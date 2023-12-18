«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр

И вот теперь в Барнауле открылся Сталин-центр. Экспозицию для него собирали больше года, в неё вошли: ордена, портреты Иосифа Виссарионовича и Мао, архивные документы и библиографические издания собрания сочинений вождя. Главный экспонат - 200-килограммовый бюст Сталина, сделанный в 1930-е годы.

Создатели центра - «Коммунисты России» - создали Сталин-центр как «культурную площадку» и место «для обсуждения и сохранения нашей истории».