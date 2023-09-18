Владелица магазина прогнала наглого вора, пытавшегося похитить парфюм

Владелица парфюмерного магазина заметила, что мужчина пытается украсть понравившийся товар с полки. Женщина не растерялась и прогнала вора.
Доминик Вудворд, которая вместе с родителями владеет парфюмерным магазином, не собирается разбазаривать дорогостоящие товары даром. 31-летняя жительница Малверна (Вустершир, Англия) не обрадовалась, когда пришедший в магазин незнакомец схватил с полки приглянувшийся парфюм и попытался просто уйти с ним.
Ничего у воришки не получилось, ведь Доминик отобрала у преступника добычу и вытолкала его прочь.Похоже, что криминальным элементам стоит запомнить: в этом магазине недобросовестным «покупателям» всегда дадут решительный отпор.
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Это потому что он белый?