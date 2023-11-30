В Южной Корее фермеры подрались с полицейскими из-за запрета есть собак

Владельцы собачьих ферм угрожают выпустить более двух миллионов животных на улицы Сеула.
В столице Южной Кореи фермеры вышли на протест против закона о запрете употребления в пищу собак и подрались с полицейскими. Отмечается, что на улицы города вышли всего 200 фермеров, и вчерашний протест можно назвать пробным шаром, поскольку большинство предпринимателей, занимающихся выращиванием и забоем собак для ресторанов и мясных лавок, проживают в провинции.
Участвовавший в протесте председатель Корейской ассоциации собаководов Джу Ён Бон заявил, что если закон будет принят, то миллионы собак окажутся на улицах страны, передаёт местное издание Hani. Он пообещал, что фермеры выпустят более двух миллионов собак в центральный район Сеула Ёнсан.
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Напомним, что о подготовке запрета на выращивание, забой и употребление в пищу собак две недели назад сообщило правительство Южной Кореи и правящая партия "Гражданская сила". Они пообещали в течение года разработать и принять соответствующий закон.
В южнокорейском правительстве объяснили необходимость принятия закона изменениями в образе жизни и культуре корейцев, которые всё чаще заводят собак в качестве домашних питомцев. Вторая причина заключается в негативном образе Южной Кореи, который складывается на международной арене из-за
диких необычных кулинарных пристрастий некоторых граждан и существования целой индустрии, специализирующейся на выращивании и забое четвероногих друзей человека.
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По данным местных властей, в стране работают более 1150 ферм, выращивающих собак, 34 предприятия занимаются забоем, 219 компаний обеспечивают продажи, и более 1600 ресторанов имеют в своем меню блюда из собачатины. Из Сеула и некоторых крупных городов подобные фермы правительству удалось выдавить. Однако пристрастие к собачьему мясу сильнее всего ощущается в "непросвещённой" провинции. Которая, судя по всему, без боя не откажется от традиционного промысла и блюд.
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Что поделаешь, если мы мясоеды? И вкусы у всех разные.
Я вот мясо с кровью люблю и всё тут. Могу и сырое есть, если свежее. Помню как ел тартар и на меня косилась девушка за соседним столом.
А другие узкоглазые - японцы, так те дельфинов жрут... Негры и индусы обезьян жрут. И нормально всё. Никакого негативного образа не складывается.
Так тут вроде недавно с брызгами слюны доказывали, что это давно уже редкое явление?