«У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника, освятившего памятник вождю народов

И заявили, что генералиссимус - фигура знаковая. В том числе и для церкви.
15 августа в Псковской области открыли монумент в честь Иосифа Сталина. Было много гостей - среди них и священник. Он освятил этот памятник:
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Это вызвало вопросы у РПЦ - там заявили, что церемонию «провели без благословения и согласования с епархиальным управлением». И добавили, что проведут проверку в отношении священника.
На сторону священнослужителя встала КПРФ. Как сообщил её пресс-секретарь Александр Ющенко:
Священник освятил — это его право, его личная гражданская позиция, в чём я его поддерживаю. Такие действия (проверка со стороны Епархии) рождают противоречия. Поэтому и происходят сожжения Корана, потому что многие люди начинают провоцировать эти действия. Надо быть более терпимым. Я не хочу критиковать действия Патриарха или ещё кого-то, но в этих условиях должны быть какие-то более понятные месседжи.
Более того, Сталин восстановил патриаршество в 43 году. Именно Сталин восстановил взаимоотношения государства и Церкви, которое было порушено. Поэтому, в том числе, это заслуга Сталина в том, что сегодня Патриарх Московский и всея Руси служит. Мы не должны в мелочёвку впадать. Да, у патриарха, может быть, есть определённые претензии к фигуре Сталина, а у миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина.
Священник, он же иерей Антоний, ситуацию никак не прокомментировал.
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Николай Палкин... "палач", "душитель свобод", задавил декабристов, создал Третье отделение (кровавую гэбню ™), ликвидировал конституцию Польши, разогнал Сейм... в школе ясно объясняли, что гад редкостный (декабристы хорошие, ессесна)... Попав впервые в Питер, получил когнитивный диссонанс... Увидев сию статую в память... На фоне Ленсовета... Не в парке Музеон...
А Иосиф Виссарионович, блин, построивший государство, создавший промышленность, прочее - неугоден... Да как ни относись к нему - это Личность, это Эпоха, это наша страна...
Но реальное отношение церкви к таким личностям очень простое: был такой священник Андрей Федосов, который на канале Киберпоп вёл стримы на православную тематику. А т.к. до принятия сана он отслужил в советской армии, то тема СССР, Ленина и красного знамени у него в какой-то смысле была уже прошита. И он как-то на стриме сказал что Ленин был вообще нормальный мужик, что многое правильно сделал и что мол это вот такая личная, его Киберпопа позиция. Через несколько месяцев ему пришло уведомление что ему устанавливается запрет на проведение служб и прочую, обычную для священника деятельность. Заперт был на год, но в итоге он сам написал прошение что бы с него сняли сан. Теперь он гештальт-психолог.
Смысл в том, что церковь многое помнит. В этом одна из её целей, что бы сохранять накопленный опыт и знания пронося их через столетия. И церковь просто помнит, как коммунисты расстреливали и пытали священников, как сжигали церкви и храмы. Как запрещали людям проводить христианские обряды. И поэтому у православной церкви к коммунистам всегда будет плохое отношение, и церковь всегда будет плохо смотреть на своих-же священников которые этого либо не знают, либо не понимают, либо забыли.
Начиная с оправдания царизма с тезисом "любая власть - от бога" и требованием ей беспрекословно подчиняться. При этом в отношении власти коммунистов у попов почему-то аналогичных требований не возникало.
Все мерзости царизма перечислять тут не хочу. Коммунисты их все знают и помнят по определению. Так что нечего на зеркало пенять.
"Чудо над Москвой (Нина Богдан) / Проза.ру"
Вера помогла нам.
И попы, соответственно, усердно молились о победе, однозначно и публично поддержав Советскую власть. Хоть она была и светской, и богоборческой.
Должен стоять на Красной Площади у всех на виду.
Вы историю учили, или проходили мимо?
А в случае на фото - одновременно еще и "надгробный памятник".