот есть их я не рекомендую: в них могут быть паразиты и болезнетворные микроорганизмы. Да и "поймать" несварение с такой пищей проще простого. Все-таки глина — не самый привычный для нас продукт.

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Метки: Еда   в мире   гаитяне   глина   лепешки   люди   путешествия   
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5  комментариев
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Алексей 53 минуты назад
Т.е. "отложить кирпичей" на Гаити это не эвфемизм.
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35k
koleos72 2 минуты назад
Ни лайк поставить ни ответить неполучилось!

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18
Patiot 8 минут назад
"....них могут быть паразиты и болезнетворные микроорганизмы..."
______________________
Какие паразиты могут быть в глине?
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214
iskra Час назад
Хмм.. У моей мамы сейчас пенсия 17000. Это около 180 долларов. А цены в магазине и на коммуналку в десятки раз выше, чем на Гаити. Да ещё одежду зимнюю надо..
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