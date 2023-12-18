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«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр

«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр

Автор:
18 декабря 2023 16:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Алтайский край   Видео   Ельцин Центр   Коммунисты России   Сталин-центр   барнаул   история   кпрф   
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По словам местных коммунистов, такие площадки должны сохранить историю страны от искажений и лжи.

Представители коммунистической партии уже давно критиковали Ельцин-центр. И говорили, что раз уж его не закрывают, то нужно открыть и другую площадку, посвящённую главной фигуре XX века - Иосифу Сталину. Он оставил гораздо больший след в истории страны.

И вот теперь в Барнауле открылся Сталин-центр. Экспозицию для него собирали больше года, в неё вошли: ордена, портреты Иосифа Виссарионовича и Мао, архивные документы и библиографические издания собрания сочинений вождя. Главный экспонат - 200-килограммовый бюст Сталина, сделанный в 1930-е годы.

Создатели центра - «Коммунисты России» - создали Сталин-центр как «культурную площадку» и место «для обсуждения и сохранения нашей истории».

Внешних и внутренних врагов Сталин громил разом, мощно и навсегда. Но, к сожалению, после его смерти огромное количество мусора было нанесено на его могилу, но ветер истории развеет её, мы к этому уже близки, - заявляют активисты КР.

Сталин-центр будет плотно сотрудничать с аналогичной площадкой из Нижегородской Области. Она строится по инициативе КПРФ.

Источник:

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Метки: Алтайский край   Видео   Ельцин Центр   Коммунисты России   Сталин-центр   барнаул   история   кпрф   
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Сибиряк Час назад
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Показать 1 ответ
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Rus77 5 минут назад
В 1961 году, сразу же после выноса тела Сталина из Мавзолея, Любовь Орлова решила написать о своих отношениях с Вождем, которого его бывшие приспешники всячески пытались очернить. Ей хотелось восстановить справедливость.

Что я могу? Я бы поставила Ему памятник, только кто же мне даст это сделать? Подлые, подлые люди! Тысячу раз написать это слово, все равно будет мало для выражения их подлости. Всех ругательств мира недостаточно для того, чтобы выразить мое мнение о них, негодяях, предавших своего Вождя! Кем бы они были без Него. Когда Сталин был жив, не знали, как подольститься, пресмыкались перед ним, раболепствовали. А сейчас – торжествуют! Пытаются одолеть покойника после смерти. Подло и мерзко! Начали с осуждения, которому ханжески придали вид «секретного». Закрытый доклад! Это же смешно! Или нарочно так сделано, ведь все секреты распространяются у нас молниеносно. Опорочили, убрали памятники, постарались стереть имя отовсюду, где только возможно. Но этого им оказалось мало. Они боятся Его даже мертвого, иначе бы не вынесли из Мавзолея. Тайком! Яко тать в нощи. А.К. (вероятно, А.К. – это первый муж Орловой Андрей Каспарович Берзин.) любил повторять, что любое гнусное дело можно сделать двояко – по-людски и нет. Они сделали свое дело совсем не по-людски.

Я чувствую, что должна что-то сделать. Пусть мои воспоминания станут моим личным памятником Ему. Моим личным памятником Человеку, которому я обязана столь многим. Моим личным памятником преданному вождю.

Справедливость торжествует всегда. К сожалению, мы не всегда успеваем дождаться ее торжества. Но поздно не означает никогда. Я по многу раз на дню переношусь в прошлое. Можно сказать, что чем старше становлюсь, тем больше живу воспоминаниями. Наверное, это все так. Теперь стану записывать то, что вспоминаю. Не все подряд, а «избранные места». По месяцам. Память у меня хорошая. Ролей никогда не приходилось заучивать подолгу. Прочту один раз, и достаточно. Но помнить все события тридцатилетней давности по датам, это даже моей памяти не под силу. «Не ленись! – говорила мне в детстве мама. – Что не сделаешь в свое время, все равно придется делать потом». В свое время я не вела дневника. Никогда не было потребности доверять что-то бумаге. События моей жизни не казались мне заслуживающими увековечения, другое дело – роли. Но роли мои и без дневника «стали частью вечного», как шутит Г.В. (Григорий Васильевич Александров – второй муж Орловой, известный кинорежиссер). Никогда не вела дневника, так теперь вот придется писать мемуары, чтобы отдать долг памяти человека, которого сейчас всячески стараются забыть. Наивные люди! Это их забудут на второй день после отставки или смерти, как забыли Молотова, Маленкова, Кагановича, Булганина и прочих. А Сталина помнят и будут помнить всегда.

И может быть, кто-то когда-то смахнет пыль с моей ветхой тетради и вспомнит слова моего любимого поэта Тютчева:

Как этого посмертного альбома
Мне дороги заветные листы,
Как все на них так родственно-знакомо,
Как полно все душевной теплоты!
Как этих строк сочувственная сила
Всего меня обвеяла былым!
Храм опустел, потух огонь кадила,
Но жертвенный еще курится дым.»
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330
Pasha Panfilov Rus77 Минуту назад
Очешуеть. Первый раз, когда ставлю тебе жирный лайк.
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637
sapsanbosh 17 минут назад
Молодцы!!!
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2k
Илья 23 минуты назад
Сталин принял страну с сохой а оставил с ядерным оружием.
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330
Pasha Panfilov Илья 24 секунды назад
...и вполне добротными плугами для тракторов.
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August

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