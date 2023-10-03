Элитный ресторан в Нью-Йорке оказался розыгрышем

Парень из Нью-Йорка по имени Мехран Джалали раз в две недели собирал друзей и соседей в своём доме в Верхнем Ист-Сайде, чтобы угостить их стейком. Вечера у Джалали стали традицией, и его приятели в шутку отметили на Google-карте дом 21-летнего ньюйоркца как стейкхаус и стали забрасывать его восторженными комментариями. Скоро шутка вышла из-под контроля, и «заведением» заинтересовались незнакомцы, которым было любопытно отведать таинственные стейки. Так и родилась идея создать несуществующий ресторан «Стейкхаус Мехрана» (Mehran’s Steakhouse).

Мехран создал сайт для фейкового стейкхауса. На портале Джалали пообещал гурманам и любителям высокой кухни «революционный стейк», изготовленный в ресторане со столетней историей. Загадочное заведение так заинтересовало незнакомцев, что лист ожидания пополнился на 2600 человек ещё в 2022 году.