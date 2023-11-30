В Южной Корее фермеры подрались с полицейскими из-за запрета есть собак

В столице Южной Кореи фермеры вышли на протест против закона о запрете употребления в пищу собак и подрались с полицейскими. Отмечается, что на улицы города вышли всего 200 фермеров, и вчерашний протест можно назвать пробным шаром, поскольку большинство предпринимателей, занимающихся выращиванием и забоем собак для ресторанов и мясных лавок, проживают в провинции.





Участвовавший в протесте председатель Корейской ассоциации собаководов Джу Ён Бон заявил, что если закон будет принят, то миллионы собак окажутся на улицах страны, передаёт местное издание Hani. Он пообещал, что фермеры выпустят более двух миллионов собак в центральный район Сеула Ёнсан.