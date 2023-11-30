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В Южной Корее фермеры подрались с полицейскими из-за запрета есть собак

В Южной Корее фермеры подрались с полицейскими из-за запрета есть собак

Автор:
30 ноября 2023 15:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Южная Корея   закон   запрет   полиция   протесты   сеул   собачатина   фермеры   
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Владельцы собачьих ферм угрожают выпустить более двух миллионов животных на улицы Сеула.

В столице Южной Кореи фермеры вышли на протест против закона о запрете употребления в пищу собак и подрались с полицейскими. Отмечается, что на улицы города вышли всего 200 фермеров, и вчерашний протест можно назвать пробным шаром, поскольку большинство предпринимателей, занимающихся выращиванием и забоем собак для ресторанов и мясных лавок, проживают в провинции.


Участвовавший в протесте председатель Корейской ассоциации собаководов Джу Ён Бон заявил, что если закон будет принят, то миллионы собак окажутся на улицах страны, передаёт местное издание Hani. Он пообещал, что фермеры выпустят более двух миллионов собак в центральный район Сеула Ёнсан.

Напомним, что о подготовке запрета на выращивание, забой и употребление в пищу собак две недели назад сообщило правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила". Они пообещали в течение года разработать и принять соответствующий закон.


В южнокорейском правительстве объяснили необходимость принятия закона изменениями в образе жизни и культуре корейцев, которые всё чаще заводят собак в качестве домашних питомцев. Вторая причина заключается в негативном образе Южной Кореи, который складывается на международной арене из-за диких необычных кулинарных пристрастий некоторых граждан и существования целой индустрии, специализирующейся на выращивании и забое четвероногих друзей человека.

По данным местных властей, в стране работают более 1150 ферм, выращивающих собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний обеспечивают продажи, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачатины. Из Сеула и некоторых крупных городов подобные фермы правительству удалось выдавить. Однако пристрастие к собачьему мясу сильнее всего ощущается в "непросвещённой" провинции. Которая, судя по всему, без боя не откажется от традиционного промысла и блюд.

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Метки: Видео   Южная Корея   закон   запрет   полиция   протесты   сеул   собачатина   фермеры   
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13  комментариев
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12k
Б.Касторский 58 минут назад
Мы настолько разные. Одни косо смотрят, что люди едят свиней или коров. А ведь таких людей очень много. Другим жалко кроликов, реально милые зверята, правда могут прутья клетки перегрызть. Сам в шоке был, когда видел как едят бобра или нутрию. Ну хорош, большая крыса же!
Что поделаешь, если мы мясоеды? И вкусы у всех разные.
Я вот мясо с кровью люблю и всё тут. Могу и сырое есть, если свежее. Помню как ел тартар и на меня косилась девушка за соседним столом.
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2k
Генрих 7 минут назад
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7k
Marlboro 10 минут назад
Еще бы запретили корриду в Испании и было бы животным хорошо.
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15k
Hairy 15 минут назад
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30k
Юрьевич Полчаса назад
"Вторая причина заключается в негативном образе Южной Кореи, который складывается на международной арене из-за диких необычных кулинарных пристрастий некоторых граждан и существования целой индустрии, специализирующейся на выращивании и забое четвероногих друзей человека."

А другие узкоглазые - японцы, так те дельфинов жрут... Негры и индусы обезьян жрут. И нормально всё. Никакого негативного образа не складывается.
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38k
russger Полчаса назад
"в стране работают более 1150 ферм, выращивающих собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний обеспечивают продажи, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачатины"

Так тут вроде недавно с брызгами слюны доказывали, что это давно уже редкое явление?
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86k
Доктор Джонс 48 минут назад
У каждого народа разные кухни и разные вкусы...
Ссылка www.youtube.com
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77k
Viktor 57 минут назад
Вот дебилы узкоглазые, что им скота крупного или птицы не хватает!?
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9k
Фельдъегерь 59 минут назад
На кой черт есть собак? Мяса мало, растут долго, от собак больше пользы в виде друзей, чем еды. Странные эти корейцы
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−7
Z Час назад
Блин, это тот момент когда хочется сказать - "пиз..глазые уроды".
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14k
gavrosh Час назад
Эти и покусать могут.
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