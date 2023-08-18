FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7556 постов • 1029 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника, освятившего памятник вождю народов

«У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника, освятившего памятник вождю народов

Автор:
18 августа 2023 17:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Псковская область   Священник   Церковь   генералиссимус   кпрф   монумент   памятник   рпц   сталин   
1523
2
1

И заявили, что генералиссимус - фигура знаковая. В том числе и для церкви.

15 августа в Псковской области открыли монумент в честь Иосифа Сталина. Было много гостей - среди них и священник. Он освятил этот памятник:

Это вызвало вопросы у РПЦ - там заявили, что церемонию «провели без благословения и согласования с епархиальным управлением». И добавили, что проведут проверку в отношении священника.

На сторону священнослужителя встала КПРФ. Как сообщил её пресс-секретарь Александр Ющенко:

Священник освятил — это его право, его личная гражданская позиция, в чём я его поддерживаю. Такие действия (проверка со стороны Епархии) рождают противоречия. Поэтому и происходят сожжения Корана, потому что многие люди начинают провоцировать эти действия. Надо быть более терпимым. Я не хочу критиковать действия Патриарха или ещё кого-то, но в этих условиях должны быть какие-то более понятные месседжи.

Более того, Сталин восстановил патриаршество в 43 году. Именно Сталин восстановил взаимоотношения государства и Церкви, которое было порушено. Поэтому, в том числе, это заслуга Сталина в том, что сегодня Патриарх Московский и всея Руси служит. Мы не должны в мелочёвку впадать. Да, у патриарха, может быть, есть определённые претензии к фигуре Сталина, а у миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина.

Священник, он же иерей Антоний, ситуацию никак не прокомментировал.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Псковская область   Священник   Церковь   генералиссимус   кпрф   монумент   памятник   рпц   сталин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
pinbalist 59 минут назад
Современных "коммунистов" Сталин первый бы на столбах развесил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
16k
Дядюшка Ау Минуту назад
Памятник Сталину был бы идологичнее на развалинах Ельцин-центра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Нестерин Сергей 3 минуты назад
Сталин без сомнения- фигура ЗНАКОВАЯ. Только вот все те, против кого Сталин и боролся, ставят память о нём себе на службу. Люди верят. Люди верят в то, что Сталин был "Красным монархом"(неверно), люди верят в то, что полномочий у Сталина было примерно столько, сколько у современных нам руководителей(снова неверно). Ну, а назвать коммунистами представителей КПРФ-... к попам у меня отношение лучше. И потому хочу обратиться ко всем, желающим жить лучше:- Чтите заветы Сталина. Учитесь. Постигайте диалектику в противовес клиповому мышлению. Тогда вас не запутает никто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
grigorenko vladislav 22 минуты назад
Понеслась 3,14зда по кочкам! Попы припомнили старые обиды коммунякам, а КПРФовцев осенило, что они же типа тоже вроде бы как бы коммунисты, хотя - не приведи господь, Сталин бы про них прознал - перекреститься бы не успели, как уже бы топали по холодку в сказочные дали, тайгу под полубокс подстригать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
773
Сергей Полчаса назад
Маленький нюанс, Иосиф Виссарионович имел образование церковно приходское, и 22июня обратился к людям- братья и сестры. За время ВОВ в рядах РККА службу несли многие служители церкви, как мне рассказал очевидец тех дней- замполит сам крест носил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Corvus Corax Полчаса назад
Вот мне любопытно.. перед Ленинградским городским Советом депутатов трудящихся  высшим органом власти на территории Ленинграда - статуя Николая I никому не мешала...
Николай Палкин... "палач", "душитель свобод", задавил декабристов, создал Третье отделение (кровавую гэбню ™), ликвидировал конституцию Польши, разогнал Сейм... в школе ясно объясняли, что гад редкостный (декабристы хорошие, ессесна)... Попав впервые в Питер, получил когнитивный диссонанс... Увидев сию статую в память... На фоне Ленсовета... Не в парке Музеон...
А Иосиф Виссарионович, блин, построивший государство, создавший промышленность, прочее - неугоден... Да как ни относись к нему - это Личность, это Эпоха, это наша страна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
779
Вася 36 минут назад
Одни за, другие против, сейчас это не суть важно. А важно то, кому нужно именно сейчас снова разжигать эту внутрироссийскую вражду друг к другу? Мы то не забыли, как товарищи большевики, вполне успешно, надо заметить, и по заказу западных стран, "превращали империалистическую войну в гражданскую".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Харч О 41 минуту назад
Поехавшая на голову страна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Dabus 43 минуты назад
Да коммунисты готовы вообще всё оправдать - они фанатики.

Но реальное отношение церкви к таким личностям очень простое: был такой священник Андрей Федосов, который на канале Киберпоп вёл стримы на православную тематику. А т.к. до принятия сана он отслужил в советской армии, то тема СССР, Ленина и красного знамени у него в какой-то смысле была уже прошита. И он как-то на стриме сказал что Ленин был вообще нормальный мужик, что многое правильно сделал и что мол это вот такая личная, его Киберпопа позиция. Через несколько месяцев ему пришло уведомление что ему устанавливается запрет на проведение служб и прочую, обычную для священника деятельность. Заперт был на год, но в итоге он сам написал прошение что бы с него сняли сан. Теперь он гештальт-психолог.

Смысл в том, что церковь многое помнит. В этом одна из её целей, что бы сохранять накопленный опыт и знания пронося их через столетия. И церковь просто помнит, как коммунисты расстреливали и пытали священников, как сжигали церкви и храмы. Как запрещали людям проводить христианские обряды. И поэтому у православной церкви к коммунистам всегда будет плохое отношение, и церковь всегда будет плохо смотреть на своих-же священников которые этого либо не знают, либо не понимают, либо забыли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Slawa49 59 минут назад
Памятник Сталину, освященный священником РПЦ)))) какой то сюр))))))))) следующим шагом что???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Крайняя плоть Суслова Час назад
Может хватит жить в прошлом ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Александр Шевченко Крайняя плоть Суслова 52 минуты назад
Тот, кто живёт прошлым, лишает себя настоящего. Тот, кто забывает о прошлом, лишает себя будущего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп Час назад
"Освящение - право и личная гражданская позиция священника". Эм-м... и Божественная воля как-бы ни при чем??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ 2 часа назад
"8 декабря 1941 года, во время тяжелых и кровопролитных боев с немцами на подступах к Москве, руководители страны решили совершить тайный облет с иконой Божией Матери "Тихвинская" вокруг столицы. Да, да, да. Коммунисты прибегли к помощи Царицы Небесной! После воздушного крестного хода чудесным образом грянули сильнейшие морозы, парализовавшие движение военной техники и живой силы противника."
"Чудо над Москвой (Нина Богдан) / Проза.ру"
Вера помогла нам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
albedo 2 часа назад
Памятник Сталину, как верховному главнокомандующему во время отечественной войны.
Должен стоять на Красной Площади у всех на виду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 10 ответов
9
Fantikturbo Бровеносец в потёмках 4 минуты назад
Хорошо, а сам Ленин как относился к Сталину? Может начнет с этого.. если один недооценивает другого что делает другой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

237912



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 15 августа
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
Набирающие популярность в сообществах
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Петербуржец ударил ножом продавца из-за отказа сделать скидку на арбуз
Лучшие инновационные проекты 2023 года. Итоги конкурса "Новатор Москвы"⁠⁠
Лучшие инновационные проекты 2023 года. Итоги конкурса "Новатор Москвы"⁠⁠
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Он пытался

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#Прикол#люди#история#забавно#кино#подборка#позитив
#автомобили#интересное#аварии#интересно#новости#Россия#истории#сарказм#Москва#дети
#автомир#Юмор#авто аварии#Китай#Автовсячина#в мире#животные#факты#картинки#дизайн
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре «Сотни тысяч россиян вдруг сменили место жительства»: экс-священник предложил ввести молитву для уехавших и гастарбайтеров «Сотни тысяч россиян вдруг сменили место жительства»: экс-священник предложил ввести молитву для... В Уфе установили памятник клещу Валерию Второму В Уфе установили памятник клещу Валерию Второму В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки В Петербурге священник заказал похищение мужа прихожанки "Порочная скульптура": инсталляцию с котом убрали из центра Барнаула спустя 5 часов после установки "Порочная скульптура": инсталляцию с котом убрали из центра Барнаула спустя 5 часов после установки На Украине хотят поставить памятник акуле-людоеду из Египта На Украине хотят поставить памятник акуле-людоеду из Египта

На что жалуетесь?

Вернуться