Элитный ресторан в Нью-Йорке оказался розыгрышем

Шутники на один день открыли фейковый стейкхаус, возможность поесть в котором посетители ждали несколько лет.
Парень из Нью-Йорка по имени Мехран Джалали раз в две недели собирал друзей и соседей в своём доме в Верхнем Ист-Сайде, чтобы угостить их стейком. Вечера у Джалали стали традицией, и его приятели в шутку отметили на Google-карте дом 21-летнего ньюйоркца как стейкхаус и стали забрасывать его восторженными комментариями. Скоро шутка вышла из-под контроля, и «заведением» заинтересовались незнакомцы, которым было любопытно отведать таинственные стейки. Так и родилась идея создать несуществующий ресторан «Стейкхаус Мехрана» (Mehran’s Steakhouse).
Мехран создал сайт для фейкового стейкхауса. На портале Джалали пообещал гурманам и любителям высокой кухни «революционный стейк», изготовленный в ресторане со столетней историей. Загадочное заведение так заинтересовало незнакомцев, что лист ожидания пополнился на 2600 человек ещё в 2022 году.
Чтобы наконец-то попасть в «прославленный» стейкхаус, посетителям пришлось ждать два года. В сентябрьские выходные Мехран с приятелями всё же устроили званый ужин со стейками на 140 персон, об этом рассказывает корреспондент издания New York Post.
Шутники арендовали помещение бывшей общественной бани, которая теперь используется для проведения мероприятий, наняли волонтёров и получили однодневную лицензию на продажу спиртных напитков и обработку пищевых продуктов.
Помещение обставили столиками, покрытыми белой скатертью. По залу ходили официанты и предлагали посетителям молоко.
Намёки на то, что заведение не настоящее, были повсюду. Начиная от интерьера «ресторана» и заканчивая отфотошопленными снимками со знаменитостями на стенах. На фото Мехран в роли шеф-повара позирует рядом с Мэрилин Монро, Альбертом Эйнштейном и президентом Кеннеди, для которых юный повар якобы готовил. Также на стенах висели «архивные» рекламные плакаты, один из которых посвящён мороженому с костным мозгом.
Ужин в вымышленном ресторане обошёлся посетителям в 114 долларов (11 тысяч рублей). Гостям подали стейк с гарниром из картофеля и зеленью и молоко в изящных бокалах.
Вечер не обошёлся без развлечений. Посетителей порадовали каверами поп-хитов, исполненными на скрипке. А главным событием стало предложение руки и сердца (оно тоже было ненастоящим).
Многие гости не подозревали, что стали частью комедийного перформанса. Хотя некоторые посетители заметили снующих туда-сюда операторов и даже пробрались на кухню, чтобы узнать, что происходит, однако персонал не сознался. Лишь под конец вечера — и существования «стейкхауса со столетней историей» — посетители поняли, что никакого ресторана не существует. Некоторые гости были недовольны таким поворотом событий и засомневались в легальности розыгрыша, другие отнеслись к нему легко и поблагодарили за развлечение.
Источник:
- Жители Свердловской области оказались в заложниках у свиней
- В Мексике полиция арестовала куклу Чаки за вымогательство
- Массажист женился одновременно на десяти девушках
- Велосипедист сбил девочку и выиграл суд против её отца
- Полный процесс производства лапши быстрого приготовления