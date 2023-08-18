«У миллионов людей сегодня востребована фигура Сталина»: коммунисты заступились за священника, освятившего памятник вождю народов

Это вызвало вопросы у РПЦ - там заявили, что церемонию «провели без благословения и согласования с епархиальным управлением». И добавили, что проведут проверку в отношении священника.

На сторону священнослужителя встала КПРФ. Как сообщил её пресс-секретарь Александр Ющенко: