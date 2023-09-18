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Владелица магазина прогнала наглого вора, пытавшегося похитить парфюм

Владелица магазина прогнала наглого вора, пытавшегося похитить парфюм

Автор:
18 сентября 2023 14:40
Метки: Англия   Видео   в мире   вор   кража   люди   
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Владелица парфюмерного магазина заметила, что мужчина пытается украсть понравившийся товар с полки. Женщина не растерялась и прогнала вора.

Доминик Вудворд, которая вместе с родителями владеет парфюмерным магазином, не собирается разбазаривать дорогостоящие товары даром. 31-летняя жительница Малверна (Вустершир, Англия) не обрадовалась, когда пришедший в магазин незнакомец схватил с полки приглянувшийся парфюм и попытался просто уйти с ним.

Ничего у воришки не получилось, ведь Доминик отобрала у преступника добычу и вытолкала его прочь.Похоже, что криминальным элементам стоит запомнить: в этом магазине недобросовестным «покупателям» всегда дадут решительный отпор.

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Метки: Англия   Видео   в мире   вор   кража   люди   
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6  комментариев
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10k
МихА 2 часа назад
Под жопу с ноги еще дать для ускорения... 3,14дарас в панамке
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1k
Лютый вам Бетховен 9 минут назад
Под конец дал дёру - всё-таки урвал что-то? Или мужика просто-напросто испугался?
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24k
Axel 52 минуты назад
"Доминик отобрала у преступника добычу и вытолкала его прочь"

Это потому что он белый?
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4k
AlekZzz 2 часа назад
Я всегда имя Доминик ассоциировал только с мужественным крепким и наводящим страх мужиком ..
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56k
dima423 2 часа назад
Ну у них законы такие - товар стоимостью меньше 1000 баксов украл - не уголовка...чего они хотят? Скоро весь бизнес позакрывается нахрен
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